https://sputnikarabic.ae/20230131/أذربيجان-تحذر-مواطنيها-من-السفر-إلى-إيران-على-خلفية-استهداف-سفارتها-في-طهران-1072907507.html

أذربيجان تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران على خلفية استهداف سفارتها في طهران

أذربيجان تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران على خلفية استهداف سفارتها في طهران

حذرت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، "مواطنيها من السفر إلى إيران"، على خلفية الهجوم الذي استهدف سفارتها في طهران، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T09:03+0000

2023-01-31T09:03+0000

2023-01-31T09:03+0000

أذربيجان

إيران

أخبار إيران

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072851203_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_3b167be359d42d60af2f0b14f62f7bd6.jpg

القاهرة- سبوتنيك. ودعت الوزارة، في بيان لها، "مواطنيها إلى تجنب زيارة إيران إلا عند الضرورة نظرا للوضع غير المستقر في الجمهورية الإسلامية والهجوم الإرهابي على بعثة بلادنا الدبلوماسية"، مطالبةً مواطنيها الذين يزورون إيران إلى توخي الحذر ومراعاة قواعد السلامة والأمن.وكانت وزارة الخارجية في أذربيجان أعلنت، الأحد الماضي، "إجلاء جميع موظفي السفارة الأذربيجانية في إيران، وتعليق البعثة الدبلوماسية في طهران أنشطتها بشكل كامل".وقال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، خلف خلفوف، في تصريحات له، إنه "تم وقف النشاط الدبلوماسي للسفارة بشكل كامل. وبقي خمسة أشخاص هناك لصلتهم بحماية المبنى الإداري وممتلكات السفارة، ولن يقوم من بقي في السفارة بأي نشاط دبلوماسي".وأعلنت وزارة الخارجية الأذربیجانية، الجمعة الماضية، أن "في هذا الحادث هاجم شخص مسلح ببندقیة کلاشنيكوف وقتل رئيس حرس البعثة الدبلوماسية في طهران وجرح حارسَين".وعقب وقوع الحادث، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الحادث، معربةً عن تعاطفها العمیق مع عائلة هذا العضو في السفارة وکذلك الحكومة والشعب الأذربیجاني، فيما أمر الرئیس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتحقيق والدراسة الشاملة للملف.من جانبه، أكد وزیر الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهيان، "استعداد إيران للكشف عن ملابسات حادث الهجوم علی السفارة الأذربیجانیة في طهران".‌وقال عبد اللهیان، عبر حسابه علی "تویتر"، إنه "اطلع علی المسار العلاجي لمنتسبي السفارة بعد زيارته جرحی هذا الهجوم المسلح في مستشفی شهداء تجریش في العاصمة"، مؤكدًا "نقل رسالة تعزية من الرئیس إبراهیم رئیسي خلال اتصاله بوزیر الخارجية الأذربیجاني".وتابع: "الجمهوریة الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون في الكشف عن ملابسات الحادث، أعزي الحكومة والشعب الأذربیجاني الشقیق والجار في هذا الحادث المریر".

https://sputnikarabic.ae/20230127/الرئيس-الإيراني-يأمر-بإجراء-تحقيق-شامل-في-حادث-سفارة-أذربيجان-1072788776.html

https://sputnikarabic.ae/20230129/أذربيجان-تعلن-تعليق-عمل-بعثتها-الدبلوماسية-في-طهران-ووقف-أنشطتها-بالكامل-1072851669.html

أذربيجان

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أذربيجان, إيران, أخبار إيران, العالم