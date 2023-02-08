https://sputnikarabic.ae/20230208/الخارجية-الفلسطينية-تعلن-وفاة-64-فلسطينيا-في-سوريا-وتركيا-بين-ضحايا-الزلزال-المدمر-1073255410.html
الخارجية الفلسطينية تعلن وفاة 64 فلسطينيا في سوريا وتركيا بين ضحايا الزلزال المدمر
الخارجية الفلسطينية تعلن وفاة 64 فلسطينيا في سوريا وتركيا بين ضحايا الزلزال المدمر
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 64 وفاة. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T10:03+0000
2023-02-08T10:03+0000
2023-02-08T10:03+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ارتفع عدد الضحايا من الفلسطينين في تركيا وسوريا من 62 إلى 64 بعد استخراج جثتين واحدة في تركيا وأخرى في سوريا، مشيرة إلى أنه وفقا لآخر الإحصائيات تم حصر 20 وفاة بين الفلسطينين في تركيا، و44 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.وقال سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، إنه تم انتشال جثة مواطنة فلسطينية من تحت أنقاض منزل في مدينة أنطاكية التركية، وتم إنقاذ زوجها من تحت الأنقاض.بينما قال سفير فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي إن طواقم الإنقاذ تواصل عمليات البحث في مدينة جبلة السورية، وإن ستة مفقودين من عائلة أبو راشد، ما زالوا تحت الأنقاض، وفي مخيم الرمل تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ اللاجئة جنى مروان رنو، بينما يزال أربعة من أفراد عائلة مروان رنو، الذي توفي أمس، تحت الأنقاض.وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين، الماضي وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230207/الجيش-الروسي-ينقذ-42-مواطنا-سوريا-كانو-عالقين-تحت-الأنقاض-1073239249.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الخارجية الفلسطينية, زلزال
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الخارجية الفلسطينية, زلزال
الخارجية الفلسطينية تعلن وفاة 64 فلسطينيا في سوريا وتركيا بين ضحايا الزلزال المدمر
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أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 64 وفاة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
، ارتفع عدد الضحايا من الفلسطينين في تركيا وسوريا من 62 إلى 64 بعد استخراج جثتين واحدة في تركيا وأخرى في سوريا، مشيرة إلى أنه وفقا لآخر الإحصائيات تم حصر 20 وفاة بين الفلسطينين في تركيا، و44 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
وقال سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، إنه تم انتشال جثة مواطنة فلسطينية من تحت أنقاض
منزل في مدينة أنطاكية التركية، وتم إنقاذ زوجها من تحت الأنقاض.
بينما قال سفير فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي إن طواقم الإنقاذ تواصل عمليات البحث في مدينة جبلة السورية، وإن ستة مفقودين من عائلة أبو راشد، ما زالوا تحت الأنقاض، وفي مخيم الرمل تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ اللاجئة جنى مروان رنو، بينما يزال أربعة من أفراد عائلة مروان رنو، الذي توفي أمس، تحت الأنقاض.
وضرب زلزال مدمر
قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين، الماضي وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.
وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية
للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.