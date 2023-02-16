بعد لقائه بإيلي كوهين .. دميتري كوليبا: نتوقع من إسرائيل إمدادنا بالمساعدات العسكرية
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
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طالب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الخميس، نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، تل أبيب، بنقل مساعدات عسكرية دفاعية إلى كييف.
وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن كوليبا استقبل في العاصمة الأوكرانية، كييف، نظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين، وطلب منه إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية.
وذكرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني عن دميتري كوليبا أن أوكرانيا تطلب من إسرائيل إمدادها بالمساعدات العسكرية وليس الاكتفاء فحسب بالمساعدات الإنسانية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني، إن "ما تحتاجه بلاده في الوقت الراهن هو انتصار، وبدون نصر لا شيء آخر له معنى".
ونشرت وسائل الإعلام العبرية، ظهر اليوم الخميس، لقطات فيديو متعددة لإيلي كوهين خلال زيارته للعاصمة كييف، خاصة إلى بلدة بوتشا، معربا خلالها عن تعاطفه مع الشعب الأوكراني.
שר החוץ אלי כהן מביע הזדהות עם העם האוקראיני על רקע המראות הקשים בהם צפה כאן בבוצ׳ה. עם זאת כהן נמנע מלגנות את מבצעי הטבח, קרי חיילים רוסיים. pic.twitter.com/nKLm7XWPwk— Ariel Kahana אריאל כהנא (@arik3000) February 16, 2023
ورافق وزير الخارجية الإسرائيلية خلال زيارته لضواحي كييف، الحاخام الأكبر لأوكرانيا موشيه رؤوفين، وكذلك عمدة بوتشا، أناتولي فيدوروك، حيث زاروا مواقع نصب تذكارية مختلفة.
وقال إيلي كوهين خلال الزيارة:
إسرائيل تقف إلى جانب أوكرانيا وإلى جانب الشعب الأوكراني في أوقاتهم الصعبة
وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وصل إلى كييف في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
בתוך הכנסייה מוצגות תמונות קשות מאוד מן הטבח בבוצ׳ה pic.twitter.com/xdLhNmksyA— Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) February 16, 2023
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن إيلي كوهين وصل إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحة أن تلك الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من زيارة تضامنية لتركيا قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، وذلك على خلفية كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا، في السادس من الشهر الجاري. ويزور وزير الخارجية العاصمة كييف، ومن المتوقع أن يلتقي لاحقًا بالرئيس زيلينسكي وبوزير الخارجية كولبي.
بدوره أعلن إيلي كوهين عودة العمل في السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأوكرانية، كييف، مجددا، في وقت أشارت الصحيفة العبرية إلى أن كوهين سيزور مدينة ماريوبول ومدينة بوتشا.
ביקרתי בבוצ׳ה, אחד מפרוורי קייב שנפגעו קשות בתחילת המלחמה. אי אפשר להישאר אדיש נוכח המראות הקשים וסיפורי הזוועה ששמעתי ונחשפתי אליהם כאן, ישראל מגנה כל פגיעה מכוונת בחפים מפשע.— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023
צילום: שלומי אמסלם, לע"מ pic.twitter.com/4mcYXvqxIy
يشار إلى أن زيارة كوهين للعاصمة كييف تعد الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي إلى أوكرانيا، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من شهر فبراير/شباط من العام الماضي.
وأعلن السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي، الأحد الماضي، أن إسرائيل مستعدة للتوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إذا رغبت كييف وموسكو في ذلك.
הרב אסמן, הרב הראשי הלא לגמרי רשמי של אוקראינה, גונב במה במסר של אחדות פנים-ישראלית דווקא בביקור שר החוץ אלי כהן בבאבי יאר pic.twitter.com/q2k7DdPM35— Liza Rozovsky (@lizarozovsky) February 16, 2023
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، في 5 فبراير/ شباط، الذي بذل مساعي تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن دولا غربية أفسدت تلك المحاولات. وقال في مقابلة صحفية: "كانت تحركاتي منسقة في كل تفاصيلها مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا... لقد قطعوا المفاوضات".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن الغرب قرر عند لحظة معينة "تحطيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدلا من التفاوض".
Minister @elicoh1 arrived in #Kyiv pic.twitter.com/Ar1yqKYHgJ— Michael Brodsky (@michael_brodsk) February 16, 2023
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات.
وأشار إلى أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كان ذلك أفضل.