https://sputnikarabic.ae/20230224/ستولتنبرغ-اتفقنا-مع-تركيا-على-استئناف-المحادثات-حول-انضمام-السويد-وفنلندا-للناتو-1073960129.html

ستولتنبرغ: اتفقنا مع تركيا على استئناف المحادثات حول انضمام السويد وفنلندا للناتو

ستولتنبرغ: اتفقنا مع تركيا على استئناف المحادثات حول انضمام السويد وفنلندا للناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إنه اتفق مع تركيا على استئناف محادثات انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف. 24.02.2023, سبوتنيك عربي

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بروكسل - سبوتنيك. وأعرب ستولتنبرغ عن أمله في إنهاء الأمر في أسرع وقت ممكن.وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإستونية تالين: "الناتو يتطلع إلى انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف... اتفقنا مع تركيا على استئناف المحادثات في بروكسل حول انضمامهما والذي نسعى لأن يتم بأسرع وقت ممكن لتعزيز أمن الناتو".وكان الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، أعرب عن توقعه بأن تنضم بلاده والسويد إلى الناتو بحلول تموز/يوليو المقبل، معتبرا أن عدم انضمامهما بحلول ذلك التاريخ، قد يفتح باب التساؤلات حول عمليات الانضمام للحلف الدفاعي.وتأجلت المفاوضات الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية "الناتو"، إلى أجل غير مسمى؛ بناءً على طلب أنقرة، وعلى خلفية إقدام السياسي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان على حرق نسخة من القرآن، في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي.وقام بالودان بذلك أثناء مظاهرة أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد حصوله بشكل أولي من السلطات السويدية، على موافقة لتنفيذ هذا العمل، الأمر الذي أثار إدانات دول عربية وإسلامية، واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي هذه الخطوة "عملاً استفزازيا يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة".جدير بالذكر، أن عملية انضمام عضو جديد إلى حلف شمال الأطلسي العسكري، تحتاج إلى موافقة جماعية من الأعضاء المشكلين للتكتل، وتعتبر تركيا من الدول المؤسسة في الحلف.وتركيا هي الدولة الوحيدة التي ما زالت تعارض انضمامهما بينما لا تزال موافقة هنغاريا رهن المصادقة.

https://sputnikarabic.ae/20230223/الناتو-يعلن-استنفاد-مخزونه-من-قذائف-المدفعية-المقدمة-إلى-أوكرانيا--1073938190.html

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