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https://sputnikarabic.ae/20230228/آر-بي-جي---26-قاذف-صاروخي-روسي-بقدرة-اختراق-هائلة-1074158237.html
"آر بي جي - 26"... قاذف صاروخي روسي بقدرة اختراق هائلة
"آر بي جي - 26"... قاذف صاروخي روسي بقدرة اختراق هائلة
تمثل القواذف الصاروخية المضادة للدروع أكبر خطر على الدبابات خلال المعارك البرية وخاصة فئة "آر بي جي" الروسية. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T20:43+0000
2023-02-28T20:43+0000
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ويعد "آر بي جي - 26" أحد أخطر القواذف الصاروخية المضادة للدبابات ويستخدم قذيفة صاروخية تتبع الهدف بواسطة البصمة الحرارية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن "آر بي جي - 26" يمثل قاذفا صاروخيا ذو كفاءة عالية عند استخدامه ضد الأهداف المدرعة الخفيفة والثقيلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد دبابة أو مركبة مدرعة يمكن أن تنجو من نيرانه.كما يعد "آر بي جي - 26" سلاحا فعالا في تدمير تحصينات العدو إضافة إلى إمكانية استخدامه ضد قوات المشاة المعادية خلال المعارك البرية.ويمثل "آر بي جي - 26" اختيارا مثاليا لقوات الإنزال الجوي ومشاة البحرية والمشاة بفضل خفة وزنه وقوته النيرانية الكبيرة.ما هي المواصفات الفنية للقاذف الصاروخي "آر بي جي - 26"؟وتختلف قدرة القاذف الصاروخي "آر بي جي - 26" على الاختراق وفقا لنوع الهدف، ففي حالة الأهداف المدرعة العادية يمكنه اختراق دروع سمكها 44 مم، بينما يخترق حواجز الطوب بسمك متر ونصف المتر.وعند استخدام القاذف الروسي ضد مواقع خرسانية محصنة فإن معدل اختراقه يصل إلى متر، في حين يصل معد الاختراق في التربة إلى 2.4 متر.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار

"آر بي جي - 26"... قاذف صاروخي روسي بقدرة اختراق هائلة

20:43 GMT 28.02.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairyالقاذف الصاروخي "آر بي جي - 26"
القاذف الصاروخي آر بي جي - 26 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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تمثل القواذف الصاروخية المضادة للدروع أكبر خطر على الدبابات خلال المعارك البرية وخاصة فئة "آر بي جي" الروسية.
ويعد "آر بي جي - 26" أحد أخطر القواذف الصاروخية المضادة للدبابات ويستخدم قذيفة صاروخية تتبع الهدف بواسطة البصمة الحرارية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ولفت الموقع إلى أن "آر بي جي - 26" يمثل قاذفا صاروخيا ذو كفاءة عالية عند استخدامه ضد الأهداف المدرعة الخفيفة والثقيلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد دبابة أو مركبة مدرعة يمكن أن تنجو من نيرانه.
كما يعد "آر بي جي - 26" سلاحا فعالا في تدمير تحصينات العدو إضافة إلى إمكانية استخدامه ضد قوات المشاة المعادية خلال المعارك البرية.
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ويمثل "آر بي جي - 26" اختيارا مثاليا لقوات الإنزال الجوي ومشاة البحرية والمشاة بفضل خفة وزنه وقوته النيرانية الكبيرة.

ما هي المواصفات الفنية للقاذف الصاروخي "آر بي جي - 26"؟

نوع الرأس الحربي: يعمل بالتوجيه الحراري.
عيار القذيفة: 72.5 مم.
الوزن: 2.9 كغم.
مدى التصويب: 250 مترا.
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وتختلف قدرة القاذف الصاروخي "آر بي جي - 26" على الاختراق وفقا لنوع الهدف، ففي حالة الأهداف المدرعة العادية يمكنه اختراق دروع سمكها 44 مم، بينما يخترق حواجز الطوب بسمك متر ونصف المتر.
وعند استخدام القاذف الروسي ضد مواقع خرسانية محصنة فإن معدل اختراقه يصل إلى متر، في حين يصل معد الاختراق في التربة إلى 2.4 متر.
© Sputnik"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
آر بي جي - 27... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
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