https://sputnikarabic.ae/20230326/بايدن-يأمر-بمساعدات-فيدرالية-لميسيسيبي-لمواجهة-تداعيات-الأعاصير-1075143215.html
بايدن يأمر بمساعدات فيدرالية لميسيسيبي لمواجهة تداعيات الأعاصير
بايدن يأمر بمساعدات فيدرالية لميسيسيبي لمواجهة تداعيات الأعاصير
أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم مساعدات فيدرالية لولاية ميسيسيبي جنوبي البلاد، لدعم جهود التعافي المحلية في المناطق المتضررة من الأعاصير المدمرة، حسبما... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T08:34+0000
2023-03-26T08:34+0000
2023-03-26T08:34+0000
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يشمل التمويل الفيدرالي منحا من أجل الإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا أقل تكلفة لتغطية الخسائر في العقارات غير المؤمن عليها، بحسب "فرانس برس".وأعلنت السلطات الأمريكية، بعد ظهر السبت، أن حصيلة قتلى أعاصير اجتاحت ولاية ميسيسيبي وصلت إلى 25 شخصا فيما أصيب عشرات آخرون.وذكرت هيئة إدارة الطوارئ في ميسيسيبي، أنه تم الإبلاغ عن وقوع الوفيات في مقاطعات شاركي وهمفريز وكارول ومونرو.وذكرت الهيئة أن التيار الكهربائي انقطع عن عشرات الآلاف في ميسيسيبي وألاباما وتينيسي.وضربت عواصف وأعاصير قوية ولاية ميسيسيبي ليلة الجمعة، مما تسبب في تدمير منازل وأحياء وقطع التيار الكهربائي عن السكان والشركات.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان يوم السبت، إن "الصور القادمة من كافة أرجاء ميسيسيبي مفجعة".وأعلن حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز يوم السبت حالة الطوارئ في المقاطعات المتضررة من العواصف والأعاصير.
https://sputnikarabic.ae/20230326/مصرع-25-شخصا-وإصابة-عشرات-جراء-أعاصير-مدمرة-في-ولاية-ميسيسيبي-الأمريكية-1075140078.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المناخ في العالم
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المناخ في العالم
بايدن يأمر بمساعدات فيدرالية لميسيسيبي لمواجهة تداعيات الأعاصير
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أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم مساعدات فيدرالية لولاية ميسيسيبي جنوبي البلاد، لدعم جهود التعافي المحلية في المناطق المتضررة من الأعاصير المدمرة، حسبما أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد.
يشمل التمويل الفيدرالي منحا من أجل الإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا أقل تكلفة لتغطية الخسائر في العقارات غير المؤمن عليها، بحسب "فرانس برس".
وأعلنت السلطات الأمريكية، بعد ظهر السبت، أن حصيلة قتلى أعاصير
اجتاحت ولاية ميسيسيبي وصلت إلى 25 شخصا فيما أصيب عشرات آخرون.
وذكرت هيئة إدارة الطوارئ في ميسيسيبي، أنه تم الإبلاغ عن وقوع الوفيات في مقاطعات شاركي وهمفريز وكارول ومونرو.
وذكرت الهيئة أن التيار الكهربائي
انقطع عن عشرات الآلاف في ميسيسيبي وألاباما وتينيسي.
وضربت عواصف وأعاصير قوية ولاية ميسيسيبي
ليلة الجمعة، مما تسبب في تدمير منازل وأحياء وقطع التيار الكهربائي عن السكان والشركات.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان يوم السبت، إن "الصور القادمة من كافة أرجاء ميسيسيبي مفجعة".
وأعلن حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز يوم السبت حالة الطوارئ في المقاطعات المتضررة من العواصف والأعاصير.