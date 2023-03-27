https://sputnikarabic.ae/20230327/مذكرة-تفاهم-بين-القاهرة-وروما-لتدريس-اللغة-الإيطالية-بالتعليم-الحكومي-المصري-1075219092.html

مذكرة تفاهم بين القاهرة وروما لتدريس اللغة الإيطالية بالتعليم الحكومي المصري

مذكرة تفاهم بين القاهرة وروما لتدريس اللغة الإيطالية بالتعليم الحكومي المصري

وقعت الحكومة المصرية مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي، تضمنت تدريس اللغة الإيطالية في المرحلة الإعدادية من التعليم الحكومي المصري. 27.03.2023, سبوتنيك عربي

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ووفقا لبيان نشره موقع مصراوي، فقد وقع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، رضا حجازي، مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الاعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 – 2025.وأوضح البيان أن هذا الاتفاق يأتي في إطار خطة تطوير مناهج المرحلة الاعدادية التي ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية والإيطالية.جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية والتعليم المصري، للسفير الإيطالي لدى القاهرة، ميشيل كوارونى، والوفد المرافق له.من جهته أبدى كوارونى سعادته بلقاء الوزير المصري، وأشاد بالمشروعات المشتركة بين مصر وإيطاليا فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى كمدرسة "دون بوسكو "مؤكدًا على استمرار التعاون فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.وقد ناقش الجانبان "التوسع فى مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتدريب المعلمين الذين يدرسون اللغة الإيطالية بمدارس "دون بسكو" DON BOSCO، ودعم المدرسة الفندقية بالفيوم والتوسع في هذا النموذج التعليمي المتميز.طالع أيضا: مصر تصدر بيانا بشأن العثور على جثة أحد مواطنيها داخل سيارته في إيطاليا

https://sputnikarabic.ae/20230122/إيطاليا-مستعدون-لاستقبال-المهاجرين-الشرعيين-من-مصر-وتدريبهم-حتى-على-مستوى-الجامعات-العليا-1072571251.html

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