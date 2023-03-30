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الدفاع الصينية تعلن استعدادها للتعاون مع الجيش الروسي بهدف الدفاع عن العدالة الدولية
- سبوتنيك عربي, 1920
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230330/مجلة-تصف-غزو-العراق-بـأسوأ-كوارث-السياسة-الخارجية-الأمريكية-منذ-القرن-الـ20-1075309528.html
مجلة تصف غزو العراق بـ"أسوأ كوارث السياسة الخارجية الأمريكية" منذ القرن الـ20
مجلة تصف غزو العراق بـ"أسوأ كوارث السياسة الخارجية الأمريكية" منذ القرن الـ20
كان غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق أحد أسوأ كوارث السياسة الخارجية الأمريكية في القرن العشرين، وهو ما جعل البعض يدعون لإصلاحات تشريعية لمنع واشنطن من... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T07:22+0000
2023-03-30T07:22+0000
رصد عسكري
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في مقال نشرته مجلة "ديفينس ون" الأمريكية، الأربعاء، للباحث المتخصص في الشؤون العسكرية ويليام هارتونغ.وجاء المقال بعنوان: "هل تعلم الكونغرس الدروس من حرب العراق؟"، مشيرا إلى أنه إلى جانب إلغاء حق استخدام القوة العسكرية، فإن المشرعين يجب أن يجدوا أدوات جديدة لكبح جماع التدخلات العسكرية في المستقبل.ولفت كاتب المقال إلى أن تكاليف حرب العراق لم تنته، وأن تكلفتها مع تكلفة التدخل في سوريا حتى الآن تقدر بـ 3 تريليونات دولار، وفقا لتقرير جديد بهذا الشأن.وتابع: "يشمل ذلك تكلفة الحرب المباشرة وتكلفة رعاية الجنود الذين شاركوا فيها وأسرهم".وبحسب المقال، فإن نحو 4 آلاف و600 جندي أمريكي لقوا حتفهم في حرب العراق، بينما يعاني مئات الآلاف من إصابات سواء كانت بدنية أو نفسية بسبب الحرب.ولفت الكاتب إلى أن أكثر النتائج المدمرة لتلك الحرب فيما يتعلق بالخسائر البشرية، هو أنها تسببت في مقتل نحو 200 ألف عراقي من المدنيين.وأوضح ويليام هارتونغ: "بينما يتحمل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش وفريق السياسة الخارجية في إدارته المسؤولية عن إشعال حرب العراق، فإن غالبية أعضاء الكونغرس الذي صوتوا على تفويضه باتخاذ قرار الحرب يشاركونه المسؤولية أيضا".وأضاف: "تحدث الكثير من أعضاء الكونغرس ضد تلك الحرب وأصبحت قضية حرب العراق جزءا من القضايا الانتخابية لأعضاء الكونغرس في 2006 وفي الانتخابات الرئاسية عام 2008، لكنه لم يتم فعل الكثير لإجراء إصلاحات تشريعية لمنع الولايات المتحدة الأمريكية من إطلاق حروب بناء على تصور خاطئ في المستقبل".يذكر أن التدخل الأمريكي في العراق بدأ في أوائل تسعينيات القرن الـ 20 عقب وتلى ذلك فترة حصار طويلة قبل أن تقرر الولايات المتحدة الأمريكية غزو العراق في مارس/ آذار عام 2003، وهي الحرب التي تسببت في تدمير العراق وانهيار جيشه وحولته إلى تربة خصبة للتنظيمات الإرهابية المسلحة وخلفت خسائر بشرية هائلة بين المدنيين إضافة إلى تدمير الاقتصاد العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20230205/الجيش-العراقي-قبل-2003-وبعده-كيف-انهار-خامس-أقوى-جيش-في-العالم-1073140257.html
https://sputnikarabic.ae/20230320/لماذا-تبقى-واشنطن-قواتها-في-العراق-بعد-20-عاما-من-غزوه-1074963882.html
https://sputnikarabic.ae/20230324/قائمة-الكذابين-مهندسو-جريمة-غزو-العراق-1075109132.html
https://sputnikarabic.ae/20230328/50-عاما-على-هزيمة-أمريكا-في-حرب-فيتنام-58-ألف-قتيل-وأكثر-من-300-ألف-جريح-1075252945.html
https://sputnikarabic.ae/20230320/كيف-تسبب-غزو-العراق-في-تدمير-العالم-1074953982.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن

مجلة تصف غزو العراق بـ"أسوأ كوارث السياسة الخارجية الأمريكية" منذ القرن الـ20

07:22 GMT 30.03.2023
© AFP 2023 / LUKE FRAZZAالرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 ومعه الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 ومعه الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / LUKE FRAZZA
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كان غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق أحد أسوأ كوارث السياسة الخارجية الأمريكية في القرن العشرين، وهو ما جعل البعض يدعون لإصلاحات تشريعية لمنع واشنطن من خوض حروب جديدة في المستقبل، بناء على تصورات خاطئة.
