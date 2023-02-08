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أردوغان: حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال
https://sputnikarabic.ae/20230208/تغطية-مستمرة-تطورات-كارثة-زلزال-تركيا-1073257883.html
تغطية مستمرة... تطورات كارثة زلزال تركيا
تغطية مستمرة... تطورات كارثة زلزال تركيا
تعيش تركيا أوقاتا عصيبة على وقع زلزال مدمر، حيث تتواصل عمليات الإنقاذ وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من توابع قد تزيد من حدة الكارثة. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T10:32+0000
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار, رجب طيب أردوغان, новый онлайн для белой редактуры
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار, رجب طيب أردوغان, новый онлайн для белой редактуры
تداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة ديار بكر التركية. وقع زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة في محافظة قهرمان‌مرعش التركية وأدى إلى دمار في عدد من المدن. - سبوتنيك عربي

تغطية مستمرة... تطورات كارثة زلزال تركيا

10:32 GMT 08.02.2023
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يتبع
تعيش تركيا أوقاتا عصيبة على وقع زلزال مدمر، حيث تتواصل عمليات الإنقاذ وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من توابع قد تزيد من حدة الكارثة.
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11:21 GMT 08.02.2023
أردوغان يعلن منح 10 آلاف ليرة تركية (نحو 531 دولارا) لكل عائلة متضررة من الزلزال
11:18 GMT 08.02.2023
11:18 GMT 08.02.2023
إنقاذ أم وابنتيها بعد 54 ساعة تحت الأنقاض في أديامان التركية
11:14 GMT 08.02.2023
11:13 GMT 08.02.2023
أردوغان: نسعى لمعالجة تداعيات الزلزال في غضون عام.
11:12 GMT 08.02.2023
الرئيس التركي: سيتم نقل المتضررين من الزلزال إلى فنادق تم التعاقد معها في ولايات أنطاليا ومرسين ومدينة ألانيا وسنوفر المقابل المادي لذلك.
11:11 GMT 08.02.2023
أردوغان: الحكومة التركية لن تسمح باستمرار بقاء المواطنين المتضررين جراء الزلزال في الشوارع
11:10 GMT 08.02.2023
أردوغان: انهيار 6444 مبنى جراء الزلزال
10:59 GMT 08.02.2023
أردوغان يعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 8574 قتيلا وأكثر من 49 ألف مصاب
10:57 GMT 08.02.2023
زلزال جديد بقوة 4.5 درجة يضرب وسط تركيا
10:46 GMT 08.02.2023
ويتألف الفريق الطبي الروسي من 11 طبيبا - أخصائيي صدمات وجراحي أعصاب وجراحين، وجراحي الأطفال، وأخصائيي التخدير والإنعاش.
10:45 GMT 08.02.2023
بناءً على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتم اليوم إرسال فريق من الأطباء الروس إلى تركيا، وذلك لتقديم الرعاية الطبية لضحايا الزلزال.
10:43 GMT 08.02.2023
10:41 GMT 08.02.2023
وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتفقد المناطق المتضررة جراء الزلزال في جنوب البلاد.
10:37 GMT 08.02.2023
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 7108 قتلى، و40910 مصابين.
10:36 GMT 08.02.2023
فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
10:36 GMT 08.02.2023
وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر قد ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا الاثنين الماضي.
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- سبوتنيك عربيتغطية لآخر مستجدات زلزال سوريا... مأساة كبيرة وتعاطف عالمي... صور وفيديو 11:20 GMTБоевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
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