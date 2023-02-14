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https://sputnikarabic.ae/20230214/لماذا-أصبحت-سو---35-طائرة-هيمنة-جوية-لا-مثيل-لها-1073527866.html
كيف أصبحت "سو - 35" الروسية طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها؟
كيف أصبحت "سو - 35" الروسية طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها؟
صممت روسيا طائرات "سو - 35" للاشتباك المباشر مع جميع الأهداف الجوية أو تدميرها بصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى قدرتها على قطع مسافات طويلة دون التزود بالوقود... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T17:58+0000
2023-02-14T17:58+0000
رصد عسكري
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روسيا
سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويمكن استخدام "سو - 35" ضد الأهداف البحرية والبرية، التي يتم حمايتها بوسائل الدفاع الجوي المختلفة، حسبما يشير موقع "يونايتد إيركرفت كوربوريشن" الروسي.وتجمع "سو - 35" بين أهم مميزات الطائرات الحربية الحديثة التي تشمل:ما هو الجيل الذي تنتمي له "سو - 35"؟تصنف "سو - 35" ضمن "الجيل الرابع ++" وهو يشير إلى أن الجيل الأساسي للطائرة هو الجيل الرابع، لكن تزويدها بتقنيات وتسليح متطور جعلها أقرب إلى مقاتلات الجيل الخامس، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز "سو - 35" وخاصة نسخها المطورة مثل "سو - 35 إس"، عن طائرات الجيل "الرابع +" بامتلاكها رادار ينتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إيربيس - إي" الذي يمكنه رصد 30 هدفا في وقت واحد، بمدى يصل لـ 200 كيلومتر مع الأهداف الجوية و170 كيلومترا للأهداف الأرضية.كما تستطيع الطائرة الروسية رصد البصمة الحرارية للأهداف المعادية بالأشعة تحت الحمراء في مدى يصل إلى 90 كلم.وبفضل ما تمتلكه من قدرات خارقة تمكنت "سو - 35" من رصد الطائرة الشبحية الأمريكية "إف - 35" قبل سنوات.ما هي أبرز أسلحة "سو - 35"؟يتم تزويد الطائرة بصواريخ بعيد المدى "بي في آر"، إضافة إلى أسلحة الاشتباك الجوي القريب.ويشمل ذلك:ما هي المواصفات الفنية للطائرة "سو - 35"؟هل "سو - 35" أفضل مقاتلات الجيل الرابع؟أصبح تقييم طائرات المستقبل الحربية يعتمد على عنصرين أساسيين هما كفاءة الصواريخ التي تتسلح بها وتقنيات الحرب الإلكترونية التي تحملها وتصنف الطائرة التي تتفوق فيهما في مرتبة أعلى، حسبما ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في تقرير سابق، أشارت فيه إلى أن "سو - 35" هي أفضل مقاتلات الجيل الرابع بلا منازع.هل تتفوق "سو - 35" على "إف - 35" الأمريكية؟أصبحت "سو - 35" الروسية خيارا مفضلا للجيوش التي تسعى إلى امتلاك طائرات هيمنة جوية متطورة بتكلفة مناسبة.فبينما تثبت "سو - 35" نفسها مع مضي الوقت، تتراجع سمعة المقاتلة الأمريكية "إف - 35" بسبب تكلفتها الباهظة وحوادثها المتكررة التي كلفت مستخدميها أكثر من مليار دولار خسائر رغم أنها لم تخض معركة واحدة حتى الآن.وتمتلك "سو - 35" عدة مميزات تجعلها أفضل من "إف - 35" أبرزها:لماذا أصبحت سمعة "سو - 35" أفضل من "إف - 35" الأمريكية؟تمتلك "سو - 35" مميزات قتالية خارقة، إضافة إلى تكلفة شراء وتشغيل منخفضة ومعدل استهلاك وقود أقل مقارنة بالطائرات الأمريكية الأخرى مثل "إف - 35"، وهو ما يعني أن قدرة الطائرات على تنفيذ مهام بعيدة المدى تكون أكبر، ولهذا السبب لاقت الطائرة سمعة جيدة عالمية جعلت العديد من دول العالم تتسابق للحصول عليها خاصة بعدما شهدت مقاتلات "إف - 35" حوادث متكررة وخسائر تتجاوز مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220804/صاروخ-جديد-يجعل-مقاتلة-سو-35-لا-تقهر-1065967244.html
https://sputnikarabic.ae/20190424/سو-35-الشبح-الأمريكية-1040690082.html
https://sputnikarabic.ae/20230208/معلومات-عن-الرادار-الأمريكي-الذي-دمرته-المقاتلات-الروسية-في-أوكرانيا-1073258546.html
https://sputnikarabic.ae/20221203/القوات-الجوية-الروسية-تستلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-35-إس-1070794462.html
https://sputnikarabic.ae/20221218/إف---35-تستنزف-ميزانية-الجيش-الأمريكي-ما-هي-تكلفة-الطائرة-الواحدة-وما-خسائر-أمريكا-منذ-استخدامها-1071324706.html
https://sputnikarabic.ae/20221225/3-دول-خسرت-مليار-دولار-هل-تصبح-إسرائيل-الدولة-رقم-4-التي-تستنزف-ميزانية-جيشها-على-إف---35-1071587623.html
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رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

