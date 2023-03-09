https://sputnikarabic.ae/20230309/ضابط-أمريكي-سابق-بريطانيا-وأمريكا-خططتا-لتفجير-أنابيب-غاز-التيار-الشمالي-بمساعدة-دول-أخرى-1074515255.html

ضابط أمريكي سابق: بريطانيا وأمريكا خططتا لتفجير أنابيب غاز التيار الشمالي بمساعدة دول أخرى

ضابط أمريكي سابق: بريطانيا وأمريكا خططتا لتفجير أنابيب غاز التيار الشمالي بمساعدة دول أخرى

قال سكوت بينيت، ضابط سابق بالجيش الأمريكي ومحلل مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، إن تفجير خط أنابيب غاز "التيار الشمالي" كان عملا إرهابيا تم التخطيط... 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T13:54+0000

2023-03-09T13:54+0000

2023-03-09T13:54+0000

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وأضاف بينيت، في حديث لـ"سبوتنيك" أن "الغواصين المنفذين للعملية قاموا بارتداء ملابس تشير إلى أنهم أوكرانيين حتى يتمكنوا من التهرب من المساءلة".وتابع بينيت، أن المتطلبات الفنية لمثل هذه المهمة تستبعد أوكرانيا بشكل أساسي وتشير إلى عدد قليل من البلدان باعتبارها مسؤولة.واعتبر الضابط الأمريكي السابق أن سفن الناتو التي تواجدت في المنطقة من أجل مناورات عسكرية، تشير إلى الجناة، لافتا إلى أن "ما حدث كان محاولة ضعيفة لخلق رواية خيالية جدا حول الحادث، بينما تحاول أمريكا المناورة للهروب من التحقيق الذي تطالب به روسيا في الأمم المتحدة".وتابع:وحول كيفية إتمام هذا العمل التخريبي وقت تدريبات عسكرية للناتو، قال بينيت إن هناك متطلبات فنية هامة للقيام بالغوص في أعماق البحار، حيث يجب أن يتم تدريب الغواص بشكل كاف للعمل في مياه شديدة البرودة وهذا "شيء لا يستطيع سوى رجال الضفادع البحرية القيام به، وليس متطوعين أوكرانيين".وأشار بينيت، إلى أن الرادارات يمكنها أن تشير إلى السفن التى دخلت إلى المنطقة وكذلك الاتصالات التي جرت من السفينة إلى منطقة أخرى على الأرض أو أي مركبات تورطت في الأمر، "لكن لم يتم العثور على أي شيء في هذا الشأن، لقد كانوا يريدون أن تتوه هذه القصة المفبركة وسط المعركة".وعن إذا ما كانت ألمانيا والسويد والدنمارك تغاضت عن دخول سفن إلى المنطقة، أكد بينيت أن الممرات البحرية في كل البلدان تراقب من قبل الجيش ومن سلطات مدنية أخرى، لذا "من المستحيل أن تدخل السفينة إلى المنطقة وتشارك بمثل هذه العملية دون أن يتم رصدها".وبسؤال سكوت بينيت، عما إذا كان يعتقد أنه تم تسريب هذه القصة حول تفجير "نورد ستريم"، إلى صحيفتي "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال"، قال إن "نيويورك تايمز" تعرف بأنها ناطقة بلسان وكالة المخابرات المركزية، وقد نشرت القصة ردا على طلب المستشار الألماني المساعدة من بايدن خوفا من الإطاحة به وبحكومته من قبل الشعب الألماني.وتابع بينيت، أن سياسات التدمير التي دفعت أمريكا وألمانيا لاتخاذها أجبرت الأخيرة لتكون ضد روسيا وهو ما حدث مع القارة الأوروبية بأكملها و"قاربت على الدخول في ثورة بسبب تدابير الشتاء المقبل الذي قد تتجمد فيه حتى الموت بدون الغاز الروسي، في وقت لن تأتي أمريكا لمساعدتهم".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من الصعب تصديق تورط رجل أعمال موالٍ لأوكرانيا في الهجمات التي طالت خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، مشيرًا إلى أنها مهمة صعبة جدًا، قادرة عليها فقط أجهزة استخبارات حكومية مدربة جيدا.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال في هذا الصدد: "من الصعب تصديق ذلك، إنها مهمة صعبة جداً، والتي يمكن على الأرجح، أن تلقى فقط على عاتق أجهزة استخبارات حكومية مدربة تدريباً جيداً".وكانت صحيفة "تسايت" الألمانية، أشارت إلى أن المحققين تعرفوا على السفينة التي نفذت من على متنها عملية تخريب "التيار الشمالي"، والتي أوصلت آثارها إلى شركة مملوكة لأوكرانيين.وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن إحدى الجماعات الموالية لأوكرانيا نفذت الهجمات على التيار الشمالي.ووقعت الانفجارات، يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2".ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أن ما حدث هو عمل تخريبي؛ فيما وصفت الشركة المشغلة لنظام "التيار الشمالي"، شركة "نورد ستريم إيه جي"، حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز، بأنها غير مسبوقة.

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