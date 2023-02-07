https://sputnikarabic.ae/20230207/المدفعية-الروسية-تدمر-تجمعات-القوات-الأوكرانية-في-خيرسون-1073221270.html
المدفعية الروسية تدمر تجمعات القوات الأوكرانية في خيرسون
المدفعية الروسية تدمر تجمعات القوات الأوكرانية في خيرسون
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح المدفعية الروسية قضى على ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا ودمر مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" ومستودع ذخيرة على محور... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T12:10+0000
2023-02-07T12:10+0000
2023-02-07T12:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكر البيان، اليوم الثلاثاء: "على محور خيرسون، وكنتيجة للنيران الموجهة للمدفعية على تمركز القوى البشرية والمعدات للعدو، تم تصفية ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا وتم تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية القريبة من مدينة تاراس شيفتشينكو في مقاطعة خيرسون".وعلى محور كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية التابعة لمجموعة القوات الغربية أضرارا بطواقم القوى البشرية العاملة والآليات لوحدات اللواءين الميكانيكيين 14 و 92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق إيفانوفكا، وبيريستفويه، في مقاطعة خاركوف ونوفوسيليسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان، ونتيجة الضربات التي نفذها قوات الفضاء الروسية، بالإضافة إلى سلاح المدفعية وراجمات الصواريخ التابعة لمجموعة قوات "المركز"، تكبدت القوات الاوكرانية في مناطق نوفوسادوف في جمهورية دونيتسك الشعبية ونيفسكوي وتشيرفونوبوفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تم القضاء على أكثر من 100 جندي وتدمير ثلاث مركبات قتالية مصفحة وسيارتين عسكريتين.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة إيليتشوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
المدفعية الروسية تدمر تجمعات القوات الأوكرانية في خيرسون
12:10 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 12:24 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح المدفعية الروسية قضى على ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا ودمر مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" ومستودع ذخيرة على محور خيرسون.
وذكر البيان، اليوم الثلاثاء: "على محور خيرسون، وكنتيجة للنيران الموجهة للمدفعية على تمركز القوى البشرية والمعدات للعدو، تم تصفية ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا وتم تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية القريبة من مدينة تاراس شيفتشينكو في مقاطعة خيرسون".
وعلى محور كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية التابعة لمجموعة القوات الغربية أضرارا بطواقم القوى البشرية العاملة والآليات لوحدات اللواءين الميكانيكيين 14 و 92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق إيفانوفكا، وبيريستفويه، في مقاطعة خاركوف ونوفوسيليسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه خلال النهار أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا ومدرعتين قتاليتين وأربع مركبات ومدفع هاوتزر "دي 30".
وعلى محور كراسني ليمان، ونتيجة الضربات التي نفذها قوات الفضاء الروسية، بالإضافة إلى سلاح المدفعية وراجمات الصواريخ التابعة لمجموعة قوات "المركز"، تكبدت القوات الاوكرانية في مناطق نوفوسادوف في جمهورية دونيتسك الشعبية ونيفسكوي وتشيرفونوبوفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تم القضاء على أكثر من 100 جندي وتدمير ثلاث مركبات قتالية مصفحة وسيارتين عسكريتين.
وعلى محور دونيتسك، ونتيجة لاشتباك ناري معقد بين كتائب مجموعات "الجنوب" الهجومية مع القوات المسلحة الأوكرانية، تم القضاء على أكثر من 90 جنديًا أوكرانيًا، وتم تدمير أربع مركبات قتالية مدرعة، وراجمة صوارخ "غراد" ومدفع هاوتزر "مستا بي".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة إيليتشوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.