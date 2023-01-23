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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230123/آر-بي-جي---7-الروسي-يحولها-إلى-حطام-معلومات-عن-مدرعات-برادلي-الأمريكية-1072630910.html
"آر بي جي - 7" الروسي يحولها إلى حطام… معلومات عن مدرعات "برادلي" الأمريكية
"آر بي جي - 7" الروسي يحولها إلى حطام… معلومات عن مدرعات "برادلي" الأمريكية
تصنف "برادلي" ضمن فئة المركبات القتالية المجنزرة، التي تمتلك قدرة نيرانية أعلى من ناقلات الجند المدرعة، لكنها أقل بكثير من القوة النيرانية للدبابات. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T19:43+0000
2023-01-23T19:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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ورغم أن قدرة "برادلي" على نقل الجنود تقدر بنصف ما تحمله المدرعات الأمريكية الأخرى، إلا أنها توفر قدرا أكبر من الحماية وقوة نيرانية أعلى، حسبما ذكرت مجلة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بينما يشير تاريخها في حروب سابقة إلى أنها لا تستطيع الصمود أمام القذائف الروسية المضادة للدروع.وطورت الولايات المتحدة نوعين من مركبات "برادلي" لأداء مهام مختلفة:ما هي المواصفات الفنية لـ"برادلي إم - 2"؟ما هي المواصفات الفنية لـ"برادلي إم - 3"؟وتمتلك مركبات "برادلي" مدفعا رئيسيا عيار 25 ملم مثبتا على برج دوار أعلى المركبة مع مدفع رشاش عيار 7.62 ملم، إضافة إلى قواذف خاصة بإطلاق صواريخ "تاو" المضادة للدروع وقنابل الدخان، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.ودخلت "برادلي إم - 2" الخدمة عام 1981 وتلتها "برادلي إم - 3" في عام 1983، أي أن كليهما تم إنتاجه قبل أكثر من 40 عاما.وبينما تم تصميم الأولى لتكون ناقلة جند مدرعة، فإن الثانية تم تصميمها لتكون مركبة استطلاع مدرعة.وتظهر المواصفات الفنية للنوعين أن "برادلي إم - 3" النسخة الأحدث، أخف وزنا وأسرع وتمتلك مدى أكبر مقارنة بالنسخة الأولى من المركبة "برادلي إم - 2".ما هو تاريخ "برادلي" في الحروب السابقة؟تشير تقارير إلى أن الجيش العراقي في عامي 1991 و2003، دمر نحو 150 مدرعة من هذا النوع، بينما تعرضت نحو ألف مركبة أخرى لأضرار متفاوتة باستخدام قذائف "آر بي جي - 7" المضادة للدروع وأسلحة المدرعات الروسية "بي إم بي - 1"، التي تمتلك روسيا نسخا مطورة منها بقدرات نيرانية خارقة.وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف، ستشمل 50 مركبة "برادلي"، إضافة إلى 500 صاروخ مضاد للدبابات من طراز "تاو".وتتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، حيث تسعى تلك الدول إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رغم تأكيدات موسكو المتكررة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20230105/البنتاغون-يعلن-عن-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-تتضمن-مركبات-برادلي--1071974704.html
https://sputnikarabic.ae/20221025/معلومات-عن-المدرعة-الروسية-بي-تي-إر---80-1069478225.html
https://sputnikarabic.ae/20221026/آر-بي-جي---27-قاذف-صاروخي-مضاد-للدبابات-بقدرات-خارقة-1069506751.html
https://sputnikarabic.ae/20211204/ما-هي-قدرات-صواريخ-ميتيس---إم-1-الروسية-المضادة-للدبابات؟-1053557573.html
https://sputnikarabic.ae/20221111/البدء-بالإنتاج-المتسلسل-لمدرعة-بي-إم-بي-3-الروسية-مع-الحماية-الديناميكية-1070057724.html
https://sputnikarabic.ae/20230109/آر-بي-جي-7-وبي-إم-بي-1-تدمران-برادلي-الأمريكية-في-الكويت-والعراق-1072084416.html
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رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

