https://sputnikarabic.ae/20230328/بعد-تجربته-الفاشلة-معلومات-عن-الصاروخ-الأمريكي-إيه-جي-إم---183-1075258366.html
بعد تجربته الفاشلة... معلومات عن الصاروخ الأمريكي "إيه جي إم - 183"
بعد تجربته الفاشلة... معلومات عن الصاروخ الأمريكي "إيه جي إم - 183"
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية منافسة روسيا فيما يتعلق بامتلاك الصواريخ فرط الصوتية، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل إلى الآن. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T20:46+0000
2023-03-28T20:46+0000
2023-03-28T20:46+0000
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روسيا
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وكانت آخر محطات الفشل الأمريكي في مجال الصواريخ فرط الصوتية، التجربة الفاشلة التي أجرتها لإطلاق صاروخ "إيه جي إم - 183" من متن الطائرة "بي - 52 إتش"، حسبما أعلن قائد القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال.ما هي المواصفات الفنية للصاروخ الأمريكي "إيه جي إم - 183"؟يصنف "إيه جي إم - 183" ضمن الصواريخ بعيدة المدى التي يتم إطلاقها من الجو ويتم تطويره لصالح القوات الجوية الأمريكية ليكون صاروخا فرط صوتي، حسبما ذكر موقع "إيرفورس تكنولوجي" الأمريكي.قال الخبير في العلوم والتكنولوجيا في وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية بول فريشتلر، في 10 مارس/ آذار الجاري، إن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تملك أنظمة استراتيجية فرط صوتية، مشيرا إلى أن نظام "إس إس-19 مود 4" (أفانغارد) وصل إلى قدراته التشغيلية الأولية في عام 2018، وهو النظام الاستراتيجي الوحيد الفرط صوتي المنتشر في العالم وهذا الأمر يبقي أمريكا تحت التهديد".
https://sputnikarabic.ae/20230328/أمريكا-تفشل-مجددا-في-تجربة-تشغيل-صاروخ-فرط-صوتي-1075252351.html
https://sputnikarabic.ae/20230219/روستيخ-تزيد-من-إنتاج-الصواريخ-الأسرع-من-الصوت-كينجال-1073701865.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد تجربته الفاشلة... معلومات عن الصاروخ الأمريكي "إيه جي إم - 183"
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تحاول الولايات المتحدة الأمريكية منافسة روسيا فيما يتعلق بامتلاك الصواريخ فرط الصوتية، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل إلى الآن.
وكانت آخر محطات الفشل الأمريكي في مجال الصواريخ فرط الصوتية، التجربة الفاشلة
التي أجرتها لإطلاق صاروخ "إيه جي إم - 183" من متن الطائرة "بي - 52 إتش"، حسبما أعلن قائد القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال.
ما هي المواصفات الفنية للصاروخ الأمريكي "إيه جي إم - 183"؟
يصنف "إيه جي إم - 183" ضمن الصواريخ بعيدة المدى التي يتم إطلاقها من الجو ويتم تطويره لصالح القوات الجوية الأمريكية ليكون صاروخا فرط صوتي، حسبما ذكر
موقع "إيرفورس تكنولوجي" الأمريكي.
الشركة المصنعة: لوكهيد مارتن الأمريكية.
يتم تطويره لصالح: القوات الجوية الأمريكية.
منصة الإطلاق: قاذفات "بي - 52 إتش".
المهام: قصف الأهداف البرية والبحرية من الجو.
السرعة المقررة: 20 (ماخ) أي 20 ضعف سرعة الصوت التي تقدر بـ 1235 كلم في الساعة.
قال الخبير في العلوم والتكنولوجيا في وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية بول فريشتلر، في 10 مارس/ آذار الجاري، إن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تملك أنظمة استراتيجية فرط صوتية، مشيرا إلى أن نظام "إس إس-19 مود 4" (أفانغارد) وصل إلى قدراته التشغيلية الأولية في عام 2018، وهو النظام الاستراتيجي الوحيد الفرط صوتي
المنتشر في العالم وهذا الأمر يبقي أمريكا تحت التهديد".