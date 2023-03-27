https://sputnikarabic.ae/20230327/مذكرة-تفاهم-بين-القاهرة-وروما-لتدريس-اللغة-الإيطالية-بالتعليم-الحكومي-المصري-1075219092.html
مذكرة تفاهم بين القاهرة وروما لتدريس اللغة الإيطالية بالتعليم الحكومي المصري
مذكرة تفاهم بين القاهرة وروما لتدريس اللغة الإيطالية بالتعليم الحكومي المصري
وقعت الحكومة المصرية مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي، تضمنت تدريس اللغة الإيطالية في المرحلة الإعدادية من التعليم الحكومي المصري. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T21:36+0000
2023-03-27T21:36+0000
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ووفقا لبيان نشره موقع مصراوي، فقد وقع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، رضا حجازي، مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الاعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 – 2025.وأوضح البيان أن هذا الاتفاق يأتي في إطار خطة تطوير مناهج المرحلة الاعدادية التي ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية والإيطالية.جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية والتعليم المصري، للسفير الإيطالي لدى القاهرة، ميشيل كوارونى، والوفد المرافق له.من جهته أبدى كوارونى سعادته بلقاء الوزير المصري، وأشاد بالمشروعات المشتركة بين مصر وإيطاليا فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى كمدرسة "دون بوسكو "مؤكدًا على استمرار التعاون فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.وقد ناقش الجانبان "التوسع فى مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتدريب المعلمين الذين يدرسون اللغة الإيطالية بمدارس "دون بسكو" DON BOSCO، ودعم المدرسة الفندقية بالفيوم والتوسع في هذا النموذج التعليمي المتميز.طالع أيضا: مصر تصدر بيانا بشأن العثور على جثة أحد مواطنيها داخل سيارته في إيطاليا
https://sputnikarabic.ae/20230122/إيطاليا-مستعدون-لاستقبال-المهاجرين-الشرعيين-من-مصر-وتدريبهم-حتى-على-مستوى-الجامعات-العليا-1072571251.html
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أخبار مصر الآن, إيطاليا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار مصر الآن, إيطاليا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
مذكرة تفاهم بين القاهرة وروما لتدريس اللغة الإيطالية بالتعليم الحكومي المصري
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وقعت الحكومة المصرية مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي، تضمنت تدريس اللغة الإيطالية في المرحلة الإعدادية من التعليم الحكومي المصري.
ووفقا لبيان
نشره موقع مصراوي، فقد وقع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، رضا حجازي، مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الاعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 – 2025.
وأوضح البيان أن هذا الاتفاق يأتي في إطار خطة تطوير مناهج المرحلة
الاعدادية التي ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية والإيطالية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية والتعليم المصري، للسفير الإيطالي لدى القاهرة، ميشيل كوارونى، والوفد المرافق له.
وأشار البيان إلى أن اللقاء تضمن "بحث تعزيز الجهود المشتركة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعى، وأوجه الاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير التعليم الفنى وتحقيق التنمية المستدامة".
من جهته أبدى كوارونى سعادته بلقاء الوزير المصري، وأشاد بالمشروعات المشتركة بين مصر وإيطاليا فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى كمدرسة "دون بوسكو "مؤكدًا على استمرار التعاون فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.
وقد ناقش الجانبان "التوسع فى مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتدريب المعلمين
الذين يدرسون اللغة الإيطالية بمدارس "دون بسكو" DON BOSCO، ودعم المدرسة الفندقية بالفيوم والتوسع في هذا النموذج التعليمي المتميز.