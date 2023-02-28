عربي
بوتين: يجب دعم القوات بجميع أنواع الأسلحة وتقوية الاستطلاع... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230228/الخارجية-الأمريكية-لم-نسلم-العراق-أي-رسالة-إلى-الجانب-الإيراني-1074134831.html
الخارجية الأمريكية: لم نسلم العراق أي رسالة إلى الجانب الإيراني
الخارجية الأمريكية: لم نسلم العراق أي رسالة إلى الجانب الإيراني
نفت وزارة الخارجية الأمريكية، إرسال أي رسائل إلى إيران بواسطة عراقية، مؤكدة أن "إحياء الاتفاق النووي ليس على جدول الأعمال منذ شهور". 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T11:56+0000
2023-02-28T12:18+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
الاتفاق النووي الإيراني
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/0b/1048339049_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c336eb0495a6c129458fdf73428f41d7.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية، "يمكن للمسؤولين الإيرانيين فقط التحدث عن سبب استمرارهم في قول هذه الأكاذيب. يمكن للمسؤولين الإيرانيين تكرار موقفهم بقدر ما يريدون، لكنه لا يغير الحقائق الأساسية".وأضاف برايس: "لم يكن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة على جدول الأعمال منذ شهور. لم ننقل أي رسالة بعكس ذلك. لا أستطيع أن أتحدث عن سبب محاولة المسؤولين الإيرانيين خداع بقية العالم".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن نظيره العراقي فؤاد حسین، حمل رسالة من الولايات المتحدة بأنها على استعداد لاستكمال الاتفاق النووي والوصول إلى نتیجة بشأنها.وأكد عبد اللهيان، خلال لقاء مع قناة "العالم" الإيرانية، أن بلاده ترحب دائما بالمسار الدبلوماسي والحوار، وقال: "نحن علی استعداد من خلال إطار المحادثات التي أجريت في فینا والرسائل المتبادلة بیننا وبین الجانب الأمریکي من خلال الوسطاء وبأسلوب شفوي".ولفت إلى أن الرسائل التي وصلتهم أكدت علی "مراعاة مصالح کل طرف في المحادثات وبالطبع الخطوط الحمراء لإيران فیما یخص نتیجة الاتفاقیة وعودة کل طرف من الأطراف ذات الصلة بالتزاماتها من خلال إتفاقية خطة العمل المشترك الخاصة بالبرنامج النووي السلمي لایران".وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه "لو تعامل الجانب الأمريكي بصورة واقعية في إطار الرسالة التي بعثها عبر بغداد وعدم تكرار التصريحات الإعلامية المنافقة"، وتابع: "لن تکون أمامنا مسافة بعیدة للوصول إلى الاتفاق النووي".وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230213/فؤاد-حسين-نحن-على-اتصال-مع-أمريكا-وإيران-لخفض-التوتر-الذي-یصب-لصالح-العراق-1073468206.html
https://sputnikarabic.ae/20230209/إيران-إصرار-أمريكا-على-اللجوء-إلى-العقوبات-الأحادية-يظهر-خبثها-إزاء-الاتفاق-النووي-1073334443.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/0b/1048339049_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_03d888aa575bae65f7e84cc177875df6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار

الخارجية الأمريكية: لم نسلم العراق أي رسالة إلى الجانب الإيراني

11:56 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 28.02.2023)
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMM
تابعنا عبرTelegram
نفت وزارة الخارجية الأمريكية، إرسال أي رسائل إلى إيران بواسطة عراقية، مؤكدة أن "إحياء الاتفاق النووي ليس على جدول الأعمال منذ شهور".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية، "يمكن للمسؤولين الإيرانيين فقط التحدث عن سبب استمرارهم في قول هذه الأكاذيب. يمكن للمسؤولين الإيرانيين تكرار موقفهم بقدر ما يريدون، لكنه لا يغير الحقائق الأساسية".
وأضاف برايس: "لم يكن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة على جدول الأعمال منذ شهور. لم ننقل أي رسالة بعكس ذلك. لا أستطيع أن أتحدث عن سبب محاولة المسؤولين الإيرانيين خداع بقية العالم".
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
فؤاد حسين: نحن على اتصال مع أمريكا وإيران لخفض التوتر الذي یصب لصالح العراق
13 فبراير, 15:58 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن نظيره العراقي فؤاد حسین، حمل رسالة من الولايات المتحدة بأنها على استعداد لاستكمال الاتفاق النووي والوصول إلى نتیجة بشأنها.
وأكد عبد اللهيان، خلال لقاء مع قناة "العالم" الإيرانية، أن بلاده ترحب دائما بالمسار الدبلوماسي والحوار، وقال: "نحن علی استعداد من خلال إطار المحادثات التي أجريت في فینا والرسائل المتبادلة بیننا وبین الجانب الأمریکي من خلال الوسطاء وبأسلوب شفوي".
ولفت إلى أن الرسائل التي وصلتهم أكدت علی "مراعاة مصالح کل طرف في المحادثات وبالطبع الخطوط الحمراء لإيران فیما یخص نتیجة الاتفاقیة وعودة کل طرف من الأطراف ذات الصلة بالتزاماتها من خلال إتفاقية خطة العمل المشترك الخاصة بالبرنامج النووي السلمي لایران".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
إيران: إصرار أمريكا على اللجوء إلى العقوبات الأحادية يظهر خبثها إزاء الاتفاق النووي
9 فبراير, 20:38 GMT
وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه "لو تعامل الجانب الأمريكي بصورة واقعية في إطار الرسالة التي بعثها عبر بغداد وعدم تكرار التصريحات الإعلامية المنافقة"، وتابع: "لن تکون أمامنا مسافة بعیدة للوصول إلى الاتفاق النووي".
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала