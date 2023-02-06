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طائرة مساعدات إيرانية تصل دمشق - صور
طائرة مساعدات إيرانية تصل دمشق - صور
وصلت مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات إيرانية محملة بمواد طبية وغذائية وإغاثية لمساعدة سوريا على مواجهة آثار الزلزال الذي ضربها مع تركيا فجر اليوم. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T21:49+0000
2023-02-06T22:00+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، إن الطائرة الإيرانية تحمل 45 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال ومساندة عمليات الإغاثة جراء الزلزال.وقال السفير الإيراني مهدي سبحاني للصحفيين إن "هذه الطائرة دفعة أولى وهناك طائرات ستصل تباعا إلى عدد من المطارات السورية.وتسبب الزلزال في دمار هائل بعدة محافظات سورية ووصلت حصيلته حتى الآن إلى 711 وإصابة 1431 في حصيلة غير نهائية، بينما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كل من جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230206/الصحة-السورية-تعلن-ارتفاع-عدد-ضحايا-الزلزال-إلى-أكثر-من-700-شخص-1073197728.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, إيران

طائرة مساعدات إيرانية تصل دمشق - صور

21:49 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 22:00 GMT 06.02.2023)
© AFP 2023 / Mohammed al-Rifaiزلزال في سرمدا، سوريا
زلزال في سرمدا، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / Mohammed al-Rifai
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وصلت مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات إيرانية محملة بمواد طبية وغذائية وإغاثية لمساعدة سوريا على مواجهة آثار الزلزال الذي ضربها مع تركيا فجر اليوم.
دمشق - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، إن الطائرة الإيرانية تحمل 45 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال ومساندة عمليات الإغاثة جراء الزلزال.
إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا الزلزال في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
الصحة السورية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 700 شخص
21:45 GMT
وقال السفير الإيراني مهدي سبحاني للصحفيين إن "هذه الطائرة دفعة أولى وهناك طائرات ستصل تباعا إلى عدد من المطارات السورية.
وتسبب الزلزال في دمار هائل بعدة محافظات سورية ووصلت حصيلته حتى الآن إلى 711 وإصابة 1431 في حصيلة غير نهائية، بينما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.
وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كل من جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.
وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
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