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https://sputnikarabic.ae/20230330/قدرات-لا-مثيل-لها-ما-حجم-القوة-البحرية-لروسيا-والصين-وإيران-معا-1075325290.html
قدرات لا مثيل لها… ما حجم القوة البحرية لروسيا والصين وإيران معا؟
قدرات لا مثيل لها… ما حجم القوة البحرية لروسيا والصين وإيران معا؟
تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم، ويحتل الأسطول الروسي المرتبة الثانية، بينما تصنف القوة البحرية الإيرانية رقم 34 بين أضخم القوات البحرية في العالم. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T11:36+0000
2023-03-30T11:36+0000
رصد عسكري
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أخبار إيران
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وتصنف قوة الأساطيل الحربية وفقا لحجم ما تملكه من وحدات بحرية سواء كانت سفن سطح بمختلف أنواعها أو غواصات حربية نووية أو تقليدية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.وتشير الإحصائيات إلى أن:ما هي قدرات الأسطول الصيني؟يحتل الأسطول الصيني المرتبة الأولى عالميا بـ 730 وحدة بحرية تضم:ما هي قدرات الأسطول الروسي؟يحتل الأسطول الروسي المرتبة الثانية عالميا بـ 598 وحدة بحرية تضم:ما هي قدرات الأسطول الإيراني؟يحتل الأسطول الإيراني المرتبة رقم 34 عالميا بـ101 وحدة بحرية تضم:ويختلف تصنيف جيوش الدول الثلاثة بصورة عامة عن تصنيف أساطيلها الحربية، حسبما تشير إحصائيات الموقع، الذي أوضح أن الجيش الروسي يحتل المرتبة الثانية عالميا بينما يصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة عالميا، في حين يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 17 بين أضخم 145 جيشا في العالم.يذكر أن الدول الثلاث أجرت تدريبات بحرية مشتركة في بحر العرب خلال منتصف الشهر الجاري، وقالت عنها وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إنها عززت قدرة قواتها البحرية على التنفيذ المشترك لمهام عسكرية متنوعة في البحار، مشيرة إلى أنها تساهم في تحقيق الأمن البحري والاستقرار الإقليمي.
https://sputnikarabic.ae/20230330/الدفاع-الصينية-التدريبات-العسكرية-الصينية-الروسية-الإيرانية-إسهام-إيجابي-لتحقيق-الأمن-البحري-1075314273.html
https://sputnikarabic.ae/20230322/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يتصدى-لهجوم-بالمسيرات-في-مياه-خليج-سيفاستوبول-1075013211.html
https://sputnikarabic.ae/20230322/ما-هو-حجم-القوة-العسكرية-لروسيا-والصين-معا-في-2023-1075023897.html
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رصد عسكري, روسيا, الصين, إيران, أخبار إيران
رصد عسكري, روسيا, الصين, إيران, أخبار إيران

قدرات لا مثيل لها… ما حجم القوة البحرية لروسيا والصين وإيران معا؟

11:36 GMT 30.03.2023
© Sputnikما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
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تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم، ويحتل الأسطول الروسي المرتبة الثانية، بينما تصنف القوة البحرية الإيرانية رقم 34 بين أضخم القوات البحرية في العالم.
وتصنف قوة الأساطيل الحربية وفقا لحجم ما تملكه من وحدات بحرية سواء كانت سفن سطح بمختلف أنواعها أو غواصات حربية نووية أو تقليدية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
التدريب الروسي الصيني المشترك الشرق - 2018. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
الدفاع الصينية: التدريبات العسكرية الصينية الروسية الإيرانية إسهام إيجابي لتحقيق الأمن البحري
09:08 GMT

وتشير الإحصائيات إلى أن:

الصين وروسيا تمتلكان اثنين من أضخم 5 أساطيل حربية في العالم.
حجم القوة البحرية للصين وروسيا معا تمثل نصف القوة البحرية لأضخم 5 أساطيل حربية في العالم.
تمتلك الصين 27 % وروسيا 22 % من إجمالي القوة البحرية للأساطيل الـ 5 الأكبر في العالم.
تمتلك الصين وروسيا وإيران 1429 وحدة بحرية.
الدفاع الروسية: غواصة أسطول البحر الأسود تطلق صواريخ كاليبر المجنحة على مواقع في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسطول البحر الأسود الروسي يتصدى لهجوم بالمسيرات في مياه خليج سيفاستوبول
22 مارس, 05:22 GMT

ما هي قدرات الأسطول الصيني؟

يحتل الأسطول الصيني المرتبة الأولى عالميا بـ 730 وحدة بحرية تضم:
حاملتي طائرات.
3 حاملات مروحيات.
50 مدمرة.
43 فرقاطة.
72 كورفيت.
78 غواصة.
150 سفينة دورية.
36 كاسحة ألغام بحرية.

ما هي قدرات الأسطول الروسي؟

يحتل الأسطول الروسي المرتبة الثانية عالميا بـ 598 وحدة بحرية تضم:
حاملة طائرات.
15 مدمرة.
11 فرقاطة.
86 كورفيت.
70 غواصة.
59 سفينة دورية.
49 كاسحة ألغام بحرية.

ما هي قدرات الأسطول الإيراني؟

يحتل الأسطول الإيراني المرتبة رقم 34 عالميا بـ101 وحدة بحرية تضم:
7 فرقاطات.
3 كورفيتات.
19 غواصة.
21 سفينة دورية.
كاسحة ألغام.
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
ما هو حجم القوة العسكرية لروسيا والصين معا في 2023؟
22 مارس, 10:55 GMT
ويختلف تصنيف جيوش الدول الثلاثة بصورة عامة عن تصنيف أساطيلها الحربية، حسبما تشير إحصائيات الموقع، الذي أوضح أن الجيش الروسي يحتل المرتبة الثانية عالميا بينما يصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة عالميا، في حين يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 17 بين أضخم 145 جيشا في العالم.
يذكر أن الدول الثلاث أجرت تدريبات بحرية مشتركة في بحر العرب خلال منتصف الشهر الجاري، وقالت عنها وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إنها عززت قدرة قواتها البحرية على التنفيذ المشترك لمهام عسكرية متنوعة في البحار، مشيرة إلى أنها تساهم في تحقيق الأمن البحري والاستقرار الإقليمي.
© Sputnikما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
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