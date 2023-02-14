كيف أصبحت "سو - 35" الروسية طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها؟
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
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صممت روسيا طائرات "سو - 35" للاشتباك المباشر مع جميع الأهداف الجوية أو تدميرها بصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى قدرتها على قطع مسافات طويلة دون التزود بالوقود ومهاجمة العدو من خارج نطاق دفاعاته الجوية، وهو ما يجعلها طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم.
ويمكن استخدام "سو - 35" ضد الأهداف البحرية والبرية، التي يتم حمايتها بوسائل الدفاع الجوي المختلفة، حسبما يشير موقع "يونايتد إيركرفت كوربوريشن" الروسي.
4 أغسطس 2022, 05:07 GMT
وتجمع "سو - 35" بين أهم مميزات الطائرات الحربية الحديثة التي تشمل:
القدرة العالية على المناورة.
رادارات سلبية وإيجابية لرصد الأهداف.
السرعة الخارقة والمدى الطويل.
تنفيذ مهام القتال المشترك بالتنسيق مع مراكز القيادة البرية والبحرية أو الجوية.
ترسانة متنوعة من الأسلحة.
أنظمة حرب إلكترونية متعددة القنوات.
بصمة رادارية منخفضة.
قصف أهداف برية من خارج نطاق الدفاعات الجوية للعدو.
ما هو الجيل الذي تنتمي له "سو - 35"؟
تصنف "سو - 35" ضمن "الجيل الرابع ++" وهو يشير إلى أن الجيل الأساسي للطائرة هو الجيل الرابع، لكن تزويدها بتقنيات وتسليح متطور جعلها أقرب إلى مقاتلات الجيل الخامس، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
24 أبريل 2019, 11:28 GMT
وتتميز "سو - 35" وخاصة نسخها المطورة مثل "سو - 35 إس"، عن طائرات الجيل "الرابع +" بامتلاكها رادار ينتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إيربيس - إي" الذي يمكنه رصد 30 هدفا في وقت واحد، بمدى يصل لـ 200 كيلومتر مع الأهداف الجوية و170 كيلومترا للأهداف الأرضية.
كما تستطيع الطائرة الروسية رصد البصمة الحرارية للأهداف المعادية بالأشعة تحت الحمراء في مدى يصل إلى 90 كلم.
وبفضل ما تمتلكه من قدرات خارقة تمكنت "سو - 35" من رصد الطائرة الشبحية الأمريكية "إف - 35" قبل سنوات.
ما هي أبرز أسلحة "سو - 35"؟
يتم تزويد الطائرة بصواريخ بعيد المدى "بي في آر"، إضافة إلى أسلحة الاشتباك الجوي القريب.
ويشمل ذلك:
"آر 77": صاروخ (جو - جو) مداه 160 كلم.
"آر - 37": صاروخ (جو - جو) مداه نحو 300 كلم.
"إيه إيه - 8 أفيد": صاروخ (جو - جو) مداه يبدأ من 100 متر حتى 8 كلم.
"إيه إيه - 8 أرشر": صاروخ (جو - جو) مداه بين 300 متر حتى 40 كلم.
مدفع رشاش عيار 30 ملم يطلق 1800 رصاصة/ دقيقة.
ما هي المواصفات الفنية للطائرة "سو - 35"؟
الطاقم: فرد واحد.
السرعة: 2.25 ماخ (2390 كلم / ساعة).
المدى دون التزود بالوقود في الجو: 3600 كلم.
ارتفاع التحليق: 18 ألف متر.
معدل التسارع الرأسي: 280 مترا في الثانية.
الطول: 21.9 مترا.
المسافة بين طرفي الجناحين: 15.3 مترا.
وزن الإقلاع بكامل الحمولة: 34.5 طنا.
نقاط تعليق الأسلحة الخارجية: 12 نقطة تعليق.
3 ديسمبر 2022, 10:35 GMT
هل "سو - 35" أفضل مقاتلات الجيل الرابع؟
أصبح تقييم طائرات المستقبل الحربية يعتمد على عنصرين أساسيين هما كفاءة الصواريخ التي تتسلح بها وتقنيات الحرب الإلكترونية التي تحملها وتصنف الطائرة التي تتفوق فيهما في مرتبة أعلى، حسبما ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في تقرير سابق، أشارت فيه إلى أن "سو - 35" هي أفضل مقاتلات الجيل الرابع بلا منازع.
هل تتفوق "سو - 35" على "إف - 35" الأمريكية؟
أصبحت "سو - 35" الروسية خيارا مفضلا للجيوش التي تسعى إلى امتلاك طائرات هيمنة جوية متطورة بتكلفة مناسبة.
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فبينما تثبت "سو - 35" نفسها مع مضي الوقت، تتراجع سمعة المقاتلة الأمريكية "إف - 35" بسبب تكلفتها الباهظة وحوادثها المتكررة التي كلفت مستخدميها أكثر من مليار دولار خسائر رغم أنها لم تخض معركة واحدة حتى الآن.
وتمتلك "سو - 35" عدة مميزات تجعلها أفضل من "إف - 35" أبرزها:
الثمن وتكلفة التشغيل أقل من "إف - 35".
السرعة 2390 كلم / ساعة مقارنة بـ 1930 كلم / ساعة لـ "إف - 35".
المدى 3600 كلم مقارنة بـ 2200 كلم لـ "إف - 35".
معدل التسارع الرأسي 280 متر/ ثانية مقارنة بـ 230 متر/ ثانية لـ "إف - 35".
25 ديسمبر 2022, 16:52 GMT
لماذا أصبحت سمعة "سو - 35" أفضل من "إف - 35" الأمريكية؟
تمتلك "سو - 35" مميزات قتالية خارقة، إضافة إلى تكلفة شراء وتشغيل منخفضة ومعدل استهلاك وقود أقل مقارنة بالطائرات الأمريكية الأخرى مثل "إف - 35"، وهو ما يعني أن قدرة الطائرات على تنفيذ مهام بعيدة المدى تكون أكبر، ولهذا السبب لاقت الطائرة سمعة جيدة عالمية جعلت العديد من دول العالم تتسابق للحصول عليها خاصة بعدما شهدت مقاتلات "إف - 35" حوادث متكررة وخسائر تتجاوز مليار دولار.
© Sputnikمقاتلة "سو-35" الروسية والمقاتلة "إف-35أ" الأمريكية
مقاتلة "سو-35" الروسية والمقاتلة "إف-35أ" الأمريكية
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