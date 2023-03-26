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"المركزي الأردني" يعلن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة اعتبارا من اليوم
"المركزي الأردني" يعلن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة اعتبارا من اليوم
قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من اليوم الأحد 26 مارس/ آذار 2023. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T07:26+0000
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ووفقا لبيان نشرته وكالة عمون الأردنية، فإن رفع أسعار الفائدة سيكون على جميع أدوات السياسة النقدية، مؤكدا أن القرار يأتي "حفاظا على الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن وللمحافظة على جاذبية الدينار الأردني"، وفق تعبير البيان.كما أوضح أن البنك المركزي أنه اتخذ قرارا نهاية الأسبوع الماضي بـ "تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك، وذلك "ضمن برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية".ولفت إلى أن القرار تضمن "تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر مارس 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني".أيضا قررت اللجنة، "تثبيت سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال "برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية" بحجم 700 مليون دينار عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين".طالع أيضا: "المركزي الأردني" يعلن عن طرح سندات خزينة بـ40 مليون دولار
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الأخبار, أخبار الأردن, العالم العربي
الأخبار, أخبار الأردن, العالم العربي

"المركزي الأردني" يعلن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة اعتبارا من اليوم

07:26 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من اليوم الأحد 26 مارس/ آذار 2023.
ووفقا لبيان نشرته وكالة عمون الأردنية، فإن رفع أسعار الفائدة سيكون على جميع أدوات السياسة النقدية، مؤكدا أن القرار يأتي "حفاظا على الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن وللمحافظة على جاذبية الدينار الأردني"، وفق تعبير البيان.
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كما أوضح أن البنك المركزي أنه اتخذ قرارا نهاية الأسبوع الماضي بـ "تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك، وذلك "ضمن برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية".
ولفت إلى أن القرار تضمن "تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر مارس 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني".

وتبلغ "القطاعات الاقتصادية الحيوية" التي يشملها البرنامج 10قطاعات، فيما يبلغ قيمة البرنامج 1.4 مليار دينار، وقد ثبت القرار أسعار الفائدة عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات.

أيضا قررت اللجنة، "تثبيت سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال "برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية" بحجم 700 مليون دينار عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين".
طالع أيضا: "المركزي الأردني" يعلن عن طرح سندات خزينة بـ40 مليون دولار
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