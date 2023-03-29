https://sputnikarabic.ae/20230329/نتنياهو-لا-شيء-يمكن-أن-يؤثر-على-العلاقة-بين-أمريكا-وإسرائيل-1075285961.html

نتنياهو: لا شيء يمكن أن يؤثر على العلاقة بين أمريكا وإسرائيل

نتنياهو: لا شيء يمكن أن يؤثر على العلاقة بين أمريكا وإسرائيل

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، وزراء حكومته وأعضاء الكنيست بعدم الإدلاء بأي تصريح يخص العلاقات مع واشنطن، بعد تصريحات الرئيس... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T12:37+0000

2023-03-29T12:37+0000

2023-03-29T12:37+0000

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وقال نتنياهو: "لا شيء يمكن أن يؤثر على العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، مؤكدًا أن التحالف بين الطرفين لا يتزعزع، بحسب "القناة 12" الإسرائيلية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي بايدن قد تحدث بشأن قانون الإصلاح القضائي الإسرائيلي، حيث أعرب عن قلقه وتخوفه من هذه الخطة ونتائجها على مستقبل إسرائيل.وبشأن دعوته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة البيت الأبيض، قريبًا، أكد جو بايدن أنه لن يدعو نتنياهو لزيارة واشنطن في المستقبل القريب.فيما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات بايدن، قائلا: "إسرائيل دولة ذات سيادة لا تتخذ القرارات بناء على الضغوط من الخارج".وتابع نتنياهو: "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها، وليس استنادا إلى الضغوط من الخارج، بما في ذلك أفضل الأصدقاء"، مضيفًا أن حكومته "تسعى جاهدة لإجراء الإصلاحات عبر توافق واسع".وفي وقت سابق، أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، أن الرئيس جو بادين سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارة واشنطن بعد الأعياد اليهودية المقبلة.وقال نتنياهو: "لا شيء يمكن أن يؤثر ع العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، مؤكدًا أن التحالف بين الطرفين لا يتزعزع، بحسب "القناة 12" الإسرائيلية.لرئيس بايدن شجّع نتنياهو على التوصل إلى حل وسط، وشجعنا رغبته في القيام بذلك ونتطلع إعلى المحادثات".وأشار توم نيدس أيضًا إلى حقيقة أن نتنياهو لم تتم دعوته بعد إلى البيت الأبيض منذ تشكيله للحكومة أواخر العام الماضي، قائلا: "بايدن يحترم نتنياهو ودولة إسرائيل احترامًا كبيرًا، وهو يحترمه كثيرًا وسيدعوه. لم يتم تحديد موعد بعد، لكن من المتوقع أن يكون بعد الأعياد"، التي تبدأ بعيد الفصح (5-12 أبريل/نيسان المقبل).ورحّب البيت الأبيض، الاثنين الماضي، بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليق مشروع الإصلاحات القضائية، في أعقاب الانقسام الشديد الذي خلقه، وتسبب في خروج عشرات الآلاف في تظاهرات احتجاجية.

https://sputnikarabic.ae/20230328/بايدن-أنا-قلق-على-إسرائيل-ولن-أدعو-نتنياهو-إلى-البيت-الأبيض-في-المستقبل-القريب-1075259130.html

https://sputnikarabic.ae/20230329/بن-غفير-إسرائيل-ليست-نجمة-أخرى-في-علم-أمريكا-وعلى-بايدن-أن-يفهم-ذلك--1075272813.html

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