غوتيريش: مليارا إنسان لا يحصلون على مياه شرب نظيفة
© Sputnik . Atia Al atiaمشكلة انقطاع مياه الشرب عن مليون مدني سوري في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها والريف الغربي لمحافظة الحسكة تتفاقم يوما بعد يوم.
© Sputnik . Atia Al atia
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ملياري إنسان لا يحصلون على مياه شرب نظيفة حتى الآن.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق الـ 22 من مارس/ آذار من كل عام.
24 فبراير, 13:23 GMT
وكتب غوتيريش: "تمثل المياه شريان الحياة بالنسبة للبشر، لكنها أصبحت مسممة بسبب التلوث بمصادره المختلفة".
ودعا أمين عام الأمم المتحدة كل فرد في العالم للمساهمة في الحفاظ على المياه والعمل على توفيرها لجميع سكان العالم على السواء.
Water is our world's lifeblood, but it's being poisoned by pollution & drained by overuse.— António Guterres (@antonioguterres) March 22, 2023
This #WorldWaterDay let's reflect on our individual & collective roles to sustainably use and manage humanity’s lifeblood.
Let’s take action to ensure equitable access to water for all. pic.twitter.com/UmZJg2WfQs
ويمثل اليوم العالمي للمياه مناسبة عالمية، ويرجع تاريخ الاحتفال بها إلى عام 1993 ويهدف إلى لفت أنظار العالم إلى أهمية المياه في استمرار حياة البشر.
وتقول الأمم المتحدة إن هذه المناسبة تهدف إلى رفع الوعي بضرورة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشمل وصول مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.
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ماذا يحدث لجسدك لو شربت جالونا من المياه قبل النوم أو في السحور؟
© Sputnik / M.HASSAN