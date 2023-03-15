https://sputnikarabic.ae/20230315/إعلام-إيراني-أمين-مجلس-الأمن-القومي-يزور-دولة-عربية-لحل-ملفات-أمنية-واقتصادية-مهمة-1074751083.html

إعلام إيراني: شمخاني يزور دولة عربية لحل ملفات أمنية واقتصادية مهمة

إعلام إيراني: شمخاني يزور دولة عربية لحل ملفات أمنية واقتصادية مهمة

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن "أمین المجلس الأعلی للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، سيزور أحد البلدان العربیة في المنطقة قبل نهایة العام... 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T07:01+0000

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وأفادت وكالة "نور نيوز"، التابعة لمجلس الأمن القومي في إيران، بأن "شمخاني سيزور خلال أسبوع دولة عربية"، مؤكدة أن "الزيارة تهدف إلی لقاء کبار مسؤولي تلك الدولة، وتسویة عدة ملفات أمنیة واقتصادیة هامة".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية توقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين". كما أشار البيان إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 - 2022".كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.

https://sputnikarabic.ae/20230314/مجلس-الوزراء-السعودي-يعرب-عن-أمله-في-مواصلة-الحوار-البناء-مع-إيران-1074742044.html

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