جاء ذلك في مقال نشرته مجلة "ديفينس ون" الأمريكية، الأربعاء، للباحث المتخصص في الشؤون العسكرية ويليام هارتونغ.
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وجاء المقال بعنوان: "هل تعلم الكونغرس الدروس من حرب العراق؟"، مشيرا إلى أنه إلى جانب إلغاء حق استخدام القوة العسكرية، فإن المشرعين يجب أن يجدوا أدوات جديدة لكبح جماع التدخلات العسكرية في المستقبل.
ولفت كاتب المقال إلى أن تكاليف حرب العراق لم تنته، وأن تكلفتها مع تكلفة التدخل في سوريا حتى الآن تقدر بـ 3 تريليونات دولار، وفقا لتقرير جديد بهذا الشأن.
وتابع: "يشمل ذلك تكلفة الحرب المباشرة وتكلفة رعاية الجنود الذين شاركوا فيها وأسرهم".
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وبحسب المقال، فإن نحو 4 آلاف و600 جندي أمريكي لقوا حتفهم في حرب العراق، بينما يعاني مئات الآلاف من إصابات سواء كانت بدنية أو نفسية بسبب الحرب.
ولفت الكاتب إلى أن أكثر النتائج المدمرة لتلك الحرب فيما يتعلق بالخسائر البشرية، هو أنها تسببت في مقتل نحو 200 ألف عراقي من المدنيين.
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وأوضح ويليام هارتونغ: "بينما يتحمل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش وفريق السياسة الخارجية في إدارته المسؤولية عن إشعال حرب العراق، فإن غالبية أعضاء الكونغرس الذي صوتوا على تفويضه باتخاذ قرار الحرب يشاركونه المسؤولية أيضا".
وقال هارتونغ: "انتهت حرب العراق وثبت أنها لم تكن نزهة كما اعتقد البعض".
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وأضاف: "تحدث الكثير من أعضاء الكونغرس ضد تلك الحرب وأصبحت قضية حرب العراق جزءا من القضايا الانتخابية لأعضاء الكونغرس في 2006 وفي الانتخابات الرئاسية عام 2008، لكنه لم يتم فعل الكثير لإجراء إصلاحات تشريعية لمنع الولايات المتحدة الأمريكية من إطلاق حروب بناء على تصور خاطئ في المستقبل".
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يذكر أن التدخل الأمريكي في العراق بدأ في أوائل تسعينيات القرن الـ 20 عقب وتلى ذلك فترة حصار طويلة قبل أن تقرر الولايات المتحدة الأمريكية غزو العراق في مارس/ آذار عام 2003، وهي الحرب التي تسببت في تدمير العراق وانهيار جيشه وحولته إلى تربة خصبة للتنظيمات الإرهابية المسلحة وخلفت خسائر بشرية هائلة بين المدنيين إضافة إلى تدمير الاقتصاد العراقي.
© Sputnikالغزو الأمريكي للعراق وبدء حرب العراق
الغزو الأمريكي للعراق وبدء حرب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق وبدء حرب العراق
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