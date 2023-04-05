https://sputnikarabic.ae/20230405/إيلون-ماسك-يصبح-ثاني-أغنى-رجل-في-العالم-بعد-تراجع-ثروته-1075560580.html
إيلون ماسك يصبح ثاني أغنى رجل في العالم بعد تراجع ثروته
إيلون ماسك يصبح ثاني أغنى رجل في العالم بعد تراجع ثروته
فقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لقب أغنى رجل في العالم لصالح الملياردير الفرنسي برنار أرنو، بعدما خسر جزءا من ثروته خلال العام الحالي. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T13:31+0000
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جاء ذلك وفقا لتقرير مجلة "فوربس" الأمريكية عن أغنى أغنياء العالم في 2023، التي أشارت إلى أن قمة القائمة تضم:ويشير التقرير إلى أن ثروات إيلون ماسك ولاري إيليسون وبيل غيتس تراجعت خلال العام الجاري، ما أدى إلى تراجع تصنيفهم بين أغنى أغنياء العالم في هذا العام.وتعرض وارن بافت، رجل الأعمال الأمريكي أيضا لخسائر جعلت ثروته تتراجع لـ 107.3 مليار دولار، وهو يحتل المرتبة السادسة بين أغنى أغنياء العالم، بينما ثبتت ثروة رجل الأعمال الأمريكي مايكل بلومبرغ عند 94.5 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230318/إيلون-ماسك-ترامب-سيحقق-انتصارا-ساحقا-في-الانتخابات-الرئاسية-2024-إذا-تم-اعتقاله-1074889425.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا
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إيلون ماسك يصبح ثاني أغنى رجل في العالم بعد تراجع ثروته
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فقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لقب أغنى رجل في العالم لصالح الملياردير الفرنسي برنار أرنو، بعدما خسر جزءا من ثروته خلال العام الحالي.
جاء ذلك وفقا لتقرير
مجلة "فوربس" الأمريكية عن أغنى أغنياء العالم في 2023، التي أشارت إلى أن قمة القائمة تضم:
برنار أرنو: رجل أعمال فرنسي عمره 74 عاما، تبلغ ثروته 229 مليار دولار أمريكي ومصدر ثروته هو مجموعة شركات الملابس الفاخرة "مويت هنسي لوي فيتون".
إيلون ماسك: رجل أعمال أمريكي عمره 51 عاما، تبلغ ثروته 192.8 مليار دولار، وهو مالك شركة
الفضاء "سبيس إكس و"تويتر".
جيف بيزوس: رجل أعمال أمريكي
عمره 59 عاما، وتبلغ ثروته 127 مليار دولار وهو مالك شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "أمازون".
لاري إليسون: رجل أعمال أمريكي عمره 78 عاما، تبلغ ثروته 118.8 مليار دولار وهو مالك عملاق البرمجة "أوراكل".
بيل غيتس: رجل أعمال أمريكي عمره 67 عاما، تبلغ ثروته 109.9 مليار دولار وهو مالك شركة "مايكروسوفت" العملاقة.
ويشير التقرير إلى أن ثروات إيلون ماسك ولاري إيليسون وبيل غيتس تراجعت خلال العام الجاري، ما أدى إلى تراجع تصنيفهم
بين أغنى أغنياء العالم في هذا العام.
وتعرض وارن بافت، رجل الأعمال الأمريكي أيضا لخسائر جعلت ثروته تتراجع لـ 107.3 مليار دولار، وهو يحتل المرتبة السادسة بين أغنى أغنياء العالم، بينما ثبتت ثروة رجل الأعمال الأمريكي مايكل بلومبرغ عند 94.5 مليار دولار.