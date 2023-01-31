https://sputnikarabic.ae/20230131/البيت-الأبيض-يرتقب-مناقشة-النزاع-في-أوكرانيا-خلال-زيارة-بلينكن-إلى-الصين-1072936258.html
البيت الأبيض يرتقب مناقشة النزاع في أوكرانيا خلال زيارة بلينكن إلى الصين
البيت الأبيض يرتقب مناقشة النزاع في أوكرانيا خلال زيارة بلينكن إلى الصين
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني الأمريكي، جون كيربي، أن البيت الأبيض يرتقب أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيطرح موضوع الأزمة في أوكرانيا... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T23:43+0000
2023-01-31T23:43+0000
2023-01-31T23:43+0000
الصين
روسيا
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العالم
أخبار أوكرانيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن – سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع، الحرب في أوكرانيا ستكون من بين المواضيع التي يمكننا أن نرتقب طرحها من قبل وزير الخارجية".ومن المرتقب أن يزور بلينكن الصين في الأسبوع القادم.وكانت الولايات المتحدة حذرت الصين مراراً من تقديم دعم لروسيا في تجاوز العقوبات أو من خلال تقديم لها منتجات عسكرية.وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
البيت الأبيض يرتقب مناقشة النزاع في أوكرانيا خلال زيارة بلينكن إلى الصين
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني الأمريكي، جون كيربي، أن البيت الأبيض يرتقب أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيطرح موضوع الأزمة في أوكرانيا خلال زيارته القادمة إلى الصين.
واشنطن – سبوتنيك
. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع، الحرب في أوكرانيا ستكون من بين المواضيع التي يمكننا أن نرتقب طرحها من قبل وزير الخارجية".
ومن المرتقب أن يزور بلينكن الصين في الأسبوع القادم.
وكانت الولايات المتحدة حذرت الصين مراراً من تقديم دعم لروسيا في تجاوز العقوبات
أو من خلال تقديم لها منتجات عسكرية.
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين