https://sputnikarabic.ae/20230317/عضو-حزب-الوطن-التركي-من-يقف-إلى-جانب-أمريكا-وينفذ-خططها-محكوم-عليه-بالهزيمة-في-الانتخابات-1074854746.html

عضو حزب الوطن التركي: من يقف إلى جانب أمريكا محكوم عليه بالهزيمة في الانتخابات

عضو حزب الوطن التركي: من يقف إلى جانب أمريكا محكوم عليه بالهزيمة في الانتخابات

أكد عضو حزب الوطن التركي المؤرخ والخبير السياسي، محمد برينتشك، أن تحالف الشعب المسمى بـ "الطاولة السداسية"، مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وينتهج سياسات... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T13:48+0000

2023-03-17T13:48+0000

2023-03-17T13:52+0000

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أنقرة – سبوتنيك. وقال برينتشك لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف قبل الانتخابات الأمريكية، أن بلاده لم تعد قادرة على الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن طريق الانقلاب واقترح دعم المعارضة التركية بدلا من ذلك".وأشار إلى أن "فكرة الطاولة السداسية المكونة من أحزاب الشعب الجمهوري والسعادة والدواء والمستقبل والخير والديمقراطي والتي يطلق عليها اسم معارضة بايدن نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية".وأوضح أن "الولايات المتحدة الأمريكية هي التي توجه الطاولة السداسية وأحد مكوناتها حزب الشعب الجمهوري وتنتهج سياسات وفق خططها وبرامجها، بدءا من العقوبات المفروضة على روسيا وتقف في صف الولايات المتحدة في قضايا عديدة بدءا من مسألة شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس – 400 وصولا إلى موقفها من الأزمة الأوكرانية".وذكر أن "مرشح تحالف الشعب كمال كيليتشدار أوغلو أطلق حملته الانتخابية، خلال زيارة أجراها إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل عدة أشهر، حيث أكد على هامش زيارته على ضرورة وقوف تركيا إلى جانب أوكرانيا في أزمتها مع روسيا".ورأى أن وصول تحالف الشعب ومرشحه للرئاسة كيليتشدار أوغلو، إلى السلطة سيزيد من نفوذ وتأثير الولايات المتحدة في المنطقة، كما أنه سيؤدي إلى تعميق المشاكل الداخلية في تركيا وتفاقمها، لأن تركيا بحاجة إلى تعزيز علاقاتها وتحسينها مع دول المنطقة ودول أوراسيا وخصوصا روسيا من أجل حل مشاكلها في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والطاقة، لأن تم تأسيس عالم متعدد الأقطاب وانتهاج سياسة موجهة من الولايات المتحدة الأمريكية تضر بتلك البلدان، الأمر الذي يدركه الشعب التركي جيدا".وتابع: "أظهرت استطلاعات الرأي أن الأغلبية الساحقة من الأتراك يعتبرون الولايات المتحدة الأمريكية عدوا لتركيا، بينما يعتبرون روسيا والصين بلدين صديقين وحليفين استراتيجيين لتركيا ويؤيدون التعاون معهما".وقال برينتشك: "لذلك فلا يمكن أن يحظى الانحياز للولايات المتحدة بالتأييد في تركيا، ومن يقف إلى جانبها وينفذ خططها محكوم عليه بالفشل والهزيمة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة".

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