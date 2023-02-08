تغطية مستمرة... تطورات كارثة زلزال تركيا

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تعيش تركيا أوقاتا عصيبة على وقع زلزال مدمر، حيث تتواصل عمليات الإنقاذ وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من توابع قد تزيد من حدة الكارثة.
11:21 GMT 08.02.2023
أردوغان يعلن منح 10 آلاف ليرة تركية (نحو 531 دولارا) لكل عائلة متضررة من الزلزال
11:18 GMT 08.02.2023
11:18 GMT 08.02.2023
إنقاذ أم وابنتيها بعد 54 ساعة تحت الأنقاض في أديامان التركية
11:14 GMT 08.02.2023
11:13 GMT 08.02.2023
أردوغان: نسعى لمعالجة تداعيات الزلزال في غضون عام.
11:12 GMT 08.02.2023
الرئيس التركي: سيتم نقل المتضررين من الزلزال إلى فنادق تم التعاقد معها في ولايات أنطاليا ومرسين ومدينة ألانيا وسنوفر المقابل المادي لذلك.
11:11 GMT 08.02.2023
أردوغان: الحكومة التركية لن تسمح باستمرار بقاء المواطنين المتضررين جراء الزلزال في الشوارع
11:10 GMT 08.02.2023
أردوغان: انهيار 6444 مبنى جراء الزلزال
10:59 GMT 08.02.2023
أردوغان يعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 8574 قتيلا وأكثر من 49 ألف مصاب
10:57 GMT 08.02.2023
زلزال جديد بقوة 4.5 درجة يضرب وسط تركيا
10:46 GMT 08.02.2023
ويتألف الفريق الطبي الروسي من 11 طبيبا - أخصائيي صدمات وجراحي أعصاب وجراحين، وجراحي الأطفال، وأخصائيي التخدير والإنعاش.
10:45 GMT 08.02.2023
بناءً على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتم اليوم إرسال فريق من الأطباء الروس إلى تركيا، وذلك لتقديم الرعاية الطبية لضحايا الزلزال.
10:43 GMT 08.02.2023
10:41 GMT 08.02.2023
وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتفقد المناطق المتضررة جراء الزلزال في جنوب البلاد.
10:37 GMT 08.02.2023
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 7108 قتلى، و40910 مصابين.
10:36 GMT 08.02.2023
فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
10:36 GMT 08.02.2023
وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر قد ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا الاثنين الماضي.