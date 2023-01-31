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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/البيت-الأبيض-يرتقب-مناقشة-النزاع-في-أوكرانيا-خلال-زيارة-بلينكن-إلى-الصين-1072936258.html
البيت الأبيض يرتقب مناقشة النزاع في أوكرانيا خلال زيارة بلينكن إلى الصين
البيت الأبيض يرتقب مناقشة النزاع في أوكرانيا خلال زيارة بلينكن إلى الصين
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني الأمريكي، جون كيربي، أن البيت الأبيض يرتقب أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيطرح موضوع الأزمة في أوكرانيا... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T23:43+0000
2023-01-31T23:43+0000
الصين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار أوكرانيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن – سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع، الحرب في أوكرانيا ستكون من بين المواضيع التي يمكننا أن نرتقب طرحها من قبل وزير الخارجية".ومن المرتقب أن يزور بلينكن الصين في الأسبوع القادم.وكانت الولايات المتحدة حذرت الصين مراراً من تقديم دعم لروسيا في تجاوز العقوبات أو من خلال تقديم لها منتجات عسكرية.وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين
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الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

البيت الأبيض يرتقب مناقشة النزاع في أوكرانيا خلال زيارة بلينكن إلى الصين

23:43 GMT 31.01.2023
© AFP 2023 / ANDY WONGوزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / ANDY WONG
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني الأمريكي، جون كيربي، أن البيت الأبيض يرتقب أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيطرح موضوع الأزمة في أوكرانيا خلال زيارته القادمة إلى الصين.
واشنطن – سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع، الحرب في أوكرانيا ستكون من بين المواضيع التي يمكننا أن نرتقب طرحها من قبل وزير الخارجية".
ومن المرتقب أن يزور بلينكن الصين في الأسبوع القادم.
وكانت الولايات المتحدة حذرت الصين مراراً من تقديم دعم لروسيا في تجاوز العقوبات أو من خلال تقديم لها منتجات عسكرية.
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين
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