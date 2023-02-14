https://sputnikarabic.ae/20230214/إسرائيل-تعلن-استئناف-رحلاتها-الجوية-المباشرة-إلى-تركيا-ابتداء-من-الخميس-المقبل--1073517904.html

إسرائيل تعلن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة إلى تركيا ابتداء من الخميس المقبل

إسرائيل تعلن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة إلى تركيا ابتداء من الخميس المقبل

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، أن الخطوط الجوية الإسرائيلية ستستأنف رحلاتها... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T13:52+0000

2023-02-14T13:52+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال كوهين الذي بثت قنوات تلفزيونية إسرائيلية كلمته: "أود أن أبلغكم أن إسرائيل ستستأنف رحلاتها [ إلى تركيا ] في غضون يومين. وستستأنف أكبر ثلاث شركات طيران إسرائيلية رحلاتها إلى تركيا".وتعيش إسرائيل وتركيا فترة من التحسن التدريجي في العلاقات الثنائية، وخاصة بعد قرار استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي تدهورت بشكل حاد في عام 2010 بعد حادثة اختطاف القوات الخاصة الإسرائيلية لسفينة غادرت تركيا متجهة إلى قطاع غزة.ويذكر أنه قبل الإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا وعودة العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى وتعيين سفراء وقناصل، كانت تل أبيب وأنقرة قد وقعتا اتفاقية بشأن الطيران تسمح بتجديد رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية إلى تركيا، بعد سنوات عديدة كانت الرحلات الجوية بين البلدين، خلالها، تُدار من قِبل شركات طيران تركية فقط.وتسلم أردوغان أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل لدى تركيا، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد توتر دام 4 سنوات.ونشرت الرئاسة التركية، صورا لأردوغان وهو يستقبل في المجمع الرئاسي، إيريت ليليان السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى بلاده.وأضافت أنه خلال الاستقبال تسلم الرئيس التركي نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي، تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة.وأعلنت تركيا وإسرائيل، أغسطس/ آب الماضي، عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وإعادة تبادل السفراء، بعد سنوات من الخلافات.وتبادل البلدان طرد السفراء في عام 2018، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230208/نتنياهو-وفد-الإنقاذ-إلى-تركيا-يظهر-للعالم-وجه-إسرائيل-الجميل-1073280294.html

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