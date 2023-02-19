https://sputnikarabic.ae/20230219/وزير-الداخلية-اليمني-يبحث-مع-القائم-بأعمال-سفير-روسيا-علاقات-التعاون-المشترك-1073722157.html

وزير الداخلية اليمني يبحث مع القائم بأعمال سفير روسيا علاقات التعاون المشترك

وزير الداخلية اليمني يبحث مع القائم بأعمال سفير روسيا علاقات التعاون المشترك

أشاد وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم الأحد، بمواقف روسيا الاتحادية الداعمة لليمن وحكومته. 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T16:25+0000

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القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اليمني، اليوم في الرياض، القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن، يفغيني كودروف، "خصص لبحث أوجه التعاون الأمني بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل". وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.من جانبه، أكد القائم بأعمال سفير روسيا "استمرار دعم روسيا للجهود التي تهدف للمحافظة على وحدة اليمن واستقراره، واستمرار التنسيق الأمني والتعاون في كافة المجالات" بحسب الوكالة.ويشهد اليمن صراعاً مستمراً على السلطة منذ 8 أعوام، انعكست تداعياته على مختلف جوانب الحياة بما فيها الوضع الأمني.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221125/فيرشينين-يبحث-مع-السفير-اليمني-لدى-روسيا-توريد-المساعدات-الغذائية-الروسية-إلى-اليمن-1070547900.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم