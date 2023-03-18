https://sputnikarabic.ae/20230318/إيران-توجه-رسالة-إلى-الأعداء-بشأن-زيارة-شمخاني-للإمارات-والعراق-1074886457.html
إيران توجه رسالة إلى "الأعداء" بشأن زيارة شمخاني للإمارات والعراق
إيران توجه رسالة إلى "الأعداء" بشأن زيارة شمخاني للإمارات والعراق
وجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، رسالة إلى ما وصفهم بـ"الأعداء"، في تعقيبه على زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني،... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T13:47+0000
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وكتب على "تويتر"، أمس الجمعة، أن "زيارة الأدميرال شمخاني إلى الإمارات والعراق تأتي في إطار العلاقات الأمنية القائمة وليست ظاهرة جديدة، ويرافقه ممثل وزارة الخارجية في زياراته".وأضاف أن "التنسيق في السياسة الخارجية قائم وكل شيء يتم بنظام وتحت إشراف الرئيس الإيراني".وختم وزير الخارجية الإيراني تغريدته: "فليعرف الأعداء أنه لا يوجد خلاف".وأعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، أمس الجمعة، تعيين سفير بلاده لدى الإمارات، والتحضير ليتم إيفاده إلى أبوظبي قريبا.ونقلت وكالة إرنا، صباح أمس الجمعة، عن باقري كني أن العلاقات بين إيران والإمارات لم تنقطع أبدا، لكن شهد البلدان تراجعا في مستوى العلاقات بينهما، مؤكدا أن الإمارات أعادت سفيرها إلى طهران خلال الأشهر الأخيرة.وفي يوم الخميس الماضي، استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة".وبحث الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار.يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.وأعلنت إيران، اليوم السبت، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على شمخاني، يعتزم زيارة العراق لإجراء مباحثات تشمل عدة ملفات أمنية واقتصادية مشتركة بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230316/محمد-بن-زايد-يستقبل-علي-شمخاني-ويبحثان-دعم-السلام-في-المنطقة-1074814707.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العراق, العالم العربي, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العراق, العالم العربي, العالم
إيران توجه رسالة إلى "الأعداء" بشأن زيارة شمخاني للإمارات والعراق
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وجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، رسالة إلى ما وصفهم بـ"الأعداء"، في تعقيبه على زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، للإمارات العربية المتحدة والعراق.
وكتب على "تويتر"، أمس الجمعة، أن "زيارة الأدميرال شمخاني إلى الإمارات والعراق تأتي في إطار العلاقات الأمنية القائمة وليست ظاهرة جديدة، ويرافقه ممثل وزارة الخارجية في زياراته".
وأضاف أن "التنسيق في السياسة الخارجية قائم وكل شيء يتم بنظام وتحت إشراف الرئيس الإيراني".
وختم وزير الخارجية الإيراني
تغريدته: "فليعرف الأعداء أنه لا يوجد خلاف".
وأعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، أمس الجمعة، تعيين سفير بلاده لدى الإمارات، والتحضير ليتم إيفاده إلى أبوظبي قريبا.
ونقلت وكالة
إرنا، صباح أمس الجمعة، عن باقري كني أن العلاقات بين إيران والإمارات لم تنقطع أبدا، لكن شهد البلدان تراجعا في مستوى العلاقات بينهما، مؤكدا أن الإمارات أعادت سفيرها إلى طهران خلال الأشهر الأخيرة.
وفي يوم الخميس الماضي، استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني.
وذكرت وكالة
الأنباء الإماراتية "وام"، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة".
وبحث الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار.
يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان إيران والسعودية
في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.
وأعلنت إيران، اليوم السبت، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على شمخاني، يعتزم زيارة العراق لإجراء مباحثات تشمل عدة ملفات أمنية واقتصادية مشتركة
بين البلدين.