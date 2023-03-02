https://sputnikarabic.ae/20230302/قائد-قوة-إيران-البحرية-مناورات-القوات-الأجنبية-في-الخليج-رسائل-تهديد-لبلادنا-1074204894.html

قائد قوة إيران البحرية: مناورات القوات الأجنبية في الخليج رسائل تهديد لبلادنا

قائد قوة إيران البحرية: مناورات القوات الأجنبية في الخليج رسائل تهديد لبلادنا

توعد الحرس الثوري الإيراني، بـ"الرد على أي جغرافيا تريد المساس بمصالح الجمهورية الإسلامية"، مؤكدا أنه سيكون ردا حاسما. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T08:19+0000

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وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، في حوار مع قناة العالم: "إذا كانت دول المنطقة في جنوب الخليج تقوم بمناورات، فإن ايران لا تعتبر أنها تشكل أي تهديد، بل هي للجهوزية".وأضاف تنكسيري: "لكن حينما يحضر أجنبي في المنطقة ويجري مناورة عسكرية في مياه الخليج، ويقوموا بتغيير الحقائق في خرائطهم، فالموضوع يحمل أمراً واحداً ألا وهي رسائل تهديد لايران".وشدد المسؤول العسكري الإيراني، على أن "إيران حينما ترى الغرب والصهاينة يستعرضون أمامها ويكشّرون عن أنيابهم، فهي مضطرّة بأن تكون على استعداد تام يوما بعد يوم".وبدأت قوات الدفاع الجوي الإيراني، الثلاثاء الماضي، مناورات كبرى تحت عنوان "حماة سماء الولاية 1401" في معظم أنحاء البلاد.وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن "مناورات الدفاع الجوي المشتركة لـ"مدافعي سماء الولاية 1401" انطلقت بمشاركة وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المختارة من قوات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري تحت قيادة وتوجيه مقر خاتم الأنبياء (ع)".وأضافت أن "المناورات تغطي ثلثي مساحة إيران البالغة 1.6 كيلومتر مربع وتهدف لرفع جهوزية القوات الجوية تحسبا لهجمات محتملة على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، وذلك على وقع هجوم أصفهان الأخير أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي".وأكدت الوكالة الإيرانية، أن "المناورات الجديدة ستتركز في شمال غرب وغرب ووسط البلاد، حيث تضمن هذه المناطق قواعد ومواقع صاروخية وعسكرية ونووية حساسة".وفي السياق نفسه، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في السابع عشر من الشهر الماضي، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم أنظمة كروز الصاروخية والمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري: "أجرينا في الأيام الماضية مناورة عسكرية في مياه الخليج لأنظمة صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيّرة القاذفة للقنابل الدقيقة والأنظمة الذكية غیر المأهولة تحت البحر وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة"، حسب وكالة "نور نیوز" الإيرانية.وأضاف تنكسيري، أن "إيران لم تعد بحاجة لأي جهة أجنبية في تصنيع الأجهزة العسكرية"، مؤكدا أن إيران لديها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

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