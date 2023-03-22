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https://sputnikarabic.ae/20230322/غوتيريش-مليارا-إنسان-لا-يحصلون-على-مياه-شرب-نظيفة-1075041239.html
غوتيريش: مليارا إنسان لا يحصلون على مياه شرب نظيفة
غوتيريش: مليارا إنسان لا يحصلون على مياه شرب نظيفة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ملياري إنسان لا يحصلون على مياه شرب نظيفة حتى الآن. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T15:41+0000
2023-03-22T15:41+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق الـ 22 من مارس/ آذار من كل عام.وكتب غوتيريش: "تمثل المياه شريان الحياة بالنسبة للبشر، لكنها أصبحت مسممة بسبب التلوث بمصادره المختلفة".ودعا أمين عام الأمم المتحدة كل فرد في العالم للمساهمة في الحفاظ على المياه والعمل على توفيرها لجميع سكان العالم على السواء.ويمثل اليوم العالمي للمياه مناسبة عالمية، ويرجع تاريخ الاحتفال بها إلى عام 1993 ويهدف إلى لفت أنظار العالم إلى أهمية المياه في استمرار حياة البشر.وتقول الأمم المتحدة إن هذه المناسبة تهدف إلى رفع الوعي بضرورة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشمل وصول مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.
https://sputnikarabic.ae/20230224/هل-قلة-شرب-المياه-تسبب-جفافا-للعين-أو-ضعف-النظر؟-1073963336.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, التلوث البيئي

غوتيريش: مليارا إنسان لا يحصلون على مياه شرب نظيفة

15:41 GMT 22.03.2023
© Sputnik . Atia Al atiaمشكلة انقطاع مياه الشرب عن مليون مدني سوري في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها والريف الغربي لمحافظة الحسكة تتفاقم يوما بعد يوم.
مشكلة انقطاع مياه الشرب عن مليون مدني سوري في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها والريف الغربي لمحافظة الحسكة تتفاقم يوما بعد يوم. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Atia Al atia
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ملياري إنسان لا يحصلون على مياه شرب نظيفة حتى الآن.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق الـ 22 من مارس/ آذار من كل عام.
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وكتب غوتيريش: "تمثل المياه شريان الحياة بالنسبة للبشر، لكنها أصبحت مسممة بسبب التلوث بمصادره المختلفة".
ودعا أمين عام الأمم المتحدة كل فرد في العالم للمساهمة في الحفاظ على المياه والعمل على توفيرها لجميع سكان العالم على السواء.
ويمثل اليوم العالمي للمياه مناسبة عالمية، ويرجع تاريخ الاحتفال بها إلى عام 1993 ويهدف إلى لفت أنظار العالم إلى أهمية المياه في استمرار حياة البشر.
وتقول الأمم المتحدة إن هذه المناسبة تهدف إلى رفع الوعي بضرورة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشمل وصول مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.
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