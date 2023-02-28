https://sputnikarabic.ae/20230228/الخارجية-الأمريكية-لم-نسلم-العراق-أي-رسالة-إلى-الجانب-الإيراني-1074134831.html
الخارجية الأمريكية: لم نسلم العراق أي رسالة إلى الجانب الإيراني
الخارجية الأمريكية: لم نسلم العراق أي رسالة إلى الجانب الإيراني
نفت وزارة الخارجية الأمريكية، إرسال أي رسائل إلى إيران بواسطة عراقية، مؤكدة أن "إحياء الاتفاق النووي ليس على جدول الأعمال منذ شهور". 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T11:56+0000
2023-02-28T11:56+0000
2023-02-28T12:18+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية، "يمكن للمسؤولين الإيرانيين فقط التحدث عن سبب استمرارهم في قول هذه الأكاذيب. يمكن للمسؤولين الإيرانيين تكرار موقفهم بقدر ما يريدون، لكنه لا يغير الحقائق الأساسية".وأضاف برايس: "لم يكن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة على جدول الأعمال منذ شهور. لم ننقل أي رسالة بعكس ذلك. لا أستطيع أن أتحدث عن سبب محاولة المسؤولين الإيرانيين خداع بقية العالم".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن نظيره العراقي فؤاد حسین، حمل رسالة من الولايات المتحدة بأنها على استعداد لاستكمال الاتفاق النووي والوصول إلى نتیجة بشأنها.وأكد عبد اللهيان، خلال لقاء مع قناة "العالم" الإيرانية، أن بلاده ترحب دائما بالمسار الدبلوماسي والحوار، وقال: "نحن علی استعداد من خلال إطار المحادثات التي أجريت في فینا والرسائل المتبادلة بیننا وبین الجانب الأمریکي من خلال الوسطاء وبأسلوب شفوي".ولفت إلى أن الرسائل التي وصلتهم أكدت علی "مراعاة مصالح کل طرف في المحادثات وبالطبع الخطوط الحمراء لإيران فیما یخص نتیجة الاتفاقیة وعودة کل طرف من الأطراف ذات الصلة بالتزاماتها من خلال إتفاقية خطة العمل المشترك الخاصة بالبرنامج النووي السلمي لایران".وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه "لو تعامل الجانب الأمريكي بصورة واقعية في إطار الرسالة التي بعثها عبر بغداد وعدم تكرار التصريحات الإعلامية المنافقة"، وتابع: "لن تکون أمامنا مسافة بعیدة للوصول إلى الاتفاق النووي".وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230213/فؤاد-حسين-نحن-على-اتصال-مع-أمريكا-وإيران-لخفض-التوتر-الذي-یصب-لصالح-العراق-1073468206.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار
الخارجية الأمريكية: لم نسلم العراق أي رسالة إلى الجانب الإيراني
11:56 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 28.02.2023) تابعنا عبر
نفت وزارة الخارجية الأمريكية، إرسال أي رسائل إلى إيران بواسطة عراقية، مؤكدة أن "إحياء الاتفاق النووي ليس على جدول الأعمال منذ شهور".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية
، "يمكن للمسؤولين الإيرانيين فقط التحدث عن سبب استمرارهم في قول هذه الأكاذيب. يمكن للمسؤولين الإيرانيين تكرار موقفهم بقدر ما يريدون، لكنه لا يغير الحقائق الأساسية".
وأضاف برايس: "لم يكن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة على جدول الأعمال منذ شهور. لم ننقل أي رسالة بعكس ذلك. لا أستطيع أن أتحدث عن سبب محاولة المسؤولين الإيرانيين خداع بقية العالم".
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن نظيره العراقي فؤاد حسین، حمل رسالة من الولايات المتحدة
بأنها على استعداد لاستكمال الاتفاق النووي والوصول إلى نتیجة بشأنها.
وأكد عبد اللهيان، خلال لقاء مع قناة
"العالم" الإيرانية، أن بلاده ترحب دائما بالمسار الدبلوماسي والحوار، وقال: "نحن علی استعداد من خلال إطار المحادثات التي أجريت في فینا والرسائل المتبادلة بیننا وبین الجانب الأمریکي من خلال الوسطاء وبأسلوب شفوي".
ولفت إلى أن الرسائل التي وصلتهم أكدت علی "مراعاة مصالح کل طرف في المحادثات وبالطبع الخطوط الحمراء لإيران فیما یخص نتیجة الاتفاقیة وعودة کل طرف من الأطراف ذات الصلة بالتزاماتها من خلال إتفاقية خطة العمل المشترك
الخاصة بالبرنامج النووي السلمي لایران".
وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه "لو تعامل الجانب الأمريكي
بصورة واقعية في إطار الرسالة التي بعثها عبر بغداد وعدم تكرار التصريحات الإعلامية المنافقة"، وتابع: "لن تکون أمامنا مسافة بعیدة للوصول إلى الاتفاق النووي".
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.