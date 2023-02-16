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https://sputnikarabic.ae/20230216/تشيك-ميت-الروسية-مقاتلة-حربية-خارقة-يمكن-تصنيعها-في-الشرق-الأوسط-1073607167.html
"تشيك ميت" الروسية... مقاتلة حربية خارقة يمكن تصنيعها في الشرق الأوسط
"تشيك ميت" الروسية... مقاتلة حربية خارقة يمكن تصنيعها في الشرق الأوسط
تمتلك روسيا قوة جوية ضخمة تضم آلاف الطائرات الخارقة ومنها المقاتلة الخفيفة "سو - 75" (تشيك ميت)، التي تصنف ضمن طائرات الجيل الخامس الحربية ذات القدرات الشبحية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T13:11+0000
2023-02-16T13:11+0000
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وتمثل "تشيك ميت" طائرة فريدة من نوعها فيما يتعلق بقدراتها القتالية، حسبما ذكر موقع "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسي.ولفت الموقع إلى أن المقاتلة الروسية يمكنها تنفيذ مهام هجومية بحمولة عادية في مدى يصل إلى 1400 كيلومتر والعودة إلى قواعدها دون الحاجة للتزود بالوقود في الجو وهو ما يطلق عليه "المدى القتالي".ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟ما هو تسليح الطائرة؟تستخدم "تشيك ميت" تقنيات متطورة في مجال التسليح، ويتم تزويدها بمخادع تسليح داخلية تستوعب جميع أنواع الأسلحة الحديثة التي تشمل:ولفت الموقع إلى أنه من المتوقع أن تستكمل الطائرة أول رحلة طيران في 2023.وتم تصميم الطائرة لتكون قادرة على الإقلاع القصير وليس الإقلاع العمودي، بينما يتم تطوير نسخة خاصة منها لتكون مركبة مسيرة من دون طيار "درون".وتصنف "تشيك ميت" ضمن المقاتلات الخفيفة وظهرت أول نسخة منها خلال معرض "ماكس 2021".هل يمكن تصنيع "تشيك ميت" في الشرق الأوسط؟تتجه روسيا للتصنيع المشترك مع دول الشرق الأوسط ويشمل ذلك المقاتلة الشبحية الخفيفة "تشيك ميت"، حسب تصريحات ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، قبل افتتاح معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023".
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رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة
رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة

"تشيك ميت" الروسية... مقاتلة حربية خارقة يمكن تصنيعها في الشرق الأوسط

13:11 GMT 16.02.2023
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
مقاتلة سوخوي تشيك ميت (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
/
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تمتلك روسيا قوة جوية ضخمة تضم آلاف الطائرات الخارقة ومنها المقاتلة الخفيفة "سو - 75" (تشيك ميت)، التي تصنف ضمن طائرات الجيل الخامس الحربية ذات القدرات الشبحية.
وتمثل "تشيك ميت" طائرة فريدة من نوعها فيما يتعلق بقدراتها القتالية، حسبما ذكر موقع "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسي.
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ولفت الموقع إلى أن المقاتلة الروسية يمكنها تنفيذ مهام هجومية بحمولة عادية في مدى يصل إلى 1400 كيلومتر والعودة إلى قواعدها دون الحاجة للتزود بالوقود في الجو وهو ما يطلق عليه "المدى القتالي".

ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟

التصنيف: مقاتلة خفيفة متعددة المهام بمحرك واحد.
المدى القتالي: 1400 كلم.
الحمولة القتالية: 7 آلاف و400 كغ.
السرعة: 1.8 ماخ (نحو 2205 كلم/ ساعة)
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ما هو تسليح الطائرة؟

تستخدم "تشيك ميت" تقنيات متطورة في مجال التسليح، ويتم تزويدها بمخادع تسليح داخلية تستوعب جميع أنواع الأسلحة الحديثة التي تشمل:
صواريخ "جو - جو".
المدافع الرشاشة.
القنابل.
القذائف الصاروخية.
ولفت الموقع إلى أنه من المتوقع أن تستكمل الطائرة أول رحلة طيران في 2023.
وتم تصميم الطائرة لتكون قادرة على الإقلاع القصير وليس الإقلاع العمودي، بينما يتم تطوير نسخة خاصة منها لتكون مركبة مسيرة من دون طيار "درون".
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وتصنف "تشيك ميت" ضمن المقاتلات الخفيفة وظهرت أول نسخة منها خلال معرض "ماكس 2021".

هل يمكن تصنيع "تشيك ميت" في الشرق الأوسط؟

تتجه روسيا للتصنيع المشترك مع دول الشرق الأوسط ويشمل ذلك المقاتلة الشبحية الخفيفة "تشيك ميت"، حسب تصريحات ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، قبل افتتاح معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023".
© Sputnikالمقاتلة "تشيك ميت"
المقاتلة تشيك ميت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
المقاتلة "تشيك ميت"
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