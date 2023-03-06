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شركة "بتروناس" الماليزية: ما لم ينته الصراع في أوكرانيا فلن يستقر سوق الطاقة العالمي
شركة "بتروناس" الماليزية: ما لم ينته الصراع في أوكرانيا فلن يستقر سوق الطاقة العالمي
أكد رئيس العمليات في شركة "بتروناس" الماليزية، عدنان زين العابدين، أن استقرار سوق الطاقة العالمي مرتبط بانتهاء الصراع في أوكرانيا. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T21:35+0000
2023-03-07T06:17+0000
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هيوستن - سبوتنيك. ووفق تصريحات له، أكد زين العابدين أن سوق الطاقة العالمي سيظل متقلبا ما لم يكن هناك نهاية تلوح في الأفق للصراع الأوكراني.وقال خلال حلقة نقاشية اليوم الاثنين "ما لم نرى نهاية تلوح في الأفق، ستظل السوق غير مستقرة ومتقلبة".يشار إلى أن روسيا وبعد أن بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بحث الغرب بنشاط عن طرق للحد من دخل موسكو المرتبط بالطاقة، لا سيما من النفط والغاز.ورداً على سقف الأسعار، حظرت موسكو توريد النفط والمنتجات البترولية الروسية إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على حد أقصى للأسعار، في مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.طالع أيضا: وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط قد تبدأ بالارتفاع مجددا إذا انخفضت إمدادات روسيا
https://sputnikarabic.ae/20230129/فولودين-يكشف-موعد-اتخاذ-الإجراءات-الانتقامية-ردا-على-فرض-سقف-على-أسعار-الطاقة-الروسية-1072834135.html
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روسيا, أخبار ماليزيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار ماليزيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

شركة "بتروناس" الماليزية: ما لم ينته الصراع في أوكرانيا فلن يستقر سوق الطاقة العالمي

21:35 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 06:17 GMT 07.03.2023)
© AFP 2023 / Alexander Platonov/AFPTV لقطة مأخوذة في 6 يناير 2022 من مقطع فيديو لوكالة فرانس برس تم تصويرها في 5 يناير 2022، متظاهرون يقتحمون قاعة مدينة ألماتي، أكبر مدينة في كازاخستان، حيث تخرج الاضطرابات غير المسبوقة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى عن السيطرة بسبب ارتفاع الطاقة الأسعار.
لقطة مأخوذة في 6 يناير 2022 من مقطع فيديو لوكالة فرانس برس تم تصويرها في 5 يناير 2022، متظاهرون يقتحمون قاعة مدينة ألماتي، أكبر مدينة في كازاخستان، حيث تخرج الاضطرابات غير المسبوقة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى عن السيطرة بسبب ارتفاع الطاقة الأسعار. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / Alexander Platonov/AFPTV
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أكد رئيس العمليات في شركة "بتروناس" الماليزية، عدنان زين العابدين، أن استقرار سوق الطاقة العالمي مرتبط بانتهاء الصراع في أوكرانيا.
هيوستن - سبوتنيك. ووفق تصريحات له، أكد زين العابدين أن سوق الطاقة العالمي سيظل متقلبا ما لم يكن هناك نهاية تلوح في الأفق للصراع الأوكراني.
فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
فولودين يكشف موعد اتخاذ الإجراءات الانتقامية ردا على فرض سقف على أسعار الطاقة الروسية
29 يناير, 09:39 GMT
وقال خلال حلقة نقاشية اليوم الاثنين "ما لم نرى نهاية تلوح في الأفق، ستظل السوق غير مستقرة ومتقلبة".
يشار إلى أن روسيا وبعد أن بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بحث الغرب بنشاط عن طرق للحد من دخل موسكو المرتبط بالطاقة، لا سيما من النفط والغاز.

وتم تحديد سقف 60 دولارًا لأسعار النفط، حيث فرضته الدول الأعضاء في مجموعة السبع وأستراليا في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول.

ورداً على سقف الأسعار، حظرت موسكو توريد النفط والمنتجات البترولية الروسية إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على حد أقصى للأسعار، في مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.
طالع أيضا: وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط قد تبدأ بالارتفاع مجددا إذا انخفضت إمدادات روسيا
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:19 GMT
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