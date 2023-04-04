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https://sputnikarabic.ae/20230404/رئيس-هيئة-قناة-السويس-الاحتكاك-بين-ناقلتين-لم-يؤثر-على-حركة-الملاحة-بالقناة-1075530361.html
رئيس هيئة قناة السويس: الاحتكاك بين ناقلتين لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة
رئيس هيئة قناة السويس: الاحتكاك بين ناقلتين لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة
قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن الاحتكاك الذي وقع بين ناقلتين في منطقة البحيرات الكبرى لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T21:27+0000
2023-04-04T21:29+0000
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جاء ذلك حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول ربيع إن حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر.ولفت رئيس الهيئة إلى أن الاحتكاك كان بسيطا وأنه وقع بين ناقلة حمولتها 65 ألف طن وأخرى حمولتها 44 ألف طن، مشيرا إلى أن إحداهما كانت في منطقة الانتظار بينما بدأت الأخرى في الحركة.وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن سرعة الرياح ساهمت في حدوث الاحتكاك بين الناقلتين.وتوجه فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة إلى موقع الاحتكاك على الفور، حيث تبين عدم وجود تلفيات كبيرة أو حدوث أي تلوث في المنطقة، بحسب الفريق أسامة ربيع، الذي أوضح أن الناقلتين سيستأنفان الحركة في قناة السويس مرة أخرى غدا الأربعاء بعد استكمال الفحوصات الفنية لهما.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس هيئة قناة السويس: الاحتكاك بين ناقلتين لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة

21:27 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 21:29 GMT 04.04.2023)
© AFP 2023 / -صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية
صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / -
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قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن الاحتكاك الذي وقع بين ناقلتين في منطقة البحيرات الكبرى لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة.
جاء ذلك حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول ربيع إن حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن الاحتكاك كان بسيطا وأنه وقع بين ناقلة حمولتها 65 ألف طن وأخرى حمولتها 44 ألف طن، مشيرا إلى أن إحداهما كانت في منطقة الانتظار بينما بدأت الأخرى في الحركة.
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وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن سرعة الرياح ساهمت في حدوث الاحتكاك بين الناقلتين.
وتوجه فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة إلى موقع الاحتكاك على الفور، حيث تبين عدم وجود تلفيات كبيرة أو حدوث أي تلوث في المنطقة، بحسب الفريق أسامة ربيع، الذي أوضح أن الناقلتين سيستأنفان الحركة في قناة السويس مرة أخرى غدا الأربعاء بعد استكمال الفحوصات الفنية لهما.
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