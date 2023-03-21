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https://sputnikarabic.ae/20230321/إسرائيل-الكنيست-يصادق-بشكل-نهائي-على-إلغاء-قانون-فك-الارتباط-1074969344.html
إسرائيل... الكنيست يصادق بشكل نهائي على إلغاء قانون فك الارتباط
إسرائيل... الكنيست يصادق بشكل نهائي على إلغاء قانون فك الارتباط
صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء قانون فك الارتباط الذي يسمح باستئناف الاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة،... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T06:33+0000
2023-03-21T06:42+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن 31 نائبا في الكنيست من أصل 120 صوتوا لصالح إلغاء القانون مقابل 18 صوتوا ضده، في ظل حضور ضعيف لنواب المعارضة.إلغاء القانون، الذي تم سنه عام 2005 والذي تم بموجبه إخلاء مستوطنات غوش قطيف في قطاع غزة و4 مستوطنات شمالي الضفة، سيؤدي، من بين أمور أخرى، إلى شرعنة بؤرة "حومش" الاستيطانية، وعدم اعتبارها غير قانونية.ومع ذلك، لا يزال هناك التماس في المحكمة العليا بخصوص "حومش"، قدمه فلسطينيون من سكان قرية برقة المجاورة ومنظمات حقوقية، قالوا فيه إن الأراضي التي تقع عليها البؤرة الاستيطانية ملك لهم، وبالتالي من الممكن اعتبار البؤرة الاستيطانية غير شرعية حتى بعد إلغاء قانون فك الارتباط، وفق الصحيفة.يشار إلى أنه تم طرح مشروع القانون الذي تم تغيير صياغته بحيث لا ينطبق على قطاع غزة، من قبل عضو الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود) وعضوة الكنيست ليمور سون هار ميليخ (قوة يهودية)، وصوت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في 14 مارس/آذار الجاري.من جانبها، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية إن "حكومة أرض إسرائيل الكبرى تعمل على تدمير البلاد. وستكون هذه صرخة للأجيال".وأضافت "بات واضحا الآن أنه إلى جانب الانقلاب السلطوي، يحدث انقلاب مسياني خطير، سيؤدي حتماً إلى تعميق الاحتلال وإحراق المنطقة".وتابعت في بيان: "ليس من قبيل الصدفة أن تحذر المؤسسة الأمنية من أن عودة المستوطنين إلى شمال الضفة الغربية ستكون عبئًا أمنيًا كبيرًا وبؤرة لعنف المستوطنين".وفي عام 2005، انسحبت إسرائيل بموجب خطة "فك الارتباط" التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون من مستوطنات جنوبي قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية.وأواخر العام الماضي، قدم نواب من الائتلاف الحاكم، مشروع قانون إلغاء خطة "فك الارتباط" إلى الكنيست.وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير زعيم حزب "قوة يهودية" قد ربط انضمامه للحكومة بشرط إلغاء قانون فك الارتباط، ما يتيح العودة للمستوطنات شمالي الضفة أمرا ممكنا بعد 18 عاما.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الكنيست الإسرائيلي, أخبار الضفة الغربية

إسرائيل... الكنيست يصادق بشكل نهائي على إلغاء قانون فك الارتباط

06:33 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 06:42 GMT 21.03.2023)
© AFP 2023 / MARC ISRAEL SELLEM / الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / MARC ISRAEL SELLEM /
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صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء قانون فك الارتباط الذي يسمح باستئناف الاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة، وعودة المستوطنين إلى البؤر التي تم إخلاؤها قبل 18 عاما.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن 31 نائبا في الكنيست من أصل 120 صوتوا لصالح إلغاء القانون مقابل 18 صوتوا ضده، في ظل حضور ضعيف لنواب المعارضة.
إلغاء القانون، الذي تم سنه عام 2005 والذي تم بموجبه إخلاء مستوطنات غوش قطيف في قطاع غزة و4 مستوطنات شمالي الضفة، سيؤدي، من بين أمور أخرى، إلى شرعنة بؤرة "حومش" الاستيطانية، وعدم اعتبارها غير قانونية.
ومع ذلك، لا يزال هناك التماس في المحكمة العليا بخصوص "حومش"، قدمه فلسطينيون من سكان قرية برقة المجاورة ومنظمات حقوقية، قالوا فيه إن الأراضي التي تقع عليها البؤرة الاستيطانية ملك لهم، وبالتالي من الممكن اعتبار البؤرة الاستيطانية غير شرعية حتى بعد إلغاء قانون فك الارتباط، وفق الصحيفة.
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مسؤول إسرائيلي يحذر من أن عنف المستوطنين يمكن أن يشعل الضفة الغربية بأسرها
15 أكتوبر 2022, 18:33 GMT
يشار إلى أنه تم طرح مشروع القانون الذي تم تغيير صياغته بحيث لا ينطبق على قطاع غزة، من قبل عضو الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود) وعضوة الكنيست ليمور سون هار ميليخ (قوة يهودية)، وصوت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في 14 مارس/آذار الجاري.
من جانبها، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية إن "حكومة أرض إسرائيل الكبرى تعمل على تدمير البلاد. وستكون هذه صرخة للأجيال".
وأضافت "بات واضحا الآن أنه إلى جانب الانقلاب السلطوي، يحدث انقلاب مسياني خطير، سيؤدي حتماً إلى تعميق الاحتلال وإحراق المنطقة".
وتابعت في بيان: "ليس من قبيل الصدفة أن تحذر المؤسسة الأمنية من أن عودة المستوطنين إلى شمال الضفة الغربية ستكون عبئًا أمنيًا كبيرًا وبؤرة لعنف المستوطنين".
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على إلغاء قانون "فك الارتباط"
14 مارس, 06:49 GMT
وفي عام 2005، انسحبت إسرائيل بموجب خطة "فك الارتباط" التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون من مستوطنات جنوبي قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية.
وأواخر العام الماضي، قدم نواب من الائتلاف الحاكم، مشروع قانون إلغاء خطة "فك الارتباط" إلى الكنيست.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير زعيم حزب "قوة يهودية" قد ربط انضمامه للحكومة بشرط إلغاء قانون فك الارتباط، ما يتيح العودة للمستوطنات شمالي الضفة أمرا ممكنا بعد 18 عاما.
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