https://sputnikarabic.ae/20230313/هل-يخرج-الشرق-الأوسط-من-عباءة-الدولار-1074687181.html

هل يخرج الشرق الأوسط من عباءة الدولار

هل يخرج الشرق الأوسط من عباءة الدولار

بانضمام السودان إلى مباحثات التبادل التجاري بالروبل، تكون ثالث دولة في الشرق الأوسط تتجة نحو التبادل التجاري بالعملة الروسية، بعد أن بدأت السعودية المسيرة بفتح... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T14:31+0000

2023-03-13T14:31+0000

2023-03-13T14:31+0000

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13-3 Messaha - Gihan هل يخرج الشرق الأوسط من عباءة الدولار

فيما أعلن المركزي العراقي عزمه تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين مباشرة بعملة اليوان الصيني، لتبدأ التجارة الدولية بذلك مسيرة التحول إلى تعددية الأقطاب التي تميز النظام العالمي الجديد البازغ.وفي حديثه إلى "سبوتنيك"، قال خبير الاقتصاد الدولي عضو المجلس المصري للشئون الخارجية د. شريف الخريبي، إن "العالم كله يدين بالفضل للعملية العسكرية الروسية لانهاء الهيمنة الأمريكية الغربية التي اتسمت بالظلم، وعدم إعطاء الدول الحق في اتخاذ القرارات التي تتلاءم مع مصالحها الشخصية ؛ وأول خطوة في هذا المسار هي النجاح المبهر للاقتصاد الروسي والسياسية الروسية التي مكنت روسيا من أن تواصل الصمود بما ينبئ بانتهاء عصر القطب الواحد".وأشار إلى أن "استخدام الروبل في التبادل التجاري مع مصر والسعودية والسودان سيتبعه انضمام الجزائر وليبيا وسوريا، وكل الدول التي فاض بها الكيل من الممارسات الأمريكية الظالمة، ومن تحكمها في الاقتصاد العالمي من خلال عملتها الدولار، والذي ثبت أنه عملة واهية وبدأت الدلائل على هذا بانهيار بنك سيليكون فالي أمس والإعلان عن إفلاس بنك آخر اليوم والبقية تأتي".وأوضح الخبير الاقتصادي د. حبيب الله تركستاني، أن "التحول للتعامل مع الروبل يوفر تنوعا للعملات الدولية ويكسر الاحتكار الذي كانت تمارسة الولايات المتحدة، كما يعطي زخما لزيادة التبادل التجاري بين الدول للاستفادة من قيمة صرف العملات، وهذا التنوع ممتاز ومقبول، ويمنح قدرا من التنافس على الساحة الدولية ويكبح جماح قوة الدولار".ولفت إلى أنه "سيمنح ميزة للدول في التبادل التجاري وفي العمل المشترك بين الدول التي لديها مصالح مشتركة، كما يساهم في نمو التبادل التجاري خاصة لدى الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري".في المقابل اعتبر خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار، أن "نسبة التبادل التجاري بغير الدولار ما زالت غير مؤثرة كثيرا في الاقتصاد العالمي، إلا أن بعض الدول تتجه للتعامل بالعملات الوطنية من أجل تجنب الحصار، وللضغط على الرأسمالية الكبرى الموجودة داخل الولايات المتحدة، والتي تحرك الاقتصاد العالمي والتدفقات النقدية حول العالم".وأشار إلى أن "هذه الاتفاقات الأخيرة تهدف أيضا إلى تفعيل التجمعات الإقليمية الاقتصادية الكبرى للتنصل من المعايير التي تفرضها منظمة التجارة العالمية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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