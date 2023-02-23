https://sputnikarabic.ae/20230223/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الرابع-لـ-آيدكس-ونافدكس-2023-في-أبوظبي-صور-1073941177.html

"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الرابع لـ "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي… صور

"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الرابع لـ "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي… صور

استمرت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، حيث واصل زوار المعرض من 65 دولة توافدهم للإطلاع على أحدث ما وصلت إليه... 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T15:37+0000

2023-02-23T15:37+0000

2023-02-23T16:16+0000

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ورصدت "سبوتنيك" فعاليات اليوم الرابع لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023"، بزيارة عدد من الأجنحة التي شملت الجناح الروسي والجناح الصيني والجناح المصري وجناح الإمارات والجناح التركي.استمرار الإقبال على الجناح الروسيشهد جناح روسيا إقبالا للإطلاع على جميع ما يتم عرضه من منتجات الدفاع الروسية في المعرض ونالت الأسلحة الروسية الخفيفة وخاصة بنادق "كلاشنيكوف" الهجومية، اهتماما كبيرا.وحرص زوار المعرض على الإطلاع على تفاصيل الأسلحة الروسية الثقيلة سواء التي تم عرض نماذج منها أو التي تم عرضها بأحجامها الحقيقية.كما قدمت المسؤولون عن الجناح الروسي عرضا يظهر تكامل أنظمة الدفاع الجوي الروسي وقدرتها على العمل معا لتكوين نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يمكنه اعتراض جميع الأهداف الجوية البعيدة والمتوسطة والقصيرة والقصيرة جدا.وشهدت أجنحة المعرض الأخرى استمرار توافد الزوار، ففي الجناح الصيني تعرض الصين مجموعة ضخمة من أسلحتها أبرزها الأنظمة الدفاعية والطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة.أما الجناح التركي فقد شهد هدوءا نسبيا في الإقبال على صالات العرض الخارجية التي تضم المروحيات والطائرات المسيرة، بينما واصل الزوار الاطلاع على منتجات السلاح التركي في صالات العرض الداخلية التي ضمت مجموعات متنوعة من المدرعات والأسلحة الخفيفة.وفي الجناح الإماراتي استمر توافد الزوار على صالاته المختلفة التي تنوعت عروضها وشملت روبوتات وطائرات مسيرة وأسلحة خفيفة ومركبات مدرعة، إضافة إلى العروض الخارجية في معرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، التي ضمت العديد من الوحدات البحرية.مشاركة مصرية كبيرةوشهد الجناح المصري استمرار توافد الزوار للإطلاع على منتجات الصناعات الدفاعية المصرية التي تشمل منتجات وزارة الإنتاج الحربي ومنتجات الهيئة العربية للتصنيع.وتشارك مصر بمجموعة ضخمة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والذخائر بمختلف الأعيرة النارية، إضافة إلى المركبات المدرعة وأنظمة الحرب الإلكترونية والقنابل والألغام ومعادن التدريع ووسائل الدعم اللوجيستي التي تشمل أزياء التمويه وسترات الحماية من الرصاص.وبصورة عامة، فإن الإقبال لا يزال مستمرا بصورة كبيرة من الوفود الدولية التي تشارك في المعرض سواء للإطلاع على المنتجات ومتابعة أحدث ما وصلت إليه الصناعات الدفاعية في العالم أو لعقد صفقات، خاصة أن الحصيلة التي تم الإعلان عنها لإجمالي صفقات "آيدكس 2023" و"نافدكس 2023" في نهاية اليوم الثالث تجاوزت 18 مليار درهم (أي نحو 5 مليارات دولار أمريكي).ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.

https://sputnikarabic.ae/20230126/معلومات-عن-آيديكس-ونافدكس-2023-1072727823.html

https://sputnikarabic.ae/20230220/الجناح-الروسي-أحد-أكبر-الأجنحة-في-معرض-أبو-ظبي-للأسلحة-1073757342.html

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