https://sputnikarabic.ae/20230305/الأمم-المتحدة-تحث-الدول-المتقدمة-على-تخصيص-02-من-دخلها-للبلدان-الأقل-نموا-1074338550.html
الأمم المتحدة تحث الدول المتقدمة على تخصيص 0.2% من دخلها للبلدان الأقل نموا
الأمم المتحدة تحث الدول المتقدمة على تخصيص 0.2% من دخلها للبلدان الأقل نموا
حثت الأمم المتحدة، الدول المتقدمة، اليوم الأحد، على تخصيص جزء من إجمالي دخلها القومي لمساعدة الدول الأقل نموا. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T09:57+0000
2023-03-05T09:57+0000
2023-03-05T09:57+0000
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موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا في قطر.وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد حان الوقت أيضا حتى تفي الدول المتقدمة بتعهداتها لتقديم ما يتراوح بين 0.15% إلى 0.20% من إجمالي دخلها القومي للدول الأقل نموا من أجل المساعدة في التنمية الرسمية".وأضاف غوتيريش أن السكان في الدول الأقل نموا يواجهون تحديات بالغة في المجالات الرئيسية للحياة، بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل في ظل تصاعد أسعار الغذاء والطاقة.وتابع: "وضعنا محفزات لأهداف التنمية المستدامة لجمع العالم حول الحاجة لتقديم 500 مليار دولار على الأقل في العام للدول النامية".وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وجه يوم السبت انتقادات للدول الغنية وشركات الطاقة العملاقة بسبب دورها في إثقال كاهل الدول الأقل نموا بالديون.
https://sputnikarabic.ae/20230303/مؤتمر-للأمم-المتحدة-في-الدوحة-لدعم-الـ-46-بلدا-الأقل-نموا-حول-العالم-1074284105.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, قطر
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, قطر
الأمم المتحدة تحث الدول المتقدمة على تخصيص 0.2% من دخلها للبلدان الأقل نموا
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حثت الأمم المتحدة، الدول المتقدمة، اليوم الأحد، على تخصيص جزء من إجمالي دخلها القومي لمساعدة الدول الأقل نموا.
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس
للدول الأقل نموا في قطر.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد حان الوقت أيضا حتى تفي الدول المتقدمة
بتعهداتها لتقديم ما يتراوح بين 0.15% إلى 0.20% من إجمالي دخلها القومي للدول الأقل نموا من أجل المساعدة في التنمية الرسمية".
وأضاف غوتيريش أن السكان في الدول الأقل نموا يواجهون تحديات بالغة في المجالات الرئيسية للحياة، بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل في ظل تصاعد أسعار الغذاء والطاقة.
وتابع: "وضعنا محفزات لأهداف التنمية المستدامة لجمع العالم حول الحاجة لتقديم 500 مليار دولار على الأقل في العام للدول النامية".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وجه يوم السبت انتقادات للدول الغنية وشركات الطاقة العملاقة بسبب دورها في إثقال كاهل الدول الأقل نموا بالديون.