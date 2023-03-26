https://sputnikarabic.ae/20230326/الرئاسة-التركية-احتمال-انضمام-السويد-إلى-الناتو-مرتبط-بالخطوات-التي-تقدم-عليها-1075158458.html
الرئاسة التركية: احتمال انضمام السويد إلى الناتو مرتبط بالخطوات التي تقدم عليها
الرئاسة التركية: احتمال انضمام السويد إلى الناتو مرتبط بالخطوات التي تقدم عليها
أكدت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن احتمال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم تنته تماماً، وأن ذلك مرتبط بالخطوات التي ستقدم عليها ستوكهولم. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T15:46+0000
2023-03-26T15:46+0000
2023-03-26T15:56+0000
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وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، في مقابلة مع قناة تركية، إن "الموافقة على عضوية فنلندا في الناتو جاء نتيجة استجابة الأخيرة للمطالب التركية بشأن مكافحة التنظيمات الإرهابية والحد من أنشطة أنصار تنظيم PKK الإرهابي على أراضيها"، حسب قناة "TRT" التركية.وكانت الرئاسة التركية توقعت أن يتبنى البرلمان بروتوكولا، بشأن التصديق على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدا عدم وجود مشكلات لدى أنقرة في علاقاتها مع هلسنكي.وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/ أيار الماضي، بطلب الحصول على عضوية "الناتو". وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ويتخذ حلف شمال الأطلسي قراراته بإجماع الآراء، ما يعني أن السويد وفنلندا تحتاجان لموافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف البالغ عددها 30 دولة.
https://sputnikarabic.ae/20230317/أردوغان-يعلن-موافقة-تركيا-على-عضوية-فنلندا-في-الناتو-ويحدد-شروطه-للسويد-1074865768.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
الرئاسة التركية: احتمال انضمام السويد إلى الناتو مرتبط بالخطوات التي تقدم عليها
15:46 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 15:56 GMT 26.03.2023) تابعنا عبر
أكدت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن احتمال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم تنته تماماً، وأن ذلك مرتبط بالخطوات التي ستقدم عليها ستوكهولم.