كيف أصبحت "سو - 35" الروسية طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها؟

17:58 GMT 14.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
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صممت روسيا طائرات "سو - 35" للاشتباك المباشر مع جميع الأهداف الجوية أو تدميرها بصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى قدرتها على قطع مسافات طويلة دون التزود بالوقود ومهاجمة العدو من خارج نطاق دفاعاته الجوية، وهو ما يجعلها طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم.
ويمكن استخدام "سو - 35" ضد الأهداف البحرية والبرية، التي يتم حمايتها بوسائل الدفاع الجوي المختلفة، حسبما يشير موقع "يونايتد إيركرفت كوربوريشن" الروسي.
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4 أغسطس 2022, 05:07 GMT

وتجمع "سو - 35" بين أهم مميزات الطائرات الحربية الحديثة التي تشمل:

القدرة العالية على المناورة.
رادارات سلبية وإيجابية لرصد الأهداف.
السرعة الخارقة والمدى الطويل.
تنفيذ مهام القتال المشترك بالتنسيق مع مراكز القيادة البرية والبحرية أو الجوية.
ترسانة متنوعة من الأسلحة.
أنظمة حرب إلكترونية متعددة القنوات.
بصمة رادارية منخفضة.
قصف أهداف برية من خارج نطاق الدفاعات الجوية للعدو.

ما هو الجيل الذي تنتمي له "سو - 35"؟

تصنف "سو - 35" ضمن "الجيل الرابع ++" وهو يشير إلى أن الجيل الأساسي للطائرة هو الجيل الرابع، لكن تزويدها بتقنيات وتسليح متطور جعلها أقرب إلى مقاتلات الجيل الخامس، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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24 أبريل 2019, 11:28 GMT
وتتميز "سو - 35" وخاصة نسخها المطورة مثل "سو - 35 إس"، عن طائرات الجيل "الرابع +" بامتلاكها رادار ينتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إيربيس - إي" الذي يمكنه رصد 30 هدفا في وقت واحد، بمدى يصل لـ 200 كيلومتر مع الأهداف الجوية و170 كيلومترا للأهداف الأرضية.
كما تستطيع الطائرة الروسية رصد البصمة الحرارية للأهداف المعادية بالأشعة تحت الحمراء في مدى يصل إلى 90 كلم.
وبفضل ما تمتلكه من قدرات خارقة تمكنت "سو - 35" من رصد الطائرة الشبحية الأمريكية "إف - 35" قبل سنوات.
رادار أمريكي - الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
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ما هي أبرز أسلحة "سو - 35"؟

يتم تزويد الطائرة بصواريخ بعيد المدى "بي في آر"، إضافة إلى أسلحة الاشتباك الجوي القريب.

