https://sputnikarabic.ae/20230220/وزير-الأشغال-السوري-بناء-350-وحدة-سكنية-لإيواء-المتضررين-جراء-الزلزال-1073778307.html

وزير الأشغال السوري: بناء 350 وحدة سكنية لإيواء المتضررين جراء الزلزال

وزير الأشغال السوري: بناء 350 وحدة سكنية لإيواء المتضررين جراء الزلزال

كشف وزيرالأشغال العامة والإسكان السوري، سهيل عبد اللطيف، عن اعتماد خطة حكومية لبناء 350 وحدة سكنية لإيواء المتضررين من الزلزال. 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T15:21+0000

2023-02-20T15:21+0000

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وقال عبد اللطيف: "بعد المرحلة الإسعافية، تم الانتقال إلى المرحلة الثانية ضمن الخطة التي وضعها مجلس الوزراء، حيث تم تكليف الشركات الإنشائية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ولوزارة الدفاع بالبدء الفوري لتأمين 350 وحدة سكنية مسبقة الصنع (يتضمن كل منها عدة شقق صغيرة) لإيواء المتضررين".وأوضح الوزير السوري في تصريح لـ "سبوتنيك" على هامش مؤتمر صحفي عقده في دمشق أن "الشركات العامة بدأت منذ يوم الجمعة الماضي بنقل الوحدات الجاهزة إلى مواقع تم تحديدها في حلب واللاذقية وجبلة، وشرعت بتصنيع الوحدات المتبقية لنقلها إلى المواقع تدريجياً، كما تم الطلب من المؤسسة العامة للإسكان وبشكل فوري وعاجل بتحديد مواقع جاهزة لتشييد عدد من المباني في حلب واللاذقية، والبدء بتنفيذها ضمن ضواحي المحافظتين لتستوعب 300 شقة".أما بالنسبة للاستفادة من تجارب دول الحلفاء في بناء المنازل المسبقة الصنع مثل روسيا بين الوزير إلى أن "تشييد المباني جميعها واردة والإغاثة وقدوم الأصدقاء والاستفادة من تجاربهم في بناء المنازل والمساعدة بإعادة الأعمار للمناطق المنكوبة مرحب به واليوم نحاول تأمين منازل مسبقة الصنع للمتضررين في المناطق المنكوبة".ولفت عبد اللطيف إلى أن "عدد الأبنية التي كشفت عليها اللجان في محافظة اللاذقية تجاوز 22 ألفاً، وفي حلب أكثر من 12600 مبنى، وفي حماة 7200 مبنى، وهذا الأرقام قابلة للارتفاع مع تواصل عمليات الكشف على المباني".وبحسب الوزير تم تدعيم لجنة السلامة الإنشائية في كل محافظة منكوبة بلجان من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية وخبراء الجامعات وتجاوز عددها في كل من حلب واللاذقية 100 لجنة وفي حماة 65 لجنة.وأضاف الوزير: "وضعنا خطة إسعافية لمواجهة تداعيات الزلزال تم عقب وقوعه مباشرة تجهيز كل الآليات الهندسية التابعة للشركات الإنشائية مع طواقمها ووضعها تحت تصرف المحافظين ووصل عدد الآليات إلى 150 للمساهمة بعمليات رفع الأنقاض والإنقاذ، إضافة إلى أن الحكومة خصصت منذ اليوم الأول للزلزال 250 مركز إيواء في المحافظات المتضررة وشاركت الوزارة كباقي الجهات في تأمين وتجهيز هذه المراكز".

https://sputnikarabic.ae/20230220/سبوتنيك-عربي-تجمع-20-طنا-من-المساعدات-إلى-سوريا-وتترجم-الكلمة-إلى-واقع-صور-1073732972.html

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