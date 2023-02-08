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الخارجية الفلسطينية تعلن وفاة 64 فلسطينيا في سوريا وتركيا بين ضحايا الزلزال المدمر
الخارجية الفلسطينية تعلن وفاة 64 فلسطينيا في سوريا وتركيا بين ضحايا الزلزال المدمر
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 64 وفاة. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T10:03+0000
2023-02-08T10:03+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ارتفع عدد الضحايا من الفلسطينين في تركيا وسوريا من 62 إلى 64 بعد استخراج جثتين واحدة في تركيا وأخرى في سوريا، مشيرة إلى أنه وفقا لآخر الإحصائيات تم حصر 20 وفاة بين الفلسطينين في تركيا، و44 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.وقال سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، إنه تم انتشال جثة مواطنة فلسطينية من تحت أنقاض منزل في مدينة أنطاكية التركية، وتم إنقاذ زوجها من تحت الأنقاض.بينما قال سفير فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي إن طواقم الإنقاذ تواصل عمليات البحث في مدينة جبلة السورية، وإن ستة مفقودين من عائلة أبو راشد، ما زالوا تحت الأنقاض، وفي مخيم الرمل تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ اللاجئة جنى مروان رنو، بينما يزال أربعة من أفراد عائلة مروان رنو، الذي توفي أمس، تحت الأنقاض.وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين، الماضي وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230207/الجيش-الروسي-ينقذ-42-مواطنا-سوريا-كانو-عالقين-تحت-الأنقاض-1073239249.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الخارجية الفلسطينية, زلزال

الخارجية الفلسطينية تعلن وفاة 64 فلسطينيا في سوريا وتركيا بين ضحايا الزلزال المدمر

10:03 GMT 08.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayedعمال الدفاع المدني والسكان يفتشون بين أنقاض المباني المنهارة في بلدة حارم قرب الحدود التركية بمحافظة إدلب، سوريا 6 شباط 2023.
عمال الدفاع المدني والسكان يفتشون بين أنقاض المباني المنهارة في بلدة حارم قرب الحدود التركية بمحافظة إدلب، سوريا 6 شباط 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 64 وفاة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ارتفع عدد الضحايا من الفلسطينين في تركيا وسوريا من 62 إلى 64 بعد استخراج جثتين واحدة في تركيا وأخرى في سوريا، مشيرة إلى أنه وفقا لآخر الإحصائيات تم حصر 20 وفاة بين الفلسطينين في تركيا، و44 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
وقال سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، إنه تم انتشال جثة مواطنة فلسطينية من تحت أنقاض منزل في مدينة أنطاكية التركية، وتم إنقاذ زوجها من تحت الأنقاض.
الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة جبلة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
الجيش الروسي ينقذ 42 مواطنا سوريا كانوا عالقين تحت الأنقاض
أمس, 19:05 GMT
بينما قال سفير فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي إن طواقم الإنقاذ تواصل عمليات البحث في مدينة جبلة السورية، وإن ستة مفقودين من عائلة أبو راشد، ما زالوا تحت الأنقاض، وفي مخيم الرمل تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ اللاجئة جنى مروان رنو، بينما يزال أربعة من أفراد عائلة مروان رنو، الذي توفي أمس، تحت الأنقاض.
وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين، الماضي وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.
وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
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- سبوتنيك عربيتغطية لآخر مستجدات زلزال سوريا... مأساة كبيرة وتعاطف عالمي... صور وفيديو 11:20 GMTБоевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
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