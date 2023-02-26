https://sputnikarabic.ae/20230226/ميدفيديف-لسنا-بحاجة-إلى-عالم-روسيا-غير-موجودة-فيه-1074048171.html
ميدفيديف: لسنا بحاجة إلى عالم روسيا غير موجودة فيه
ميدفيديف: لسنا بحاجة إلى عالم روسيا غير موجودة فيه
أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن روسيا ليست بحاجة إلى عالم تكون غير موجودة فيه. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T21:47+0000
2023-02-26T21:47+0000
2023-02-26T21:57+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065372603_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d2dc322af60b75f8b648c551295823be.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال ميدفيديف في مقال نُشر على صحيفة "إزفيستيا": "إذا أُثيرت مسألة وجود روسيا نفسها بشكل جدي، فلن يتم حسمها [المسألة] على الجبهة الأوكرانية إطلاقا، فالحديث سيتناول مسألة استمرار وجود الحضارة الإنسانية بأكملها".وأضاف "يجب أن يكون كل شيء واضح هنا، نحن لسنا بحاجة إلى عالم روسيا غير موجودة فيه".وأشار ميدفيديف إلى أن الغرب لديه أوهام بأنه قادر على القضاء على روسيا دون إطلاق رصاصة واحدة، مثلما فعل مع الاتحاد السوفيتي.وتابع: "من أرادوا تدمير الاتحاد السوفيتي في البداية ويحاولون الآن تدمير روسيا الاتحادية، لديهم أوهام بأنهم بعدما قضوا على الاتحاد السوفيتي دون طلقة واحدة، سيكونون قادرين على دفن روسيا دون خلق مشاكل كبيرة بالنسبة لهم".وأكد ميدفيديف أن ما حدث مع الاتحاد السوفيتي سابقا، لا يمكن تكراره مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230221/ميدفيديف-بشأن-تعليق-العمل-بمعاهدة-ستارت-واشنطن-تستحق-ذلك-بسياستها-العقيمة-المعادية-لروسيا-1073829125.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065372603_222:0:2914:2019_1920x0_80_0_0_5618e2c911e7bb179abca756956604ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا
ميدفيديف: لسنا بحاجة إلى عالم روسيا غير موجودة فيه
21:47 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 21:57 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن روسيا ليست بحاجة إلى عالم تكون غير موجودة فيه.
موسكو- سبوتنيك. وقال ميدفيديف في مقال نُشر على صحيفة "إزفيستيا": "إذا أُثيرت مسألة وجود روسيا نفسها بشكل جدي، فلن يتم حسمها [المسألة] على الجبهة الأوكرانية
إطلاقا، فالحديث سيتناول مسألة استمرار وجود الحضارة الإنسانية بأكملها".
وأضاف "يجب أن يكون كل شيء واضح هنا، نحن لسنا بحاجة إلى عالم روسيا
غير موجودة فيه".
وأشار ميدفيديف إلى أن الغرب لديه أوهام بأنه قادر على القضاء على روسيا دون إطلاق رصاصة واحدة، مثلما فعل مع الاتحاد السوفيتي.
وتابع: "من أرادوا تدمير الاتحاد السوفيتي في البداية ويحاولون الآن تدمير روسيا
الاتحادية، لديهم أوهام بأنهم بعدما قضوا على الاتحاد السوفيتي دون طلقة واحدة، سيكونون قادرين على دفن روسيا دون خلق مشاكل كبيرة بالنسبة لهم".
وأكد ميدفيديف أن ما حدث مع الاتحاد السوفيتي سابقا، لا يمكن تكراره مع روسيا.