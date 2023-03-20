https://sputnikarabic.ae/20230320/الولايات-المتحدة-تحيي-ذكرى-4418-عسكريا-قتلوا-في-غزوها-للعراق-1074948830.html

الولايات المتحدة تحيي ذكرى 4418 عسكريا قتلوا في غزوها للعراق

الولايات المتحدة تحيي ذكرى 4418 عسكريا قتلوا في غزوها للعراق

تحيي الولايات المتحدة الأمريكية ذكرى مقتل الآلاف من الجنود الأمريكيين أثناء الغزو الأمريكي للعراق منذ عشرين عاما. 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T13:52+0000

2023-03-20T13:52+0000

2023-03-20T13:52+0000

الغزو الأمريكي للعراق عام 2003

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سبوتنيك. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، اليوم الإثنين، إن اليوم يشهد "تكريم ما يقرب من 4500 جندي أمريكي قتلوا في تلك الحرب، فبعد 20 عاما من بدء عملية حرية العراق، نحيي ذكرى جميع أفراد الخدمة الذين قاتلوا خلال العملية".وأشار كوريلا أيضا إلى أن التحالف يشيد بشركائه العراقيين لأنهم يواصلون بناء القدرات في القتال ضد تنظيم "داعش"، (الإرهابي المحظور في روسيا).وفي وقت سابق، علق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على مرور 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراقوقال في كلمة له، في افتتاح مؤتمر حوار بغداد الدولي، أمس الأحد، إنه "على أعتاب الذكرى الـ20 لسقوط النظام الديكتاتوري، نستذكرآلام شعبِنا ومعاناته، في تلك السنين التي سادتها الحروب العبثية والتخريب الممنهج، حتى جاءت لحظة التغيير في عام 2003، وصار شعب العراق صاحب القرار، فتقاطرت جموع العراقيين في سنة 2005 نحو صناديق الاقتراع بانتخابات تتحدى القذائف والهجمات الإرهابية الانتحارية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع: "بدأَ التحدي الأهم عبر اختيار دستور دائم، ينهي الحالة الشاذة التي سار عليها النظام الديكتاتوري، الذي صاغ دستورا مؤقتا يوافق مزاجه، من دون أي اعتبار أو مراعاة للحقوق الأساسية لجميع العراقيين".في 17 مارس/ آذار عام 2003، أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، إنذارا نهائيا بأن بلاده ستتخذ عملا عسكريا، إذا لم يغادر الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، العراق في غضون 48 ساعة، وفي 19 من الشهر نفسه، بدأت القنابل تتساقط على بغداد، وفي اليوم التالي، بدأت القوات الأمريكية غزو العراق بريا.

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