https://sputnikarabic.ae/20230214/لماذا-أصبحت-سو---35-طائرة-هيمنة-جوية-لا-مثيل-لها-1073527866.html

كيف أصبحت "سو - 35" الروسية طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها؟

كيف أصبحت "سو - 35" الروسية طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها؟

صممت روسيا طائرات "سو - 35" للاشتباك المباشر مع جميع الأهداف الجوية أو تدميرها بصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى قدرتها على قطع مسافات طويلة دون التزود بالوقود... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T17:58+0000

2023-02-14T17:58+0000

2023-02-14T17:58+0000

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ويمكن استخدام "سو - 35" ضد الأهداف البحرية والبرية، التي يتم حمايتها بوسائل الدفاع الجوي المختلفة، حسبما يشير موقع "يونايتد إيركرفت كوربوريشن" الروسي.وتجمع "سو - 35" بين أهم مميزات الطائرات الحربية الحديثة التي تشمل:ما هو الجيل الذي تنتمي له "سو - 35"؟تصنف "سو - 35" ضمن "الجيل الرابع ++" وهو يشير إلى أن الجيل الأساسي للطائرة هو الجيل الرابع، لكن تزويدها بتقنيات وتسليح متطور جعلها أقرب إلى مقاتلات الجيل الخامس، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز "سو - 35" وخاصة نسخها المطورة مثل "سو - 35 إس"، عن طائرات الجيل "الرابع +" بامتلاكها رادار ينتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إيربيس - إي" الذي يمكنه رصد 30 هدفا في وقت واحد، بمدى يصل لـ 200 كيلومتر مع الأهداف الجوية و170 كيلومترا للأهداف الأرضية.كما تستطيع الطائرة الروسية رصد البصمة الحرارية للأهداف المعادية بالأشعة تحت الحمراء في مدى يصل إلى 90 كلم.وبفضل ما تمتلكه من قدرات خارقة تمكنت "سو - 35" من رصد الطائرة الشبحية الأمريكية "إف - 35" قبل سنوات.ما هي أبرز أسلحة "سو - 35"؟يتم تزويد الطائرة بصواريخ بعيد المدى "بي في آر"، إضافة إلى أسلحة الاشتباك الجوي القريب.ويشمل ذلك:ما هي المواصفات الفنية للطائرة "سو - 35"؟هل "سو - 35" أفضل مقاتلات الجيل الرابع؟أصبح تقييم طائرات المستقبل الحربية يعتمد على عنصرين أساسيين هما كفاءة الصواريخ التي تتسلح بها وتقنيات الحرب الإلكترونية التي تحملها وتصنف الطائرة التي تتفوق فيهما في مرتبة أعلى، حسبما ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في تقرير سابق، أشارت فيه إلى أن "سو - 35" هي أفضل مقاتلات الجيل الرابع بلا منازع.هل تتفوق "سو - 35" على "إف - 35" الأمريكية؟أصبحت "سو - 35" الروسية خيارا مفضلا للجيوش التي تسعى إلى امتلاك طائرات هيمنة جوية متطورة بتكلفة مناسبة.فبينما تثبت "سو - 35" نفسها مع مضي الوقت، تتراجع سمعة المقاتلة الأمريكية "إف - 35" بسبب تكلفتها الباهظة وحوادثها المتكررة التي كلفت مستخدميها أكثر من مليار دولار خسائر رغم أنها لم تخض معركة واحدة حتى الآن.وتمتلك "سو - 35" عدة مميزات تجعلها أفضل من "إف - 35" أبرزها:لماذا أصبحت سمعة "سو - 35" أفضل من "إف - 35" الأمريكية؟تمتلك "سو - 35" مميزات قتالية خارقة، إضافة إلى تكلفة شراء وتشغيل منخفضة ومعدل استهلاك وقود أقل مقارنة بالطائرات الأمريكية الأخرى مثل "إف - 35"، وهو ما يعني أن قدرة الطائرات على تنفيذ مهام بعيدة المدى تكون أكبر، ولهذا السبب لاقت الطائرة سمعة جيدة عالمية جعلت العديد من دول العالم تتسابق للحصول عليها خاصة بعدما شهدت مقاتلات "إف - 35" حوادث متكررة وخسائر تتجاوز مليار دولار.

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