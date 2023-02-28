https://sputnikarabic.ae/20230228/عبد-اللهيان-عناصر-إرهابية-وراء-تحول-التجمعات-السلمية-في-إيران-إلى-أعمال-عنف-1074122997.html

عبد اللهيان: عناصر إرهابية وراء تحول التجمعات السلمية في إيران إلى أعمال عنف

عبد اللهيان: عناصر إرهابية وراء تحول التجمعات السلمية في إيران إلى أعمال عنف

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "التجمعات السلمية التي شهدتها بلاده بعد وفاة الشابة مهسا أميني، تحولت إلى أعمال عنف "بعد التدخل السيئ من... 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T08:46+0000

2023-02-28T08:46+0000

2023-02-28T08:46+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071429857_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_bf15ee19828c22cd2fd7d70a9fc3fd11.jpg

وأوضح عبد اللهيان، في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن "التجمعات السلمية التي جرت بعد وفاة مهسا أميني المحزنة تجسدت في الشارع الإيراني تضامنًا مع شابة إيرانية، لكن تلك التجمعات السلمية تحولت إلى أعمال عنف بعد التدخل السيئ من قبل بعض العناصر الإرهابية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأضاف أن "وسائل الإعلام الإيرانية الموجودة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هي المسؤولة عن التحريض على العنف في الاحتجاجات"، متابعًا: "عدد من القنوات التلفزيونية الناطقة بالفارسية ومقرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عملت كمروّجة للعنف".وتابع: "هذه التدخلات الخارجية أودت بحياة الأبرياء بمن فيهم 70 شخصا من القوات المنفذة للقانون، وخلفت الدمار والكم الهائل من الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة داخل البلاد".وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "معظم الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الاضطرابات الأخيرة تم العفو عنهم واستعادوا حرياتهم، سوى أولئك الذين ارتكبوا الجرائم في تلك الأحداث".وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمةً الشرطة بتعذيبها.وأحرق المتظاهرون والمتظاهرات "الحجاب"، فيما أطلقوا هتافات مناهضة للحكومة الإيرانية، في وقت تتزايد أعداد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب على رؤسهن، خاصة في محافظات الشمال الإيراني.يذكر أن "فرض الحجاب" بات إلزاميا في إيران بداية من نيسان/ أبريل 1983، ولكن في شهر تموز/ يوليو من العام الحالي، دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، جميع مؤسسات الدولة لفرض "قانون الحجاب".

https://sputnikarabic.ae/20230107/إيران-تعدم-إثنين-لقتل-ضابط-أمن-أثناء-الاحتجاجات-1072010759.html

https://sputnikarabic.ae/20221226/إيران-اعتقال-شبكة-تجسس-بريطانية-يعكس-دور-لندن-المدمر-في-الاحتجاجات-1071610940.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم