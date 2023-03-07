https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-خارجية-الصين-علاقة-بكين-وموسكو-لا-تشكل-تهديدا-لأي-دولة-وتايوان-خط-أحمر-لواشنطن-1074406491.html

وزير خارجية الصين: علاقة بكين وموسكو لا تشكل تهديدا لأي دولة وتايوان خط أحمر

وزير خارجية الصين: علاقة بكين وموسكو لا تشكل تهديدا لأي دولة وتايوان خط أحمر

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم الثلاثاء، إن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال الهيمنة وسياسة القوة، وتعارض عقلية الحرب الباردة والمواجهة بين... 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T03:48+0000

2023-03-07T03:48+0000

2023-03-07T05:10+0000

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي، إنه مع تحول الوضع المحلي لوباء "كوفيد-19" إلى الأفضل، استأنفت الصين باطراد تبادلاتها مع الدول الخارجية، وقد ضغطت الدبلوماسية الصينية على "زر التسريع" وضربت "النفير للتعبئة".وأشار جانغ إلى أن بكين ترفض فك الارتباط وتعارض قطع سلاسل الصناعة والإمداد، وترفض العقوبات أحادية الجانب. لافتا إلى أنه ينبغي للبلدان النامية أن تتحلى بتمثيل أوسع وصوت أقوى في الشؤون الدولية.الخلاف بين الولايات المتحدة والصينوشدد وزير الخارجية الصيني على أن محاولة احتواء الصين وقمعها لن يجعل الولايات المتحدة عظيمة ولن يمنع نهضة الصين. مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك سيجعل بلاده تعمل على بناء شراكات واسعة النطاق ودفع نوع جديد من العلاقات الدولية.أزمة تايوانوشدد تشين جانغ على أنه لا يحق لأي دولة التدخل في شؤون تايوان، حيث أن حل قضية تايوان هو شأن خاص بالصين.وأكد وزير الخارجية الصيني أن كيفية حل مشكلة تايوان مسألة تخص الشعب الصيني ولا يحق لأي بلد آخر التدخل.العلاقات الصينية الروسيةشدد وزير الخارجية الصيني على أنه كلما ازدادت الاضطرابات في العالم، ازدادت الضرورة لتقدم العلاقات الصينية الروسية إلى الأمام بخطوات ثابتة.وقال تشين جانغ إن العلاقة بين الصين وروسيا لا تشكل تهديداً لأي دولة، ولا تخضع لأي تدخل أو خلاف من قبل أي طرف ثالث. مشيرا إلى أن أي عملة تُستخدم في التجارة بين بكين وموسكو يجب أن تكون آمنة وجديرة بالثقة.وأوضح الوزير الصيني، أن الهدوء والعقلانية أساسيان حاليًا لحل الأزمة في أوكرانيا. مطالبا بضرورة بدء الحوار في أقرب وقت ممكن.وشدد وزير الخارجية الصيني على ضرورة احترام المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف في هذه الأزمة.

https://sputnikarabic.ae/20230302/وزير-الخارجية-الصيني-للافروف-نعارض-تخريب-محادثات-السلام-بمعايير-مزدوجة-وعقوبات-وضغوط-1074241116.html

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