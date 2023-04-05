https://sputnikarabic.ae/20230405/إيلون-ماسك-يصبح-ثاني-أغنى-رجل-في-العالم-بعد-تراجع-ثروته-1075560580.html

إيلون ماسك يصبح ثاني أغنى رجل في العالم بعد تراجع ثروته

إيلون ماسك يصبح ثاني أغنى رجل في العالم بعد تراجع ثروته

فقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لقب أغنى رجل في العالم لصالح الملياردير الفرنسي برنار أرنو، بعدما خسر جزءا من ثروته خلال العام الحالي. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T13:31+0000

2023-04-05T13:31+0000

2023-04-05T13:31+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فرنسا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/11/1063783028_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_dd7e2e2b6a220da37e3beeb88b726c8a.jpg

جاء ذلك وفقا لتقرير مجلة "فوربس" الأمريكية عن أغنى أغنياء العالم في 2023، التي أشارت إلى أن قمة القائمة تضم:ويشير التقرير إلى أن ثروات إيلون ماسك ولاري إيليسون وبيل غيتس تراجعت خلال العام الجاري، ما أدى إلى تراجع تصنيفهم بين أغنى أغنياء العالم في هذا العام.وتعرض وارن بافت، ‏ رجل الأعمال الأمريكي أيضا لخسائر جعلت ثروته تتراجع لـ 107.3 مليار دولار، وهو يحتل المرتبة السادسة بين أغنى أغنياء العالم، بينما ثبتت ثروة رجل الأعمال الأمريكي مايكل بلومبرغ عند 94.5 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230318/إيلون-ماسك-ترامب-سيحقق-انتصارا-ساحقا-في-الانتخابات-الرئاسية-2024-إذا-تم-اعتقاله-1074889425.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا