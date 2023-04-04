https://sputnikarabic.ae/20230404/مجال-مغناطيسي-لكوكب-شبيه-بالأرض-يدل-على-حياة-1075511055.html

مجال مغناطيسي لكوكب شبيه بالأرض يدل على حياة فيه

مجال مغناطيسي لكوكب شبيه بالأرض يدل على حياة فيه

نناقش في برنامج "مرايا العلوم" عدة مواضيع، منها: نوع جديد من الثقوب السوداء الموجودة فيما يوصف بالفناء الخلفي الكوني للأرض هو أقرب ما تم اكتشافه على الإطلاق. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T13:06+0000

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راديو

مرايا العلوم

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مجال مغناطيسي لكوكب شبيه بالأرض يدل على حياة مجال مغناطيسي لكوكب شبيه بالأرض يدل على حياة

ويمكن أن تكون الإشارات الراديوية الغريبة المكتشفة من كوكب شبيه بالأرض مجالا مغناطيسيا ضروريا للحياة، يحمي المجال المغناطيسي للأرض الحياة على كوكبنا الأزرق، ووجد علماء الفلك للتو دليلا على وجود مجال مغناطيسي على كوكب صخري خارج المجموعة الشمسية على بعد 12 سنة ضوئية، وبالتالي احتمال وجود حياة في مثل هذه الكواكب.كشفت دراسة فلكية وقوع تفكك محتمل في الحلقات التي تدور حول زحل، فضلا عن زيادة حرارة الغلاف الجوي للكوكب، وهي ظاهرة وصفت بغير المسبوقة.الفيلة البرية هي واحدة من الأنواع القليلة المعروفة التي تظهر عليها علامات التدجين الذاتي.الفيلة البرية هي واحدة من الأنواع القليلة المعروفة التي تظهر عليها علامات التدجين الذاتي. لم يتم توثيق هذه الظاهرة من قبل إلا في البشر وقردة البونوبو العليا، وهي من الرئيسيات وثيقة الصلة المشهورة بسلوكها الاجتماعي القريب من الإنسان.اثنان من الثقوب السوداء المكتشفة مؤخرا قريبان بشكل ملحوظ من الأرض، وقد يمثلان فئة غير معروفة سابقا من الأجسام الضخمة الغامضة.في هذه الحلقة أيضا نقلب معا صفحات كتاب يتحدث عن الدروس التي نتعلمها من الأشجار القديمة، ويقدم "Elderflora" لمؤلفه "جاريد فارمر" سردا تاريخيا شاملا يكشف علاقة البشر المضطربة بالنباتات القديمة على مستوى العالم. ويستعرض فارمر أيضا نتائج استقصاء دولي يتناول حماية الأشجار التليدة، والاحتفاء بها عبر العالم، ومن أمثلتها أشجار الزيتون في بلاد الشام. ويتساءل فارمر في كتابه، قائلا: "ما الثمن المحتمل أن يدفعه البشر وغيرهم من الكائنات، عندما تنفق تلك الأشجار المعمرة قبل آجالها؟".ويجيب: "معاناة من مشكلات لا حصر لها". ويستعرض كذلك الخطر البشري عبر موجات الاستعمار واستغلال هذه الأشجار لاسيما بالتوازي مع الثورة الصناعية وتوسع التجارة وتأثير كل ذلك على المخزون الكربوني لكوكبنا.يمكنكم متابعة المزيد عن طريق برنامج مرايا العلومإعداد وتقديم: أحمد أحمد

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