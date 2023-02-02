https://sputnikarabic.ae/20230202/سياسيون-السودان-يراعي-مصالحه-العليا-دون-أي-ضغوطات-خارجية-ويساهم-في-عالم-متعدد-الأقطاب-1073046829.html

سياسيون: السودان يراعي مصالحه العليا دون أي ضغوطات خارجية ويساهم في عالم متعدد الأقطاب

سياسيون: السودان يراعي مصالحه العليا دون أي ضغوطات خارجية ويساهم في عالم متعدد الأقطاب

رأى سياسيون سودانيون أن العالم ماضٍ إلى عالم متعدد الأقطاب ومتساوي المصالح في خضم المتغيرات الجارية حاليا، جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد نحو... 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T15:40+0000

2023-02-02T15:40+0000

2023-02-02T15:40+0000

أخبار السودان اليوم

أخبار روسيا اليوم

روسيا

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101330/75/1013307552_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_34bb0bcf5f05af5c88e64ec80e0ded50.jpg

الخرطوم - سبوتنيك. بخصوص هذا الموضوع وعلى وقع الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي إلى الخرطوم في التاسع من الشهر الجاري، قال المسؤول السابق للعلاقات الخارجية في حزب "الأمة" القومي، الدكتور أحمد حسين، اليوم الخميس، إنه "يجب على الدولة السودانية أن تنظر في علاقتها مع روسيا من غير ضغوطات من أي جهة خارجية، وخصوصا أن روسيا لم تكن لديها مصالح في أفريقيا إلا بعد حلول العام 2006 ".وعن مدى أهمية تطوير العلاقات مع روسيا في ظل الاستقطاب الدولي على خلفية الأزمة الأوكرانية"، قال حسين إن "الوضع في السودان يحتاج جدا إلى توازن والاتزان في العلاقات الخارجية، فمثلا ظهور مجموعة البريكس الذي يشكل 22 بالمائة من تعداد السكان في العالم والدخل الإجمالي العالمي يمثل نحو 44 بالمائة، وأراضيه تمثل نحو17 بالمائة، فالبريكس لديه المكونات والإمكانيات ليكون كتلة لتشكيل قوة ضغط على دول المهيمنة على قرارات وسياسات العالم، لذلك أعتقد أن روسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل دول مهمة جدا لكل دولة في العالم ترغب باستقلال في سياستها الخارجية".وعلق حسين على وضع الاستراتيجية الخارجية للبلاد وقال: "أي نجاح في السياسات الخارجية لأي دولة تعتمد على البعد الاستراتيجي لذلك السودان له مقومات تجعله اكثر وحدة وقوة والسودان لدية ساحل البحر الأحمر والمساحات الزراعية والثروة الحيوانية 8 دول مجاورة للسودان كل هذه الإمكانيات كفيلة لتحقيق رغباته الاقتصادية والاستقرار السياسي والقوة العسكرية".ومن جانبه وصف القيادي في "التجمع الديمقراطي"، محمد الفكي، اليوم الخميس" لوكالة "سبوتنيك" أن السودان يعيش في ظرف صعب ومربك بسبب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 الذي نفذه العسكريين".وأضاف" بحكم وجودنا في المعارضة نقدر نحدد ما بين معارضة النظام ومصالح البلاد، نحن حريصين أن يكون السودان لديه دور إيجابي عالميا، ونعلم مدى تأثير التقاطعات العالمية وهي الخطيرة جدا خاصة في محيطنا العربي والأفريقي".وراي الفكي أن "إذا لم نتعامل بمسؤولية مع ملف إدارة العلاقات الخارجية تلتهمنا النيران التي شبت في العديد من دول المنطقة فبالتالي الحديث مع كل الدول وفقا لمصالحها شي مهم، بالنسبة لنا في المعارضة لا يوجد تحفظات على دولة محددة وفق ما تمليه مصالحنا ولابد أن يكون لدينا رأي واضح وخط سياسي واضح ولا بد الحديث للناس بكل صراحة وعبر الوسائل الدبلوماسية فالحديث مع الجميع الدول مطلوب وأن يكون واضح ومباشر حول الضمانات والمصالح المتبادلة ".وتخوف السياسي السوداني من السباق والتنافس الجاري في العالم، وقال: "لدينا مخاوف من هذا التنافس الذي يحدث في هذا المحيط الجغرافي وفي رأيي أن الحكومة القادمة سيكون وضعها أفضل من الحكومة السابقة وذلك ناتج أن الحكومة المدنية القادمة ستشكل من مراكز قوى مختلفة وكافة السلطات في يد رئيس الوزراء القادم".ويزور وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الخرطوم في التاسع من فبراير/ شباط الجاري، بينما زار وفد إسرائيلي اليوم الخميس العاصمة الخرطوم حسب صحف إسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-يؤكد-أن-روسيا-حريصة-على-الحوار-متعدد-المستويات-مع-السودان-1067998566.html

https://sputnikarabic.ae/20220819/روسيا-تعتزم-توسيع-التعاون-مع-السودان-في-قطاع-الطاقة---1066638970.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن