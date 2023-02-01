https://sputnikarabic.ae/20230201/ما-هي-مسيرات-كوادكوبتر-الإسرائيلية-التي-يمكن-استخدامها-في-هجمات-مثل-التي-تعرض-لها-إيران-1072994760.html

بعد هجمات إيران... ما هي مسيرات "كوادكوبتر" الإسرائيلية وكيف تعمل؟

بعد هجمات إيران... ما هي مسيرات "كوادكوبتر" الإسرائيلية وكيف تعمل؟

أصبحت إسرائيل واحدة من أكثر الدول تطورا في مجال تصنيع الطائرات المسيرة بجميع أحجامها ويشمل ذلك طائرات "كوادكوبتر" الصغيرة، التي يمكن استخدامها في عمليات نوعية... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T13:50+0000

2023-02-01T13:50+0000

2023-02-01T13:50+0000

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وكانت إحدى المنشآت العسكرية الإيرانية قد تعرضت لهجوم بـ 3 طائرات مسيرة، السبت الماضي، ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل تقف وراء الهجمات.وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته الأحد الماضي، أن الهجمات التي يتم تنفيذها إسرائيل داخل دول أخرى أصبحت تحمل ما يمكن أن يطلق عليه "بصمة كوادكوبتر".وذكرت الصحيفة أنه تم استخدام 6 طائرات "كوادكوبتر"، قبل عام، لتنفيذ هجمات ضد منشآت كرمانشاه الخاصة بالطائرات المسيرة.ما هي فكرة عمل مسيرات "كوادكوبتر"؟تعتمد مسيرات "كوادكوبتر" على تصميم طائرة صغيرة يمكن أن يصل حجم بعضها إلى كفة اليد تعمل بـ 4 مراوح لتمكنها من الهبوط والإقلاع العمودي.وتشمل مهام هذه المسيرات البحث والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى تنفيذ المهام الهجومية الدقيقة ضد أهداف لا يمكن الوصول إليها بالأسلحة التقليدية الأخرى.وتطور إسرائيل مسيرة "لانيوس"، التي تم تصميمها بحجم كفة اليد لتنفيذ مهام الهجوم المباشر على أهداف موجودة داخل شوارع ضيقة أو منشآت لا يمكن الوصول إليها بوسائل أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية.ولفتت الصحيفة إلى أن مسيرة "لانيوس" الصغيرة يمكنها التحليق بسرعة 72 كيلومترا في الساعة، بينما يصل وزنها إلى 1.25 كيلوغرام وتصل حمولتها إلى 150 غراما وهو ما يوازي وزن بعض القنابل الصغيرة التي تصنعها إسرائيل.هل هناك تعاون إسرائيلي أمريكي في هجمات إيران؟رغم الإشارة إلى إسرائيل بصورة أساسية في مسؤولية هجوم أصفهان الذي وقع السبت الماضي، إلا أن بعض التقارير الأمريكية تشير إلى أن هناك تعاونا وعملا مشتركا بين واشنطن وتل أبيب في العمل ضد إيران.جاء ذلك في تقرير لـ "المجلس الأطلسي" وهو مؤسسة بحثية أمريكية، الاثنين الماضي، أشار إلى إمكانية وصول التنسيق بين البلدين إلى أقصى مستوياته لضرب أهداف داخل إيران، مشيرا إلى أن التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها البلدان قبل أيام، تضمنت إيجاد استراتيجية مشتركة تجاه إيران.لكن التقرير أشار إلى أن الولايات المتحدة ربما تحاول عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران لتجنب تبعات أي رد إيراني.كيف تعمل "كوادكوبتر"؟تعتمد مسيرة "كوادكوبتر" على 4 مراوح يتم تشغيلها بـ 4 محركات كهربائية تستمد طاقتها من بطاريات مثبتة داخل الطائرة.ورغم ذلك، فإنه زيادة حمولة الطائرة تتطلب زيادة حجم البطاريات التي تستخدمها وبالتالي زيادة الحجم الكلي للطائرة المسيرة.ولهذا السبب، تعمل إسرائيل على تطوير نوع جديد من المحركات التي تعمل بالوقود لتشغيل هذه الطائرات، حسبما ذكر موقع "جانز" الأمريكي، في تقرير سابق، أشار فيه إلى أن استخدام محركات وقود في مسيرات "كوادكوبتر" يسمح بزيادة حمولتها.ولفت الموقع إلى أن وزن الطائرة يصبح أخف كلما قطعت مسافات أكبر بسبب استهلاك الوقود وهو ما ينعكس إيجابا على كفائتها.ما هي المسيرة الإسرائيلية التي يمكن استخدامها في هجوم مثل الذي شهدته إيران؟تمثل المسيرة الإسرائيلية "ثور" إحدى الطائرات المسيرة التي يمكن استخدامها في هجمات مثل التي تعرضت لها إيران، وهي مسيرة يتم تصنيعها بواسطة شركة "إلبيت" الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.وأورد موقع الشركة معلومات عن مسيرة "ثور"، التي تصنف ضمن طائرات "كوادكوبتر":ما هي المواصفات الفنية للمسيرة الإسرائيلية "ثور"؟وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، أنها تمكنت من تحديد الجهة المصنعة للطائرات المسيرة التي تم استخدامها في هجوم أصفهان، الذي استهدف مواقع تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المخابرات الغربية والأجنبية تعتبر أن هجوم أصفهان يعكس نجاحا هائلا وأن إسرائيل تلتزم الصمت، بينما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الطائرات المسيرة التي تم استخدامها يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران.

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