"آر بي جي - 7" الروسي يحولها إلى حطام… معلومات عن مدرعات "برادلي" الأمريكية

19:43 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / PARK JI-HWAN مدرعة برادلي الأمريكية
مدرعة برادلي الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / PARK JI-HWAN
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تصنف "برادلي" ضمن فئة المركبات القتالية المجنزرة، التي تمتلك قدرة نيرانية أعلى من ناقلات الجند المدرعة، لكنها أقل بكثير من القوة النيرانية للدبابات.
ورغم أن قدرة "برادلي" على نقل الجنود تقدر بنصف ما تحمله المدرعات الأمريكية الأخرى، إلا أنها توفر قدرا أكبر من الحماية وقوة نيرانية أعلى، حسبما ذكرت مجلة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بينما يشير تاريخها في حروب سابقة إلى أنها لا تستطيع الصمود أمام القذائف الروسية المضادة للدروع.
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وطورت الولايات المتحدة نوعين من مركبات "برادلي" لأداء مهام مختلفة:

"برادلي إم - 2": ناقلة جنود مدرعة.
"برادلي إم - 3": مركبة مدرعة مصممة لمهام الاستطلاع.

ما هي المواصفات الفنية لـ"برادلي إم - 2"؟

الطول: 6.5 متر.
العرض: 3.28 متر.
الارتفاع: 3.38 متر.
الوزن: 36.6 طن.
السرعة: 61 كلم/ ساعة.
المدى: 400 كلم.
الطاقم: 3 أفراد.
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ما هي المواصفات الفنية لـ"برادلي إم - 3"؟

الطول: 6.4 متر.
العرض: 3.1 متر.
الارتفاع: 2.95 متر.
الوزن: 22.6 طن.
السرعة: 66 كلم/ ساعة.
المدى: 480 كلم.
الطاقم: 5 أفراد.
وتمتلك مركبات "برادلي" مدفعا رئيسيا عيار 25 ملم مثبتا على برج دوار أعلى المركبة مع مدفع رشاش عيار 7.62 ملم، إضافة إلى قواذف خاصة بإطلاق صواريخ "تاو" المضادة للدروع وقنابل الدخان، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
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ودخلت "برادلي إم - 2" الخدمة عام 1981 وتلتها "برادلي إم - 3" في عام 1983، أي أن كليهما تم إنتاجه قبل أكثر من 40 عاما.
وبينما تم تصميم الأولى لتكون ناقلة جند مدرعة، فإن الثانية تم تصميمها لتكون مركبة استطلاع مدرعة.
وتظهر المواصفات الفنية للنوعين أن "برادلي إم - 3" النسخة الأحدث، أخف وزنا وأسرع وتمتلك مدى أكبر مقارنة بالنسخة الأولى من المركبة "برادلي إم - 2".
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4 ديسمبر 2021, 16:40 GMT

ما هو تاريخ "برادلي" في الحروب السابقة؟

تشير تقارير إلى أن الجيش العراقي في عامي 1991 و2003، دمر نحو 150 مدرعة من هذا النوع، بينما تعرضت نحو ألف مركبة أخرى لأضرار متفاوتة باستخدام قذائف "آر بي جي - 7" المضادة للدروع وأسلحة المدرعات الروسية "بي إم بي - 1"، التي تمتلك روسيا نسخا مطورة منها بقدرات نيرانية خارقة.
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وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف، ستشمل 50 مركبة "برادلي"، إضافة إلى 500 صاروخ مضاد للدبابات من طراز "تاو".
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وتتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، حيث تسعى تلك الدول إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رغم تأكيدات موسكو المتكررة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
© Sputnik"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
آر بي جي - 27... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
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