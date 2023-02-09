https://sputnikarabic.ae/20230209/دبلوماسي-سابق-عزل-إلهان-عمر-يعكس-انحياز-عميق-الجذور-مؤيد-لإسرائيل-في-المؤسسة-الأمريكية-1073319836.html

دبلوماسي سابق: عزل إلهان عمر يعكس انحياز عميق الجذور مؤيد لإسرائيل في المؤسسة الأمريكية

دبلوماسي سابق: عزل إلهان عمر يعكس انحياز عميق الجذور مؤيد لإسرائيل في المؤسسة الأمريكية

اعتبر وزير الخارجية اللبناني الأسبق، الدبلوماسي عدنان منصور، أن عزل نائبة الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، من منصبها في لجنة الشؤون الخارجية، يشير إلى عدم إرادة... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T14:25+0000

2023-02-09T14:25+0000

2023-02-09T14:25+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال منصور، لوكالة "سبوتنيك": "إلهان عمر كان لها موقف واضح، وهذا ما لا تريده السياسة الأمريكية ولا اللوبيات اليهودية داخل الكونغرس الأمريكي؛ ولذلك كان القرار بعزلها، لأنهم لا يريدون سماع أصوات حيادية وجريئة توصف الفلسطينيين".وأوضح الدبلوماسي اللبناني، أن المؤسسة الأمريكية تريد أن تصور إسرائيل بأنها دائما على حق، وما تقوم به إسرائيل له مبرراته الكبيرة؛ دون أن ينظروا إلى مطالب الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني، التي أكدتها القرارات الدولية ذات الصلة.وفي حديثه عن دور الولايات المتحدة في الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، يرى منصور أن الولايات المتحدة لم تكن يوما في صف القضية الفلسطينية.وأضاف، "منذ نشوء إسرائيل في العام 1948، لم يتوقف الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، من تقديم كافة وسائل الدعم المادي والدبلوماسي والعسكري واللوجستي والاقتصادي لإسرائيل.وأشار الوزير السابق إلى أن الطرف الإسرائيلي، لا يريد أن يعطي دولة للفلسطينيين، وهذا أمر محسوم عبر عنه القادة الإسرائيليون منذ عقود.كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، رفض وجود دولة فلسطينية في الضفة الغربية؛ ولذلك هو يستمر في عمليات زرع المستوطنات في الضفة الغربية، وتكثيف الهجرة اليهودية إلى المناطق الفلسطينية.ووفقا لمنصور، يرى الجمهوريون عدم صلاحية وجود إلهان عمر في مجلس النواب، وتحديداً لجنة الشؤون الخارجية.كما أنه، في ضوء التصريحات السابقة، التي أدلت بها بشأن إسرائيل، وأثارت الجدل؛ ففي بعض الحالات انتقدها أعضاء من الحزبين، ووصفوها بأنها معادية للسامية.وكان رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، قد أكد في تصريح إعلامي، أن لديه الأصوات اللازمة لإخراج إلهان عمر من اللجنة.

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