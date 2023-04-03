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الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن
الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن
وجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رسالة تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T21:19+0000
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وأفاد موقع "المسيرة نت" بأن "الرئيس الإيراني عبر/ في رسالته، عن تهانيه للرئيس المشاط والشعب اليمنى بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا لليمن وببركات هذا الشهر المليئة بالمغفرة والرحمة.وأكد رئيسي، أن "هذا الشهر يتطلب من قادة الدول الإسلامية تحقيق الوحدة والتضامن للأمة الإسلامية من خلال المشاركة في الجهود والخطوات نحو رفعة الإسلام في العالم.يأتي ذلك مع تراجع التوترات بين السعودية وإيران بعدما اتفقتا على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.طالع أيضا: السعودية: "أنصار الله" غير قادرة على تصنيع الطائرات المسيرة إلا بدعم من إيران
https://sputnikarabic.ae/20230205/وزير-الدفاع-اليمني-يتهم-إيران-بمواصلة-تهريب-الأسلحة-إلى-أنصار-الله-1073139006.html
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أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن
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وجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رسالة تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط.
وأفاد موقع
"المسيرة نت" بأن "الرئيس الإيراني عبر/ في رسالته، عن تهانيه للرئيس المشاط والشعب اليمنى بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا لليمن وببركات هذا الشهر المليئة بالمغفرة والرحمة.
وأكد رئيسي، أن "هذا الشهر يتطلب من قادة الدول الإسلامية تحقيق الوحدة والتضامن
للأمة الإسلامية من خلال المشاركة في الجهود والخطوات نحو رفعة الإسلام في العالم.
يأتي ذلك مع تراجع التوترات بين السعودية وإيران بعدما اتفقتا على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.
ومنذ اندلاع الصراع على السلطة في اليمن أواخر 2014م، تتهم السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إيران بتقديم دعم عسكري لجماعة "أنصار الله" عبر تهريب أسلحة وتقنيات متطورة لم تكن موجودة لدى الجيش اليمني الذي استحوذت الجماعة على ترسانته وعتاده بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء، من بينها الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/مارس 2015، عمليات عسكرية
دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.