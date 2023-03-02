عربي
مجموعة تخريبية أوكرانية تتسلل إلى قرية روسية وتحتجز مواطنين كرهائن
https://sputnikarabic.ae/20230302/قائد-قوة-إيران-البحرية-مناورات-القوات-الأجنبية-في-الخليج-رسائل-تهديد-لبلادنا-1074204894.html
قائد قوة إيران البحرية: مناورات القوات الأجنبية في الخليج رسائل تهديد لبلادنا
قائد قوة إيران البحرية: مناورات القوات الأجنبية في الخليج رسائل تهديد لبلادنا
توعد الحرس الثوري الإيراني، بـ"الرد على أي جغرافيا تريد المساس بمصالح الجمهورية الإسلامية"، مؤكدا أنه سيكون ردا حاسما. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T08:19+0000
2023-03-02T08:19+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
الجيش الإيراني
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/0f/1048367432_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_cf42356a574b7c8508d08ace16356864.jpg
وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، في حوار مع قناة العالم: "إذا كانت دول المنطقة في جنوب الخليج تقوم بمناورات، فإن ايران لا تعتبر أنها تشكل أي تهديد، بل هي للجهوزية".وأضاف تنكسيري: "لكن حينما يحضر أجنبي في المنطقة ويجري مناورة عسكرية في مياه الخليج، ويقوموا بتغيير الحقائق في خرائطهم، فالموضوع يحمل أمراً واحداً ألا وهي رسائل تهديد لايران".وشدد المسؤول العسكري الإيراني، على أن "إيران حينما ترى الغرب والصهاينة يستعرضون أمامها ويكشّرون عن أنيابهم، فهي مضطرّة بأن تكون على استعداد تام يوما بعد يوم".وبدأت قوات الدفاع الجوي الإيراني، الثلاثاء الماضي، مناورات كبرى تحت عنوان "حماة سماء الولاية 1401" في معظم أنحاء البلاد.وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن "مناورات الدفاع الجوي المشتركة لـ"مدافعي سماء الولاية 1401" انطلقت بمشاركة وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المختارة من قوات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري تحت قيادة وتوجيه مقر خاتم الأنبياء (ع)".وأضافت أن "المناورات تغطي ثلثي مساحة إيران البالغة 1.6 كيلومتر مربع وتهدف لرفع جهوزية القوات الجوية تحسبا لهجمات محتملة على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، وذلك على وقع هجوم أصفهان الأخير أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي".وأكدت الوكالة الإيرانية، أن "المناورات الجديدة ستتركز في شمال غرب وغرب ووسط البلاد، حيث تضمن هذه المناطق قواعد ومواقع صاروخية وعسكرية ونووية حساسة".وفي السياق نفسه، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في السابع عشر من الشهر الماضي، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم أنظمة كروز الصاروخية والمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري: "أجرينا في الأيام الماضية مناورة عسكرية في مياه الخليج لأنظمة صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيّرة القاذفة للقنابل الدقيقة والأنظمة الذكية غیر المأهولة تحت البحر وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة"، حسب وكالة "نور نیوز" الإيرانية.وأضاف تنكسيري، أن "إيران لم تعد بحاجة لأي جهة أجنبية في تصنيع الأجهزة العسكرية"، مؤكدا أن إيران لديها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
https://sputnikarabic.ae/20230301/الجيش-الإيراني-يحذر-الأعداء-من-التفكير-في-غزو-سماء-إيران-ويهدد-بـرد-حاسم-1074167089.html
https://sputnikarabic.ae/20230301/إيران-تكشف-عن-قواعد-عسكرية-جديدة-محصنة-تحت-الأرض-فيديو-1074162981.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/0f/1048367432_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_b4219fb535a71af004d954f010c23f98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

قائد قوة إيران البحرية: مناورات القوات الأجنبية في الخليج رسائل تهديد لبلادنا

08:19 GMT 02.03.2023
© AFP 2023 / -القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد القوة البحرية للحرس الثوري الأميرال علي رضا تنكسيري، يكشفون عن قاعدة عسكرية تحت الأرض
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد القوة البحرية للحرس الثوري الأميرال علي رضا تنكسيري، يكشفون عن قاعدة عسكرية تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegram
توعد الحرس الثوري الإيراني، بـ"الرد على أي جغرافيا تريد المساس بمصالح الجمهورية الإسلامية"، مؤكدا أنه سيكون ردا حاسما.
وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، في حوار مع قناة العالم: "إذا كانت دول المنطقة في جنوب الخليج تقوم بمناورات، فإن ايران لا تعتبر أنها تشكل أي تهديد، بل هي للجهوزية".
وأضاف تنكسيري: "لكن حينما يحضر أجنبي في المنطقة ويجري مناورة عسكرية في مياه الخليج، ويقوموا بتغيير الحقائق في خرائطهم، فالموضوع يحمل أمراً واحداً ألا وهي رسائل تهديد لايران".
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ رضوان أرض-أرض، وصاروخ خيبر شكن بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
الجيش الإيراني يحذر الأعداء من التفكير في غزو سماء إيران ويهدد بـ"رد حاسم"
أمس, 09:16 GMT
وشدد المسؤول العسكري الإيراني، على أن "إيران حينما ترى الغرب والصهاينة يستعرضون أمامها ويكشّرون عن أنيابهم، فهي مضطرّة بأن تكون على استعداد تام يوما بعد يوم".
وتابع تنكسيري: "نحن متواجدون في منطقة الخليج، أما الأمريكيون فقد حضروا عن طريق البلطجة والتنمر كي يتواجدوا في المياه التي تمر بين الجزر الإيرانية. ونحن بدورنا وقفنا أمامهم بطريقة صلبة ونجحنا في الحد من تحركاتهم".
وبدأت قوات الدفاع الجوي الإيراني، الثلاثاء الماضي، مناورات كبرى تحت عنوان "حماة سماء الولاية 1401" في معظم أنحاء البلاد.
وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن "مناورات الدفاع الجوي المشتركة لـ"مدافعي سماء الولاية 1401" انطلقت بمشاركة وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المختارة من قوات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري تحت قيادة وتوجيه مقر خاتم الأنبياء (ع)".
وأضافت أن "المناورات تغطي ثلثي مساحة إيران البالغة 1.6 كيلومتر مربع وتهدف لرفع جهوزية القوات الجوية تحسبا لهجمات محتملة على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، وذلك على وقع هجوم أصفهان الأخير أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي".
وأكدت الوكالة الإيرانية، أن "المناورات الجديدة ستتركز في شمال غرب وغرب ووسط البلاد، حيث تضمن هذه المناطق قواعد ومواقع صاروخية وعسكرية ونووية حساسة".
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي (إلى اليسار) ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري يزوران قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان مجهول في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
إيران تكشف عن قواعد عسكرية جديدة محصنة تحت الأرض... فيديو
أمس, 06:42 GMT
وفي السياق نفسه، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في السابع عشر من الشهر الماضي، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم أنظمة كروز الصاروخية والمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.
وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري: "أجرينا في الأيام الماضية مناورة عسكرية في مياه الخليج لأنظمة صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيّرة القاذفة للقنابل الدقيقة والأنظمة الذكية غیر المأهولة تحت البحر وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة"، حسب وكالة "نور نیوز" الإيرانية.
وأضاف تنكسيري، أن "إيران لم تعد بحاجة لأي جهة أجنبية في تصنيع الأجهزة العسكرية"، مؤكدا أن إيران لديها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала