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https://sputnikarabic.ae/20230323/كوريا-الشمالية-تختبر-نظاما-جديدا-للأسلحة-النووية-تحت-الماء-1075080329.html
كوريا الشمالية تختبر نظاما جديدا للأسلحة النووية تحت الماء
كوريا الشمالية تختبر نظاما جديدا للأسلحة النووية تحت الماء
أفادت وكالة "يونهاب" أن كوريا الشمالية أجرت اختبارا لنظام جديد للأسلحة النووية تحت الماء، وذلك نقلا عن وسائل إعلام كورية شمالية. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T22:46+0000
2023-03-23T23:16+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف على الاختبارات و"حذر الأعداء بجدية" حول ضرورة وقف التدريبات العسكرية "المتهورة".ووفقًا لرويترز، فإن الحديث يجري عن مسيرات قتالية "غواصات" تحت الماء مصممة لتدمير مجموعات بحرية للعدو.وأضافت وكالة "يونهاب" أن الغواصة المسيرة النووية الهجومية أُطلقت من قبالة سواحل يون بمقاطعة هامغيونغ نام، يوم الثلاثاء ووصلت إلى هدف يحاكي ميناء العدو في مياه خليج هونغوون، وانفجر رأسه الحربي التجريبي تحت الماء بعد ظهر يوم الخميس، وتحركت المسيرة على عمق 80 إلى 150 مترًا في بحر اليابان لمدة 59 ساعة و12 دقيقة.وأطلقت كوريا الشمالية، أمس الخميس، "عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي". وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن "الجيش الكوري الجنوبي رصد عملية الإطلاق من منطقة هامهونج على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية".وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد أفادت بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت خلال مناورات 18-19 مارس/ آذار محاكاة "لضربة نووية على الهدف الرئيسي للعدو"، تم خلالها تفجير رأس حربي تجريبي فوق الهدف بالضبط.وذكرت الوكالة أنه في اليوم الأول من التدريبات في 18 مارس، اختبر الجيش الكوري الشمالي موثوقية نظام القيادة والسيطرة والتحكم بالقوات النووية التكتيكية. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع الإجراءات وأساليب القتال في حالة اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في توجيه ضربة نووية.في اليوم الثاني من التدريبات، تم إطلاق صاروخ باليستي بشكل مباشر لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي. قبل ذلك، وضع الجيش إجراءات التأكيد النهائي للأمر ونظام الموافقة على الإطلاق. ثم أجريت تدريبات تحاكي شن ضربة نووية.وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن التدريبات التكتيكية الشاملة الحالية قد حسنت بشكل كبير من فعالية الجيش في ظروف القتال الحقيقية، مشيرا إلى أن هذه التدريبات كانت لحظة مهمة في إعداد القوات النووية القتالية للتنفيذ العاجل والدقيق لمهمة احتواء الحرب.
https://sputnikarabic.ae/20230322/كوريا-الشمالية-تعتبر-محاولة-نزع-سلاحها-النووي-إكراها-ترقى-إلى-إعلان-حرب-عليها-1075030736.html
https://sputnikarabic.ae/20230322/وكالة-كوريا-الشمالية-أطلقت-عدة-صواريخ-كروز-قبالة-ساحلها-الشرقي-1075019996.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم

كوريا الشمالية تختبر نظاما جديدا للأسلحة النووية تحت الماء

22:46 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 23:16 GMT 23.03.2023)
© AFP 2023 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / STR
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أفادت وكالة "يونهاب" أن كوريا الشمالية أجرت اختبارا لنظام جديد للأسلحة النووية تحت الماء، وذلك نقلا عن وسائل إعلام كورية شمالية.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف على الاختبارات و"حذر الأعداء بجدية" حول ضرورة وقف التدريبات العسكرية "المتهورة".
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
كوريا الشمالية تعتبر محاولة نزع سلاحها النووي إكراها ترقى إلى إعلان حرب عليها
أمس, 12:51 GMT
ووفقًا لرويترز، فإن الحديث يجري عن مسيرات قتالية "غواصات" تحت الماء مصممة لتدمير مجموعات بحرية للعدو.
وأضافت وكالة "يونهاب" أن الغواصة المسيرة النووية الهجومية أُطلقت من قبالة سواحل يون بمقاطعة هامغيونغ نام، يوم الثلاثاء ووصلت إلى هدف يحاكي ميناء العدو في مياه خليج هونغوون، وانفجر رأسه الحربي التجريبي تحت الماء بعد ظهر يوم الخميس، وتحركت المسيرة على عمق 80 إلى 150 مترًا في بحر اليابان لمدة 59 ساعة و12 دقيقة.
وأطلقت كوريا الشمالية، أمس الخميس، "عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي". وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن "الجيش الكوري الجنوبي رصد عملية الإطلاق من منطقة هامهونج على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية".
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد أفادت بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت خلال مناورات 18-19 مارس/ آذار محاكاة "لضربة نووية على الهدف الرئيسي للعدو"، تم خلالها تفجير رأس حربي تجريبي فوق الهدف بالضبط.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
وكالة: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي
أمس, 08:56 GMT
وذكرت الوكالة أنه في اليوم الأول من التدريبات في 18 مارس، اختبر الجيش الكوري الشمالي موثوقية نظام القيادة والسيطرة والتحكم بالقوات النووية التكتيكية. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع الإجراءات وأساليب القتال في حالة اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في توجيه ضربة نووية.
في اليوم الثاني من التدريبات، تم إطلاق صاروخ باليستي بشكل مباشر لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي. قبل ذلك، وضع الجيش إجراءات التأكيد النهائي للأمر ونظام الموافقة على الإطلاق. ثم أجريت تدريبات تحاكي شن ضربة نووية.
وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن التدريبات التكتيكية الشاملة الحالية قد حسنت بشكل كبير من فعالية الجيش في ظروف القتال الحقيقية، مشيرا إلى أن هذه التدريبات كانت لحظة مهمة في إعداد القوات النووية القتالية للتنفيذ العاجل والدقيق لمهمة احتواء الحرب.
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