https://sputnikarabic.ae/20230325/نائبة-الرئيس-الأمريكي-تزور-أفريقيا-روسيا-والصين-في-الخلفية-1075115693.html

نائبة الرئيس الأمريكي تزور أفريقيا.. روسيا والصين في الخلفية

نائبة الرئيس الأمريكي تزور أفريقيا.. روسيا والصين في الخلفية

تبدأ نائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس زيارة إلى إفريقيا، أكد خبراء ومتابعون أنها تأتي في محاولة لمواجهة التقدم الذي حققته روسيا والصين في القارة السمراء. 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T08:10+0000

2023-03-25T08:10+0000

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واشنطن- سبوتنيك. وفقا لما أعلنه البيت الأبيض، من المقرر أن تغادر نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس واشنطن، اليوم السبت، في جولة تستغرق أسبوعًا في إفريقيا، تشمل توقفات في زامبيا وغانا وتنزانيا مع أجندة تركز على تعزيز العلاقات التجارية والأمنية الأمريكية، ومواجهة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.وبهذه الزيارة ستكون هاريس أكبر مسؤول أمريكي يزور القارة، حيث يسعى البيت الأبيض إلى تعزيز علاقاته مع القارة ومواجهة استثمارات الصين وروسيا.كما أنها تعد خامس زيارة رئيسية لمسؤول كبير في الإدارة منذ قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا في ديسمبر، وتأتي في أعقاب زيارات للقارة قام بها كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أنتوني بلينكين وزيرة الخزانة جانيت يلين.محطات الزيارةستبدأ زيارة هاريس في غانا، حيث ستلتقي في الفترة من 26 إلى 29 مارس مع الرئيس نانا أكوفو-أدو قبل القيام بجولة في قلعة كيب كوست للرقيق، لإبداء ملاحظات عامة حول الشتات الأفريقي ووحشية العبودية، وفقًا لمسؤولي الإدارة.ستنتقل هاريس بعد ذلك إلى تنزانيا، حيث ستلتقي بالرئيسة سامية سولو حسن في الفترة من 29 إلى 31 مارس قبل محطتها النهائية في زامبيا في 31 مارس و 1 أبريل.من المتوقع أيضًا أن تناقش هاريس الأمن التشغيلي، وتعزيز العلاقات التجارية، والنمو الاقتصادي طويل الأجل، وتخفيف الديون، وتأثير الصراع في أوكرانيا، وتلتقي بالقادة الشباب والشركات وستناقش موضوعات مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، وفقًا لكبار المسؤولين.روسيا والصين وصراع النفوذوتأتي زيارة هاريس أيضًا وسط مخاوف أعرب عنها مؤخرًا العديد من مسؤولي الإدارة، بمن فيهم كبار قادة الدفاع، من أن التغييرات في المشهد السياسي في إفريقيا قد تحولت لصالح الصين وروسيا.في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أبلغت مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية، سيليست والاندر، الكونغرس أن التحولات السياسية الأخيرة في إفريقيا تتحدى المساعدة العسكرية الأمريكية وكذلك الوصول والنفوذ للمساعدة في مواجهة "التقدم" الذي حققته روسيا والصين.وأكد مسؤول كبير في الإدارة أثناء استعراض رحلة هاريس أهمية التنافس بين القوى العظمى على إفريقيا، واستشهد بدور الاتحاد السوفيتي في دعم البلدان الأفريقية في حربها ضد الإمبريالية خلال الحرب الباردة.وقال مسؤول أمريكي للصحفيين يوم الخميس: "نحن نتفهم أن العديد من الدول الأفريقية لديها علاقة تاريخية مع الاتحاد السوفيتي، الذي دعم حركات التحرر، والدول لديها علاقات حالية مع روسيا، لكننا نعتقد أنه من المهم إجراء محادثة لتحديد نقاط الاتفاق المشتركة مع البلدان الأفريقية... وهذا أمر يكاد يكون من المؤكد أنه سيُثار في اجتماعات ثنائية مختلفة".مخاوفوقال المسؤول إن هاريس خلال زيارتها ستقاوم تعهدات موسكو بالوفاء بالتزامها بتصدير الغذاء إلى أفقر المناطق في إفريقيا من خلال الإشارة إلى الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا.وفيما يتعلق بعلاقات الصين مع دول القارة ، أشار مسؤول في الإدارة الأمريكية إلى أن البيت الأبيض أوضح في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا أن علاقة واشنطن بأفريقيا "لا يمكن ولا ينبغي أن تحدد من خلال المنافسة مع الصين".ومع ذلك، قال المسؤول إن هاريس سيثير "مخاوف" الولايات المتحدة بشأن مشاركة الصين مع الدول الأفريقية، لا سيما في المجالات التكنولوجية والاقتصادية والعسكرية والحوكمة العالمية.وقد اعترضت موسكو مرارًا على جهود تشمل فرض عقوبات أخرى من جانب الغرب للضغط على الدول الأفريقية لقطع العلاقات مع روسيا.قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال رحلة إلى إفريقيا في يناير/ كانون الثاني إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية - من خلال مطالبة الدول الأفريقية بوقف التعاون مع روسيا - تسعى لاستعادة التبعية الاستعمارية للقارة.طالع أيضا: صحيفة: الولايات المتحدة قلقة بشأن توسع عمليات مجموعة "فاغنر" الروسية في أوروبا وأفريقيا

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