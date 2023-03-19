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https://sputnikarabic.ae/20230319/البديل-الثوري-للتغيير-يطالب-بتعويض-عن-الغزو-الأمريكي-للعراق-1074915659.html
البديل الثوري للتغيير يطالب بتعويض عن الغزو الأمريكي للعراق
البديل الثوري للتغيير يطالب بتعويض عن الغزو الأمريكي للعراق
طالب البديل الثوري للتغيير في العراق الحكومة بطلب تعويض عن كافة الآثار التي سببها الغزو الأمريكي لبلاده. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T14:01+0000
2023-03-19T14:01+0000
العراق
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وقال البديل الثوري للتغيير في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "هل هناك من شريف يحمل ذرة من الوطنية في النظام الحالي كرئيس مجلس الوزراء يطالب بتعويض العراق عن كل الآثار التي سببها هذا الغزو؟".وأشار البيان إلى أن روسيا طلبت عقد اجتماع مغلق "في مجلس الأمن بشأن كذبة القرن الشنيعة حين هزّ وزير خارجية أمريكا أمبولة في اجتماع مجلس الأمن زاعما احتوائها على عيّنة من سلاح فتاك وجدوه في العراق، في أفظع عملية خداع دولية وما ترتب عليها من جريمة العصر بغزو العراق ونهب حضارته وأرثه وتحطيم بلاد الرافدين".وأضاف: "هل سنرى اليوم قبل جلسة الغد مسؤول عراقي يضم صوته لصوت روسيا ويطالب بمحاسبة المتسببين" في الغزو الأمريكي للعراق.واستنكر البيان تصريحا لرئيس حكومة بريطانيا الأسبق توني بلير "وهو ينادي بعدم المقارنة بين العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "بجريمة غزو العراق ! فهو يدعي أن العراق كان يحكمه ديكتاتور أما الرئيس الأوكراني فهو منتخب من شعبه!".واختتم البديل الثوري للتغيير بيانه بقوله: "نبقى اليوم بانتظار موقف من حكومة العراق الحالية قبل جلسة مجلس الأمن والتي دعت لها روسيا يوم غد".وطلبت روسيا إجراء مشاورات في إطار مجلس الأمن الدولي يوم غد الإثنين، تجرى في صيغة اجتماع مُغلق بمناسبة الذكرى السنوية الـ20، بشأن ما وصفته بـ "الكذبة الشنيعة" للغزو الأمريكي للعراق.
https://sputnikarabic.ae/20230318/الغزو-الأمريكي-للعراق-في-وسائل-الإعلام-العبرية-ردود-الأفعال-ونتائج-كارثية-1074895388.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم العربي

البديل الثوري للتغيير يطالب بتعويض عن الغزو الأمريكي للعراق

14:01 GMT 19.03.2023
© AFP 2023 / LUKE FRAZZAالرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 ومعه الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 ومعه الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / LUKE FRAZZA
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طالب البديل الثوري للتغيير في العراق الحكومة بطلب تعويض عن كافة الآثار التي سببها الغزو الأمريكي لبلاده.
وقال البديل الثوري للتغيير في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "هل هناك من شريف يحمل ذرة من الوطنية في النظام الحالي كرئيس مجلس الوزراء يطالب بتعويض العراق عن كل الآثار التي سببها هذا الغزو؟".
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
الغزو الأمريكي للعراق في وسائل الإعلام العبرية... ردود الأفعال ونتائج كارثية
أمس, 20:07 GMT
وأشار البيان إلى أن روسيا طلبت عقد اجتماع مغلق "في مجلس الأمن بشأن كذبة القرن الشنيعة حين هزّ وزير خارجية أمريكا أمبولة في اجتماع مجلس الأمن زاعما احتوائها على عيّنة من سلاح فتاك وجدوه في العراق، في أفظع عملية خداع دولية وما ترتب عليها من جريمة العصر بغزو العراق ونهب حضارته وأرثه وتحطيم بلاد الرافدين".
وأضاف: "هل سنرى اليوم قبل جلسة الغد مسؤول عراقي يضم صوته لصوت روسيا ويطالب بمحاسبة المتسببين" في الغزو الأمريكي للعراق.
واستنكر البيان تصريحا لرئيس حكومة بريطانيا الأسبق توني بلير "وهو ينادي بعدم المقارنة بين العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "بجريمة غزو العراق ! فهو يدعي أن العراق كان يحكمه ديكتاتور أما الرئيس الأوكراني فهو منتخب من شعبه!".
واختتم البديل الثوري للتغيير بيانه بقوله: "نبقى اليوم بانتظار موقف من حكومة العراق الحالية قبل جلسة مجلس الأمن والتي دعت لها روسيا يوم غد".
وطلبت روسيا إجراء مشاورات في إطار مجلس الأمن الدولي يوم غد الإثنين، تجرى في صيغة اجتماع مُغلق بمناسبة الذكرى السنوية الـ20، بشأن ما وصفته بـ "الكذبة الشنيعة" للغزو الأمريكي للعراق.
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