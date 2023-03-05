عربي
https://sputnikarabic.ae/20230305/الأمم-المتحدة-تحث-الدول-المتقدمة-على-تخصيص-02-من-دخلها-للبلدان-الأقل-نموا-1074338550.html
الأمم المتحدة تحث الدول المتقدمة على تخصيص 0.2% من دخلها للبلدان الأقل نموا
الأمم المتحدة تحث الدول المتقدمة على تخصيص 0.2% من دخلها للبلدان الأقل نموا
حثت الأمم المتحدة، الدول المتقدمة، اليوم الأحد، على تخصيص جزء من إجمالي دخلها القومي لمساعدة الدول الأقل نموا. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T09:57+0000
2023-03-05T09:57+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/15/1054424678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1beee3f5dcce86bd8325a145497aad1.jpg
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا في قطر.وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد حان الوقت أيضا حتى تفي الدول المتقدمة بتعهداتها لتقديم ما يتراوح بين 0.15% إلى 0.20% من إجمالي دخلها القومي للدول الأقل نموا من أجل المساعدة في التنمية الرسمية".وأضاف غوتيريش أن السكان في الدول الأقل نموا يواجهون تحديات بالغة في المجالات الرئيسية للحياة، بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل في ظل تصاعد أسعار الغذاء والطاقة.وتابع: "وضعنا محفزات لأهداف التنمية المستدامة لجمع العالم حول الحاجة لتقديم 500 مليار دولار على الأقل في العام للدول النامية".وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وجه يوم السبت انتقادات للدول الغنية وشركات الطاقة العملاقة بسبب دورها في إثقال كاهل الدول الأقل نموا بالديون.
https://sputnikarabic.ae/20230303/مؤتمر-للأمم-المتحدة-في-الدوحة-لدعم-الـ-46-بلدا-الأقل-نموا-حول-العالم-1074284105.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/15/1054424678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54cdd7317acebfee6188c9d303d91612.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, قطر
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, قطر

الأمم المتحدة تحث الدول المتقدمة على تخصيص 0.2% من دخلها للبلدان الأقل نموا

09:57 GMT 05.03.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
حثت الأمم المتحدة، الدول المتقدمة، اليوم الأحد، على تخصيص جزء من إجمالي دخلها القومي لمساعدة الدول الأقل نموا.
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا في قطر.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
مؤتمر للأمم المتحدة في الدوحة لدعم الـ 46 بلدا الأقل نموا حول العالم
3 مارس, 18:47 GMT
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد حان الوقت أيضا حتى تفي الدول المتقدمة بتعهداتها لتقديم ما يتراوح بين 0.15% إلى 0.20% من إجمالي دخلها القومي للدول الأقل نموا من أجل المساعدة في التنمية الرسمية".
وأضاف غوتيريش أن السكان في الدول الأقل نموا يواجهون تحديات بالغة في المجالات الرئيسية للحياة، بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل في ظل تصاعد أسعار الغذاء والطاقة.
وتابع: "وضعنا محفزات لأهداف التنمية المستدامة لجمع العالم حول الحاجة لتقديم 500 مليار دولار على الأقل في العام للدول النامية".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وجه يوم السبت انتقادات للدول الغنية وشركات الطاقة العملاقة بسبب دورها في إثقال كاهل الدول الأقل نموا بالديون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала