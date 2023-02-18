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شركة الأمن البحري البريطانية: الهجوم على السفن الثلاث في بحر العرب تم بواسطة مسيرات إيران
شركة الأمن البحري البريطانية: الهجوم على السفن الثلاث في بحر العرب تم بواسطة مسيرات إيران
كشفت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري إنتليجنس"، اليوم السبت، الدولة التي تقف وراء الهجوم على السفن الثلاث في بحر العرب. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T07:39+0000
2023-02-18T07:39+0000
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وقالت "أمبري إنتليجنس"، في بيان لها، إن "أنظمة جوية مسيرة هاجمت ناقلتين وسفينة بضائع في بحر العرب، وقدرت أن إيران هي من شنت الهجوم".وأضاف البيان، أن "اثنتين من السفن الثلاث تملكهما إسرائيل والأخرى إماراتية".ولم يصدر أي تعليق فوري من إيران، التي رفضت اتهامات وقوفها وراء حوادث مماثلة في السنوات القليلة الماضية.وكانت مصادر أمنية قالت، أمس الجمعة، إن "سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم في بحر العرب"، الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مصادر رجحت في الوقت ذاته أن إيران تقف وراء الهجوم.وأوضحت المصادر لقناة "العربية"، أن الناقلة التي تعرضت للهجوم مملوكة للملياردير وقطب الشحن الإسرائيلي إيال عوفر، لكنها لم تتضرر جراء الهجوم، مشيرة إلى أن إيران تقف وراء الهجوم.يأتي ذلك بعد أسبوعين من وقوع انفجار قوي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وقالت السلطات الإيرانية، إن "التحقيقات الأولية تدل على مسؤولية الكيان الإسرائيلي في الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة على ورشة عسكرية في أصفهان شرقي البلاد".كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفةً أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.
https://sputnikarabic.ae/20230202/سفير-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-يؤكد-أن-إسرائيل-مسؤولة-عن-هجوم-الطائرات-المسيرة-في-أصفهان-1073015495.html
https://sputnikarabic.ae/20230217/إعلام-سفينة-إسرائيلية-تتعرض-لهجوم-في-بحر-العرب-1073672793.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, العالم, بريطانيا
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, العالم, بريطانيا

شركة الأمن البحري البريطانية: الهجوم على السفن الثلاث في بحر العرب تم بواسطة مسيرات إيران

07:39 GMT 18.02.2023
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYATسفينة على الحدود بين إسرائيل ولبنان
سفينة على الحدود بين إسرائيل ولبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYAT
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كشفت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري إنتليجنس"، اليوم السبت، الدولة التي تقف وراء الهجوم على السفن الثلاث في بحر العرب.
وقالت "أمبري إنتليجنس"، في بيان لها، إن "أنظمة جوية مسيرة هاجمت ناقلتين وسفينة بضائع في بحر العرب، وقدرت أن إيران هي من شنت الهجوم".
وأضاف البيان، أن "اثنتين من السفن الثلاث تملكهما إسرائيل والأخرى إماراتية".
مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
سفير إيران لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إسرائيل مسؤولة عن هجوم الطائرات المسيرة في أصفهان
2 فبراير, 06:41 GMT
ولم يصدر أي تعليق فوري من إيران، التي رفضت اتهامات وقوفها وراء حوادث مماثلة في السنوات القليلة الماضية.
وكانت مصادر أمنية قالت، أمس الجمعة، إن "سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم في بحر العرب"، الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مصادر رجحت في الوقت ذاته أن إيران تقف وراء الهجوم.
وأوضحت المصادر لقناة "العربية"، أن الناقلة التي تعرضت للهجوم مملوكة للملياردير وقطب الشحن الإسرائيلي إيال عوفر، لكنها لم تتضرر جراء الهجوم، مشيرة إلى أن إيران تقف وراء الهجوم.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من وقوع انفجار قوي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.
تدريبات تشيرو-2022 المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
إعلام: سفينة إسرائيلية تتعرض لهجوم في بحر العرب
أمس, 22:23 GMT
وقالت السلطات الإيرانية، إن "التحقيقات الأولية تدل على مسؤولية الكيان الإسرائيلي في الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة على ورشة عسكرية في أصفهان شرقي البلاد".
كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفةً أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".
من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.
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