ويشمل ذلك:

"آر 77": صاروخ (جو - جو) مداه 160 كلم.
"آر - 37": صاروخ (جو - جو) مداه نحو 300 كلم.
"إيه إيه - 8 أفيد": صاروخ (جو - جو) مداه يبدأ من 100 متر حتى 8 كلم.
"إيه إيه - 8 أرشر": صاروخ (جو - جو) مداه بين 300 متر حتى 40 كلم.
مدفع رشاش عيار 30 ملم يطلق 1800 رصاصة/ دقيقة.

ما هي المواصفات الفنية للطائرة "سو - 35"؟

الطاقم: فرد واحد.
السرعة: 2.25 ماخ (2390 كلم / ساعة).
المدى دون التزود بالوقود في الجو: 3600 كلم.
ارتفاع التحليق: 18 ألف متر.
معدل التسارع الرأسي: 280 مترا في الثانية.
الطول: 21.9 مترا.
المسافة بين طرفي الجناحين: 15.3 مترا.
وزن الإقلاع بكامل الحمولة: 34.5 طنا.
نقاط تعليق الأسلحة الخارجية: 12 نقطة تعليق.
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3 ديسمبر 2022, 10:35 GMT

هل "سو - 35" أفضل مقاتلات الجيل الرابع؟

أصبح تقييم طائرات المستقبل الحربية يعتمد على عنصرين أساسيين هما كفاءة الصواريخ التي تتسلح بها وتقنيات الحرب الإلكترونية التي تحملها وتصنف الطائرة التي تتفوق فيهما في مرتبة أعلى، حسبما ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في تقرير سابق، أشارت فيه إلى أن "سو - 35" هي أفضل مقاتلات الجيل الرابع بلا منازع.

هل تتفوق "سو - 35" على "إف - 35" الأمريكية؟

أصبحت "سو - 35" الروسية خيارا مفضلا للجيوش التي تسعى إلى امتلاك طائرات هيمنة جوية متطورة بتكلفة مناسبة.
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18 ديسمبر 2022, 13:50 GMT
فبينما تثبت "سو - 35" نفسها مع مضي الوقت، تتراجع سمعة المقاتلة الأمريكية "إف - 35" بسبب تكلفتها الباهظة وحوادثها المتكررة التي كلفت مستخدميها أكثر من مليار دولار خسائر رغم أنها لم تخض معركة واحدة حتى الآن.

وتمتلك "سو - 35" عدة مميزات تجعلها أفضل من "إف - 35" أبرزها:

الثمن وتكلفة التشغيل أقل من "إف - 35".
السرعة 2390 كلم / ساعة مقارنة بـ 1930 كلم / ساعة لـ "إف - 35".
المدى 3600 كلم مقارنة بـ 2200 كلم لـ "إف - 35".
معدل التسارع الرأسي 280 متر/ ثانية مقارنة بـ 230 متر/ ثانية لـ "إف - 35".
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لماذا أصبحت سمعة "سو - 35" أفضل من "إف - 35" الأمريكية؟

تمتلك "سو - 35" مميزات قتالية خارقة، إضافة إلى تكلفة شراء وتشغيل منخفضة ومعدل استهلاك وقود أقل مقارنة بالطائرات الأمريكية الأخرى مثل "إف - 35"، وهو ما يعني أن قدرة الطائرات على تنفيذ مهام بعيدة المدى تكون أكبر، ولهذا السبب لاقت الطائرة سمعة جيدة عالمية جعلت العديد من دول العالم تتسابق للحصول عليها خاصة بعدما شهدت مقاتلات "إف - 35" حوادث متكررة وخسائر تتجاوز مليار دولار.
© Sputnikمقاتلة "سو-35" الروسية والمقاتلة "إف-35أ" الأمريكية
مقاتلة سو-35 الروسية والمقاتلة إف-35أ الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
مقاتلة "سو-35" الروسية والمقاتلة "إف-35أ" الأمريكية
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:00 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
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